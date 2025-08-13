Krishna Janmashtami 2025: ഭക്തിയുടെ നിറവിൽ കൃഷ്ണജന്മാഷ്ടമി; തിയതി, സമയം, പൂജാ വിധികൾ എന്നിവ അറിയാം

Janmashtami 2025 Date And Time: ഹിന്ദുമതത്തിലെ വളരെ പവിത്രമായ ഒരു ഉത്സവമാണ് കൃഷ്ണ ജന്മാഷ്ടമി. രാജ്യമെമ്പാടും ഭക്തിയോടെയും സന്തോഷത്തോടെയും കൃഷ്ണജന്മാഷ്ടമി ആഘോഷിക്കുന്നു. ഭദ്രപദ മാസത്തിലെ കൃഷ്ണപക്ഷത്തിലെ അഷ്ടമി തിഥിയിലാണ് വിഷ്ണുവിന്റെ എട്ടാമത്തെ അവതാരമായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ജനിച്ചത്.
ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ജന്മദിനമായ ശ്രീകൃഷ്ണ ജന്മാഷ്ടമി ദിനത്തിൽ, ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രത്യേക പൂജകൾ നടക്കും. വീടുകളിലും ഭജനകളും കീർത്തനങ്ങളും നടത്തും. ജന്മാഷ്ടമി രണ്ട് ദിവസമായാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത്. ആദ്യ ദിവസം, സാധു-സന്യാസിമാരും സ്മാർത്ത വിഭാഗവും രണ്ടാം ദിവസം വൈഷ്ണവ വിഭാഗവും ബ്രജ്വാസികളും ഈ ഉത്സവം ആഘോഷിക്കുന്നു.
ALSO READ: കർക്കിടക വാവ് ബലി; പ്രാധാന്യവും ബലിതർപ്പണ രീതികളും അറിയാം
പഞ്ചാംഗം അനുസരിച്ച്, ഭദ്രപാദ മാസത്തിലെ കൃഷ്ണപക്ഷത്തിലെ അഷ്ടമി തിഥി 2025 ഓഗസ്റ്റ് 15 ന് രാത്രി 11:49 മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് 16 ന് രാത്രി 9:34 വരെയാണ്. ഉദയ തിഥി പ്രകാരം, പ്രധാന ജന്മാഷ്ടമി ഓഗസ്റ്റ് 16 ന് ആഘോഷിക്കും. അതിനാൽ, സ്മാർത്ത വിഭാഗത്തിലെ ആളുകൾ ഓഗസ്റ്റ് 15നും വൈഷ്ണവ വിഭാഗവും ബ്രജ്വാസികളും ഓഗസ്റ്റ് 16നും ശ്രീകൃഷ്ണ ജന്മാഷ്ടമി ആഘോഷിക്കും.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.