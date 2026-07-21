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Ramayana Masam 2026: രാമായണം അഞ്ചാം ദിനം പാരായണം ചെയ്യേണ്ട ഭാഗങ്ങൾ അറിയാം...

Karkkidakam Ramayana Parayanam Day5: കർക്കടകം തുടങ്ങിയാൽ എല്ലാ ഹിന്ദു ഭവനങ്ങളിലും രാമായണം വായിക്കാറുണ്ട്‌.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 21, 2026, 08:55 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 08:55 AM IST
Ramayana Masam 2026: രാമായണം അഞ്ചാം ദിനം പാരായണം ചെയ്യേണ്ട ഭാഗങ്ങൾ അറിയാം...
Image Credit: zee malayalamSource: Bureau

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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