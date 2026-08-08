Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Astrology & Religion
  • /Ramayana Masam 2026: രാമായണം ഇരുപത്തിമൂന്നാം ദിനം പാരായണം ചെയ്യേണ്ട ഭാഗങ്ങൾ നോക്കാം...

Ramayana Masam 2026: രാമായണം ഇരുപത്തിമൂന്നാം ദിനം പാരായണം ചെയ്യേണ്ട ഭാഗങ്ങൾ നോക്കാം...

Karkkidakam Ramayana Parayanam Day23: തുഞ്ചത്ത് രാമാനുജൻ എഴുത്തച്‌ഛനാൽ രചിക്കപ്പെട്ട അധ്യാത്മ രാമായണത്തിലെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളാണ് കർക്കടക മാസത്തിലെ ഓരോ ദിവസവും സാധാരണ പാരായണം ചെയ്യുക.

Written ByAjitha Kumari
Published: Aug 08, 2026, 01:01 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 01:01 PM IST
Ramayana Masam 2026: രാമായണം ഇരുപത്തിമൂന്നാം ദിനം പാരായണം ചെയ്യേണ്ട ഭാഗങ്ങൾ നോക്കാം...
Image Credit: File photo

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Arjun Ayanki Aides Custody: അർജുൻ ആയങ്കിയുടെ കൂട്ടാളികൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് കസ്റ്റഡിയിൽ; ആയങ്കിക്കെതിരെ 23 കേസുകൾ, തെരച്ചിൽ ഊർജിതം
2
3
4
5