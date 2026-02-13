Mahashivratri 2026: ശിവരാത്രി വ്രതം; പുണ്യഫലത്തിനായി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

ഇക്കൊല്ലം ശിവരാത്രി ഫെബ്രുവരി 15 ഞായറാഴ്ചയാണ് വരുന്നത്. ശിവരാത്രി ദിവസം വ്രതമെടുക്കുന്നവർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം.
ശിവരാത്രി വ്രതമെടുക്കുന്നവർ തലേ ദിവസം തന്നെ വീട് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിടണം. തലേരാത്രി അരി ആഹാരം കഴിക്കാൻ പാടില്ല. ഈ വർഷം ശിവരാത്രിയുടെ തലേദിവസം മഹാദേവന് പ്രാധാന്യമുള്ള പ്രദോഷം വരുന്നു എന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. ലഘുവായ ആഹാരങ്ങൾ മാത്രമേ കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ശിവരാത്രി വ്രതം രണ്ട് രീതിയിലാണ് എടുക്കുന്നത്. ഒന്ന് പൂർണ ഉപവാസമായോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ ഉപവാസമായോ വൃതം അനുഷ്ടിക്കാം.
ഒരിക്കൽ ഉപവാസം നോക്കുന്നവർ ഒരു നേരം മാത്രം അരിയാഹാരം കഴിക്കാം. രാത്രിയോ പകലോ ഒട്ടും ഉറങ്ങാൻ പാടില്ല. പഞ്ചാക്ഷരീ മന്ത്രമായ ഓം നമഃശിവായ ജപിക്കാം. വൈകിട്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ ശിവന് അഭിഷേകം ചെയ്ത പാലോ നിവേദിച്ച കരിക്കോ മാത്രം കുടിക്കാം.
ഇനി പൂർണ്ണ ഉപവാസം എടുക്കുന്നവർ ആണെങ്കിൽ അതുവരെ ജലപാനം പാടില്ല. ശിവരാത്രിയുടെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും തീർത്ഥം പാനം ചെയ്ത് മാത്രമേ വ്രതം അവസാനിപ്പിക്കാൻ പാടുള്ളൂ.
ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി ഉറക്കം ഒഴിയാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് വീട്ടിൽ പരമശിവന്റെ ഫോട്ടോ വച്ച് നിലവിളക്ക് തെളിയിച്ച് ശിവസ്തുതികളോ, ശിവ അഷ്ടോത്തരമോ, സഹസ്രനാമമോ, പഞ്ചാക്ഷരീ മന്ത്രമോ ജപിക്കാം. ശിവരാത്രി ദിവസം ഭസ്മം തൊടുന്നതും അത്യുത്തമമാണ്.
ശിവരാത്രി ദിവസം മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി പിതൃബലി അർപ്പിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പുണ്യകരമാണ് എന്ന വിശ്വാസമുണ്ട്. ശിവരാത്രി വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതു മൂലം ഒരു വ്യക്തിയുടെ സകലപാപങ്ങളും നശിക്കും എന്നാണ് വിശ്വാസം. മഹാശിവരാത്രി വ്രതം അവനവനും ജീവിതപങ്കാളിയ്ക്കും ദീര്ഘായുസ്സുണ്ടാവാൻ ഉത്തമം ആണെന്നും ദമ്പതികൾ ഒന്നിച്ചു വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് അത്യുത്തമം എന്നുമാണ് വിശ്വാസം.
