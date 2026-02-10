English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Astrology & Religion
  Maha Shivratri 2026: ശിവരാത്രി 2026: മഹാശിവരാത്രി എന്നാണ്? വ്രതം ആചരിക്കേണ്ടത് ഏത് ദിവസം? അറിയാം...

Maha Shivratri 2026: ശിവരാത്രി 2026: മഹാശിവരാത്രി എന്നാണ്? വ്രതം ആചരിക്കേണ്ടത് ഏത് ദിവസം? അറിയാം...

Maha Shivratri 2026 Date: ഇത്തവണത്തെ മഹാശിവരാത്രി ആഘോഷം ഫെബ്രുവരി 15 നാണ്. മഹാശിവരാത്രിയുടെ ഈ പുണ്യ രാത്രി ഉപവാസത്തിനും ആരാധനയ്ക്കുമുള്ള ഒരു അവസരം മാത്രമല്ല ആത്മശുദ്ധീകരണത്തിനും ആത്മീയ പരിശീലനത്തിനും മഹാദേവന്റെ അനുഗ്രഹത്തിനുമുള്ള ഒരു അപൂർവ്വ അവസരം കൂടിയാണ്.

Feb 10, 2026
  • ഇത്തവണത്തെ മഹാശിവരാത്രി ആഘോഷം ഫെബ്രുവരി 15 നാണ്
  • മഹാശിവരാത്രിയുടെ ഈ പുണ്യ രാത്രി ഉപവാസത്തിനും ആരാധനയ്ക്കുമുള്ള ഒരു അവസരം മാത്രമല്ല
  • ആത്മശുദ്ധീകരണത്തിനും ആത്മീയ പരിശീലനത്തിനും മഹാദേവന്റെ അനുഗ്രഹത്തിനുമുള്ള അവസരം കൂടിയാണ്

Maha Shivratri 2026: ശിവരാത്രി 2026: മഹാശിവരാത്രി എന്നാണ്? വ്രതം ആചരിക്കേണ്ടത് ഏത് ദിവസം? അറിയാം...

Maha Shivratri 2026 Shubh Muhurat: സനാതന ധർമ്മമനുസരിച്ച് ശിവനെ ആരാധിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും അപവിത്രമായ ദിനമാണ് ശിവരാത്രി. ഈ ദിനം പുലർച്ചെ മുതൽ ഭക്തർ ശിവക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒഴുകി എത്തുന്നു. 

Also Read: വെള്ളി വള ധരിച്ചോളൂ... ഭാഗ്യം തെളിയും, ഏത് രാശിക്കാർക്ക് ഉപയോഗിക്കാം? അറിയാം...

അന്നേദിവസം ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഭക്തർ ശിവ ലിംഗത്തിൽ വെള്ളം, പാൽ, ബെൽപത്ര എന്നിവ അർപ്പിച്ച് മഹാദേവന്റെ അനുഗ്രഹം തേടും. ഇന്നേ ദിവസമാണ് ശിവ പാർവ്വതി വിവാഹം നടനാണതെന്നും ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ട്.

ഇത്തവണത്തെ മഹാശിവരാത്രി എപ്പോഴാണ്? 

ഫാൽഗുണമാസത്തിലെ കൃഷ്ണപക്ഷത്തിലെ ചതുർദശി ഫെബ്രുവരി 15 ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം 05:04 ന് ആരംഭിക്കും. ഈ തീയതി ഫെബ്രുവരി 16 തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരം 05:34 വരെ നിൽക്കും.  ചതുർദശി തിഥി രാത്രിയിൽ വരുന്നതിനാൽ ഫെബ്രുവരി 15 നായിരിക്കും മഹാശിവരാത്രി വ്രതം ആചരിക്കുന്നത്. 

Also Read: ഫെബ്രുവരി 11 ന് ശുക്രൻ രാഹുവിന്റെ നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; 3 രാശിക്കാർക്ക് ഇനി രാജകീയ ജീവിതം

മഹാശിവരാത്രിയിൽ  നാല് സമയങ്ങൾ പൂജ ചെയ്യാൻ നല്ലതാണ് 

ഫെബ്രുവരി 15 ന് വൈകുന്നേരം 06:11 മുതൽ 09:22 വരെ, രാത്രി 09:23 മുതൽ ഫെബ്രുവരി 16 പുലർച്ചെ 12:34 വരെ, ഫെബ്രുവരി 16 ന് പുലർച്ചെ 12:35 മുതൽ 03:46 വരെ, ഫെബ്രുവരി 16 പുലർച്ചെ 03:46 മുതൽ 06:59 വരെ പൂജയ്ക്ക് നല്ല സമയമാണ് 

