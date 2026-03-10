Jupiter Turns Direct: മാർച്ച് 11ന് വ്യാഴം നേർഗതി സഞ്ചാരം ആരംഭിക്കും. ഇത് 12 രാശിക്കാരിലും ഗുണദോഷ ഫലങ്ങൾ നൽകും. ഡിസംബർ 13 വരെ ഇത് തുടരും. പിന്നീട് വ്യാഴം വക്രഗതിയിലേക്ക് മാറും. മിഥുനം രാശിയിലെ വ്യാഴത്തിൻറെ നേർരേഖാ സഞ്ചാരം നാല് രാശിക്കാർക്ക് ദോഷം കൊണ്ടുവരും. ഈ രാശിക്കാർ ഡിസംബർ 13 വരെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഏതെല്ലാം രാശിക്കാരെയാണ് ദൌർഭാഗ്യം കാത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാം.
മിഥുനം
മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ പലവിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും തടസം നേരിടേണ്ടതായി വരും. പുതിയ നിക്ഷേപങ്ങൾ ഈ കാലയളവിൽ നടത്തരുത്. സാമ്പത്തിക തീരുമാനങ്ങളിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും. പല പദ്ധതികളും പൂർത്തിയാക്കാനാകില്ല. അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ മാത്രം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക.
കർക്കടകം
കർക്കടകം രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ ശ്രദ്ധ വേണ്ട സമയമാണിത്. സാമ്പത്തികം ശ്രദ്ധിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യണം. ജോലിയിൽ തടസങ്ങൾ നേരിടും. ജോലിയിൽ പൂർണമായി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഇത് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കും. ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ കൃത്യമായി പൂർത്തിയാക്കാനാകില്ല. ഓരോ കാര്യത്തിലും ആലോചിച്ച് മാത്രം തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുക.
വൃശ്ചികം
വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നേരിടേണ്ടി വരും. ജീവിതത്തിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായ പല മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടാകും. ഇത് ജീവിതത്തിൻറെ താളം തെറ്റിക്കും. ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ പല കാര്യങ്ങളിലും നേരിടേണ്ടി വരും. ഇത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോകണം. സാമ്പത്തിക നഷ്ടങ്ങളുണ്ടാകാൻ സാധ്യത.
മകരം
മകരം രാശിക്കാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ വെല്ലുവിളികളുണ്ടാകും. വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധ വേണം. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പല പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കും നയിക്കും. നിസാര കാര്യങ്ങൾ പോലും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കും. ഇത് ഒഴിവാക്കി മുന്നോട്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കണം. തർക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുക. അനാവശ്യ ആശങ്കകൾക്ക് പരിഹാരം കാണാനാകും.
