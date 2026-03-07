Weekly Horoscope: ഈ ആഴ്ചയിൽ ഭാഗ്യം തേടിയെത്തും ഈ രാശിക്കാരെ; മാർച്ച് രണ്ടാം വാരം സമ്പൂർണ വാരഫലം

Horoscope March 2026: മാർച്ച് രണ്ടാം വാരത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. കരിയർ, ആരോഗ്യം, ധനം, സമ്പത്ത് എന്നിങ്ങനെ എല്ലാ മേഖലകളിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. ഈ സയമം 12 രാശിക്കാരുടെ ജീവിതത്തിലും പലതരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. എന്നാൽ, അഞ്ച് രാശിക്കാർക്ക് ഈ സമയം വലിയ ഭാഗ്യം കൈവരും. ഏതെല്ലാം രാശിക്കാരെയാണ് ഭാഗ്യം കടാക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാം.
മേടം: മേടം രാശിക്കാർക്ക് മാർച്ച് മാസത്തിലെ രണ്ടാം വാരം സാമ്പത്തികമായി വളർച്ചയുണ്ടാകും. കരിയറിൽ പുരോഗതിയുണ്ടാകും. പുതി പദ്ധതികൾ ആരംഭിക്കാൻ അനുകൂല സമയം. ജീവിതത്തിൽ സാമ്പത്തിക നേട്ടവും ഉയർച്ചയും ഉണ്ടാകും. ജീവിതത്തിൽ സമാധാനവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാകും.
മിഥുനം: മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് ജോലിയിൽ അനുകൂല മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. പലകാര്യങ്ങളും ഈ സമയം അനുകൂലമായി ഭവിക്കും. പുതിയ അവസരങ്ങൾ കൈവരും. സാമ്പത്തികമായി വിജയമുണ്ടാകും. ജീവിതത്തിൽ ഗുണപരമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കാനാകും.
ALSO READ: മാർച്ച് 11ന് ശേഷം രാജയോഗം, അളവറ്റ സമ്പത്ത്; വ്യാഴത്തിന്റെ ചലനത്തിലൂടെ ഭാഗ്യം ഈ രാശിക്കാർക്ക്
തുലാം: തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ പലവിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിലും സുഹൃത്തുക്കൾക്കിടയിലും സന്തോഷം ഉണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ അനുകൂല മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങഅളെല്ലാം നേടാനാകും. ഏത് ഘട്ടത്തിലും നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകും.
ധനു: ധനു രാശിക്കാർക്ക് ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പദ്ധതികളും വിജയകരമായി നടപ്പിലാക്കാനാകും. ബിസിനസ്, തൊഴിൽ, വിദ്യാഭ്യാസം എന്നീ കാര്യങ്ങളിൽ വലിയ പുരോഗതിയുണ്ടാകും. പുതിയ ബന്ധങ്ങൾ, യാത്രകൾ, സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ അനുകൂല മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതിയ പണം തിരികെ ലഭിക്കും. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളെ കൃത്യമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാനാകും.
കുംഭം: കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് ഈ ആഴ്ച അനുകൂല മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക ലാഭം ഉണ്ടാകും. തൊഴിൽ-വ്യാപാര മേഖലയിൽ അനുകൂല മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക ലാഭം ഉണ്ടാകും. ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ കാര്യങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യും. സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളിൽ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന വളർച്ചയുണ്ടാകും.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.