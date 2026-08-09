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Ramayana Masam 2026: രാമായണം ഇരുപത്തിനാലാം ദിനം പാരായണം ചെയ്യേണ്ട ഭാഗങ്ങൾ അറിയാം...

Karkkidakam Ramayana Parayanam Day24: ഭഗവാന്‍ രാമന്‍റെ കഥകളിലൂടെ ധാര്‍മ്മിക ആത്മീയ പാഠങ്ങളാണ് രാമായണം നമുക്ക് പകര്‍ന്നു തരുന്നത്.

Written ByAjitha Kumari
Published: Aug 09, 2026, 06:53 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 06:53 PM IST
Ramayana Masam 2026: രാമായണം ഇരുപത്തിനാലാം ദിനം പാരായണം ചെയ്യേണ്ട ഭാഗങ്ങൾ അറിയാം...
Image Credit: zee malayalam

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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