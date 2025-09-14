English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Janmashtami 2025: ജന്മാഷ്ടമി; ഇന്ന് അസ്തമയത്തോടെ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഐശ്വര്യം നിറയും, നിങ്ങളുമുണ്ടോ?

ജന്മാഷ്ടമി നാളിലൂടെ വലിയ സൌഭാഗ്യങ്ങളാണ് ഈ രാശിക്കാരെ തേടിയെത്താൻ പോകുന്നത്. 

Written by - Karthika V | Last Updated : Sep 14, 2025, 01:31 PM IST
  • ചിങ്ങം രാശിക്കാര്‍ക്ക് അവരുടെ പ്രൊഫഷണൽ‌ ജീവിതത്തില്‍ സന്തോഷവും സമാധാനവുമുണ്ടാകും.
  • ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും.

Janmashtami 2025: ജന്മാഷ്ടമി; ഇന്ന് അസ്തമയത്തോടെ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഐശ്വര്യം നിറയും, നിങ്ങളുമുണ്ടോ?

കേരളത്തിൽ ഇന്നാണ് ജന്മാഷ്ടമി ആഘോഷിക്കുന്നത്. ചിങ്ങ മാസത്തിലെ കറുത്ത പക്ഷത്തിലെ അഷ്ടമി കണക്കാക്കിയാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ അഷ്ടമി രോഹിണി ആഘോഷിക്കുന്നത്. നിറഞ്ഞ ഭക്തിയോടെ ഭ​ഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ എല്ലാ ഭക്തർക്കും ഭ​ഗവാന്റെ അനു​ഗ്രഹം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. ഓരോ രാശികൾക്കും വ്യത്യസ്ത ഫലങ്ങളാകും ലഭിക്കുക. ജീവിതത്തിൽ ഐശ്വര്യവും സന്തോഷവും നിറയും. 

ഇന്ന് അസ്തമയത്തോടെ ചില രാശിക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സൗഭാ​ഗ്യങ്ങൾ നിറയും. ഭ​ഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ അനു​ഗ്രഹം എപ്പോഴും ഈ രാശിക്കാരുടെ ഒപ്പമുണ്ടാകും. ഏതൊക്കെ രാശിക്കാർക്കാണ് നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകുകയെന്ന് നോക്കാം. 

ഇടവം രാശിക്കാര്‍ക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കരിയറിൽ വലിയ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാനാകും. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷാന്തരീക്ഷം നിലനിൽക്കും. ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് താൽപര്യം വർധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ചയുണ്ടാകും. ജീവിതത്തിൽ ഭ​ഗവാന്റെ അനു​ഗ്രഹമുണ്ടാകും. 

Also Read: Today's Horoscope 14 September 2025: വൃശ്ചികം രാശിക്ക് ദിവസം അനുകൂലം, ഭാ​ഗ്യം പിന്തുണയ്ക്കും; അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം

ചിങ്ങം രാശിക്കാര്‍ക്ക് അവരുടെ പ്രൊഫഷണൽ‌ ജീവിതത്തില്‍ സന്തോഷവും സമാധാനവുമുണ്ടാകും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും. പ്രണയജീവിതത്തിലും സന്തോഷമുണ്ടാകും. കരിയറിൽ ഉയർച്ചയുണ്ടാകും. ജന്മാഷ്ടമി ദിനത്തിൽ ഭ​ഗവാന്റെ അനു​ഗ്രഹം നിങ്ങൾക്കൊപ്പം തന്നെയുണ്ടാകും. 

‌തുലാം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഭ​ഗവാന്റെ അനു​ഗ്രഹമുണ്ടാകും. ബിസിനസിൽ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവുമുണ്ടാകും. പ്രണയിതാക്കൾക്ക് അനുകൂലമായ സമയമാണിത്. സമ്പത്തും ഐശ്വര്യവും പടികയറി വരും.

മീനം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. ആരോ​ഗ്യം മികച്ചതായിരിക്കും. ആ​ഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും. കരിയറിലും ജോലിയിലും അനുകൂലമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. 

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Janmashtami 2025AstrologyAstro newsജന്മാഷ്ടമി 2025അഷ്ടമി രോഹിണി 2025

