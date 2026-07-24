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Ramayana Masam 2026: രാമായണം എട്ടാം ദിനം പാരായണം ചെയ്യേണ്ട ഭാഗങ്ങൾ ഇവയാണ്...

Karkkidakam Ramayana Parayanam Day8: കർക്കടകമാസത്തിലെ എട്ടാം ദിവസമായ ഇന്ന് രാമായണത്തിലെ ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളാണ് വായിക്കേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം...

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 24, 2026, 12:05 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 12:05 PM IST
Ramayana Masam 2026: രാമായണം എട്ടാം ദിനം പാരായണം ചെയ്യേണ്ട ഭാഗങ്ങൾ ഇവയാണ്...
Image Credit: File photo

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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