Maha Shivratri 2026: ശിവരാത്രി 2026: മഹാശിവരാത്രി എന്നാണ്? വ്രതം ആചരിക്കേണ്ടത് ഏത് ദിവസം? അറിയാം...

Maha Shivratri 2026 Shubh Muhurat: സനാതന ധർമ്മമനുസരിച്ച് ശിവനെ ആരാധിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും അപവിത്രമായ ദിനമാണ് ശിവരാത്രി. ഈ ദിനം പുലർച്ചെ മുതൽ ഭക്തർ ശിവക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒഴുകി എത്തുന്നു.
അന്നേദിവസം ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഭക്തർ ശിവ ലിംഗത്തിൽ വെള്ളം, പാൽ, ബെൽപത്ര എന്നിവ അർപ്പിച്ച് മഹാദേവന്റെ അനുഗ്രഹം തേടും. ഇന്നേ ദിവസമാണ് ശിവ പാർവ്വതി വിവാഹം നടനാണതെന്നും ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ട്.
ഇത്തവണത്തെ മഹാശിവരാത്രി എപ്പോഴാണ്?
ഫാൽഗുണമാസത്തിലെ കൃഷ്ണപക്ഷത്തിലെ ചതുർദശി ഫെബ്രുവരി 15 ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം 05:04 ന് ആരംഭിക്കും. ഈ തീയതി ഫെബ്രുവരി 16 തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരം 05:34 വരെ നിൽക്കും. ചതുർദശി തിഥി രാത്രിയിൽ വരുന്നതിനാൽ ഫെബ്രുവരി 15 നായിരിക്കും മഹാശിവരാത്രി വ്രതം ആചരിക്കുന്നത്.
മഹാശിവരാത്രിയിൽ നാല് സമയങ്ങൾ പൂജ ചെയ്യാൻ നല്ലതാണ്
ഫെബ്രുവരി 15 ന് വൈകുന്നേരം 06:11 മുതൽ 09:22 വരെ, രാത്രി 09:23 മുതൽ ഫെബ്രുവരി 16 പുലർച്ചെ 12:34 വരെ, ഫെബ്രുവരി 16 ന് പുലർച്ചെ 12:35 മുതൽ 03:46 വരെ, ഫെബ്രുവരി 16 പുലർച്ചെ 03:46 മുതൽ 06:59 വരെ പൂജയ്ക്ക് നല്ല സമയമാണ്
