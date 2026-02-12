ശിവരാത്രി എന്നത് കേവലം ഒരു ആഘോഷം മാത്രമല്ല, ഭക്തരുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന പുണ്യദിനം കൂടിയാണ്. ഈ വർഷത്തെ മഹാശിവരാത്രി ഫെബ്രുവരി 15 ഞായറാഴ്ചയാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഫെബ്രുവരി 15ന് വൈകുന്നേരം 5.04ന് കൃഷ്ണപക്ഷ ചതുർത്ഥി തിഥി ആരംഭിക്കുന്നതോടെ പ്രധാന ചടങ്ങുകൾക്ക് തുടക്കമാകും.
രാത്രി മുഴുവൻ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന വ്രതവും പ്രത്യേക പൂജകളും കഴിഞ്ഞ് ഫെബ്രുവരി 16ന് വ്രതം അവസാനിപ്പിക്കാമെന്നാണ് ജ്യോതിഷ പണ്ഡിതന്മാർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഭുവനേശ്വറിലെ പ്രശസ്തമായ ലിംഗരാജ് ക്ഷേത്രത്തിൽ മഹാശിവരാത്രിയോടനുബന്ധിച്ചുള്ള വിപുലമായ ഒരുക്കങ്ങൾ ഇതിനോടകം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു.
ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ പ്രധാന ശിവക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഇവിടെ ദീപാരാധനയിലും അഭിഷേകത്തിലും പങ്കുചേരാൻ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഭക്തരാണ് എത്തിച്ചേരുന്നത്. രാത്രി മുഴുവൻ ഉറക്കമൊഴിഞ്ഞ് ശിവലിംഗത്തിൽ തുടർച്ചയായി അഭിഷേകം നടത്തുന്നത് ഈ ദിനത്തിലെ പ്രധാന വഴിപാടാണ്. പാലും തേനും പഞ്ചാമൃതവും ഉപയോഗിച്ചുള്ള അഭിഷേകത്തിന് ശേഷം മന്ത്രോച്ചാരണങ്ങളോടെ പ്രത്യേക അർച്ചനകളും ഹോമങ്ങളും നടക്കുന്നു.
രാവിലെയും രാത്രിയുടെ വിവിധ യാമങ്ങളിലും നടക്കുന്ന ഈ പൂജകൾ ഭക്തർക്ക് പ്രത്യേക അനുഗ്രഹം നൽകുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. ശിവരാത്രി കാലയളവിൽ കാണുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾക്കും വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ശാന്തസ്വരൂപനായ ഭഗവാനെ സ്വപ്നം കാണുന്നത് ഭക്തിയുടെയും വിജയത്തിന്റെയും അടയാളമാണ്. ഇത് ജീവിതത്തിൽ പോസിറ്റീവ് ഊർജ്ജം നിറയ്ക്കുന്നു.
എന്നാൽ കോപത്താൽ ജ്വലിക്കുന്ന രൂപമാണ് സ്വപ്നത്തിൽ തെളിയുന്നതെങ്കിൽ അത് മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തെയോ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെയോ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാകാം. പാമ്പുകളെ സ്വപ്നം കണ്ട് ഭയപ്പെടുന്നവർ അതിനെ അന്ധവിശ്വാസമായി കാണാതെ മാനസികമായ അസ്വസ്ഥതകളുടെ സൂചനയായി കണക്കാക്കി ആവശ്യമെങ്കിൽ വിദഗ്ധോപദേശം തേടണമെന്നും നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്.
വ്രതമെടുക്കുന്നവർ ആരോഗ്യകാര്യത്തിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ പുലർത്തണം. വ്രതം തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് ലഘുവായ ഭക്ഷണവും ധാരാളം വെള്ളവും കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഗർഭിണികൾ, പ്രായമായവർ, വിട്ടുമാറാത്ത രോഗങ്ങളുള്ളവർ എന്നിവർ കർശനമായ വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്നതാണ് ഉചിതം.
മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവർ ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശം തേടിയ ശേഷം മാത്രമേ വ്രതവും മറ്റും നടത്താവൂ. രാത്രി മുഴുവൻ ഉറക്കമിളയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ അർദ്ധരാത്രിക്ക് മുൻപ് അല്പനേരം വിശ്രമിക്കുന്നത് ഉന്മേഷം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കും. ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ധ്യാനിക്കുന്നത് അനാവശ്യമായ ആശങ്കകൾ ഒഴിവാക്കാനും മനസ്സിനെ ഭഗവാനിൽ അർപ്പിക്കാനും ഭക്തരെ സഹായിക്കും.
