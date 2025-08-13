English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Krishna Janmashtami 2025: ഭക്തിയുടെ നിറവിൽ കൃഷ്ണജന്മാഷ്ടമി; തിയതി, സമയം, പൂജാ വിധികൾ എന്നിവ അറിയാം

Janmashtami 2025 Date: രാജ്യത്ത് വളരെ ഭക്തിയോടെയും സന്തോഷത്തോടെയും ആഘോഷിക്കുന്ന ഉത്സവമാണ് കൃഷ്ണജന്മാഷ്ടമി.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Aug 13, 2025, 06:41 PM IST
  • രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായാണ് കൃഷ്ണജന്മാഷ്ടമി ആഘോഷിക്കുന്നത്
  • ഭദ്രപാദ മാസത്തിലെ കൃഷ്ണപക്ഷത്തിലെ അഷ്ടമി തിഥിയിലാണ് കൃഷ്ണജന്മാഷ്ടമി ആഘോഷിക്കുന്നത്

Janmashtami 2025 Date And Time: ഹിന്ദുമതത്തിലെ വളരെ പവിത്രമായ ഒരു ഉത്സവമാണ് കൃഷ്ണ ജന്മാഷ്ടമി. രാജ്യമെമ്പാടും ഭക്തിയോടെയും സന്തോഷത്തോടെയും കൃഷ്ണജന്മാഷ്ടമി ആഘോഷിക്കുന്നു. ഭദ്രപദ മാസത്തിലെ കൃഷ്ണപക്ഷത്തിലെ അഷ്ടമി തിഥിയിലാണ് വിഷ്ണുവിന്റെ എട്ടാമത്തെ അവതാരമായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ജനിച്ചത്.

ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ജന്മദിനമായ ശ്രീകൃഷ്ണ ജന്മാഷ്ടമി ദിനത്തിൽ, ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രത്യേക പൂജകൾ നടക്കും. വീടുകളിലും ഭജനകളും കീർത്തനങ്ങളും നടത്തും. ജന്മാഷ്ടമി രണ്ട് ദിവസമായാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത്. ആദ്യ ദിവസം, സാധു-സന്യാസിമാരും സ്മാർത്ത വിഭാഗവും രണ്ടാം ദിവസം വൈഷ്ണവ വിഭാഗവും ബ്രജ്‌വാസികളും ഈ ഉത്സവം ആഘോഷിക്കുന്നു.‌

ALSO READ: കർക്കിടക വാവ് ബലി; പ്രാധാന്യവും ബലിതർപ്പണ രീതികളും അറിയാം

പഞ്ചാംഗം അനുസരിച്ച്, ഭദ്രപാദ മാസത്തിലെ കൃഷ്ണപക്ഷത്തിലെ അഷ്ടമി തിഥി 2025 ഓഗസ്റ്റ് 15 ന് രാത്രി 11:49 മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് 16 ന് രാത്രി 9:34 വരെയാണ്. ഉദയ തിഥി പ്രകാരം, പ്രധാന ജന്മാഷ്ടമി ഓഗസ്റ്റ് 16 ന് ആഘോഷിക്കും. അതിനാൽ, സ്മാർത്ത വിഭാഗത്തിലെ ആളുകൾ ഓഗസ്റ്റ് 15നും വൈഷ്ണവ വിഭാഗവും ബ്രജ്വാസികളും ഓഗസ്റ്റ് 16നും ശ്രീകൃഷ്ണ ജന്മാഷ്ടമി ആ​ഘോഷിക്കും.

