  • Mahashivratri 2026: മഹാശിവരാത്രി 2026; തിയതി, സമയം, വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, പൂജാവിധികൾ എന്നിവ അറിയാം വിശദമായി

Mahashivratri Date And Time: മഹാശിവരാത്രി ദിനത്തിൽ ഭക്ത‍ർ വ്രതം അനുഷ്ഠിച്ച് പ്രത്യേക പ്രാർഥനകളും പൂജകളും നടത്തുന്നു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Feb 14, 2026, 10:07 PM IST
  • ഫെബ്രുവരി 15ന് ആണ് ഈ വർഷത്തെ മഹാശിവരാത്രി
  • ശിവരാത്രി ദിനത്തിലെ വ്രതാനുഷ്ഠാനത്തെ കുറിച്ച് അറിയാം

മഹാശിവരാത്രി 2026: മഹാശിവരാത്രി ദിനത്തിൽ അതിരാവിലെ തുടങ്ങുന്ന കഠിന ഉപവാസവും ഉറക്കമൊഴിച്ചുള്ള പ്രാർത്ഥനകളുമാണ് പ്രധാന ആചാരങ്ങൾ. വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രീയവും വിശ്വാസപരവുമായ വശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം.

പ്രധാന സമയക്രമങ്ങൾ

ചതുർദശി തിഥി: ഈ വർഷം ഫെബ്രുവരി 15 (ഞായർ) വൈകുന്നേരം 5:04 മുതൽ പിറ്റേ ദിവസം ഫെബ്രുവരി 16 (തിങ്കൾ) വൈകുന്നേരം 5:34 വരെയാണ് ചതുർദശി.

നിശിത കാല പൂജ: ശിവരാത്രിയിലെ ഏറ്റവും സവിശേഷമായ അർദ്ധരാത്രിയിലെ നിശിത കാല പൂജ ഫെബ്രുവരി 16 തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ 12:09 നും 1:01 നും ഇടയിലാണ് നടക്കുക.

വ്രതം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട സമയം: ഉപവാസം അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ചടങ്ങിനെ 'പാരണ' എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഫെബ്രുവരി 16-ന് രാവിലെ 7 മണിമുതൽ ഉച്ചവരെയുള്ള സമയത്താണ് വ്രതം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യം.

സൂര്യോദയ സമയം ഓരോ സ്ഥലത്തും വ്യത്യാസപ്പെടുന്നതിനാൽ കൃത്യമായ സമയം അറിയാൻ അടുത്തുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതാണ് ഉചിതം. പ്രഭാതസ്നാനത്തിനും ശിവപൂജയ്ക്കും ശേഷം വ്രതം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഉചിതമെന്നാണ് ആചാര്യന്മാർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

ഉപവാസ രീതികളും ആരോഗ്യ നിർദ്ദേശങ്ങളും

ഹൈന്ദവ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പല രീതിയിലുള്ള ഉപവാസങ്ങൾ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ആധുനിക ലോകത്ത് ആളുകൾ അവരവരുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിക്കനുസരിച്ചുള്ള ഇളവുകൾ സ്വീകരിക്കാറുണ്ട്.

വ്രത രീതികൾ: ചിലർ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും കുടിക്കാതെ 'നിർജല ഉപവാസം' അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ, മറ്റുചിലർ പാൽ, വെള്ളം, പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവ കഴിച്ച് ലഘുവായി വ്രതം നോൽക്കാറുണ്ട്.

ആരോഗ്യവിദഗ്ദ്ധരുടെ അഭിപ്രായം: പൂർണ്ണ ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു മുതിർന്ന വ്യക്തിക്ക് ഒരു ദിവസത്തെ ഉപവാസം എളുപ്പത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാനാകും.

ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടവർ: പ്രമേഹം, വൃക്കരോഗങ്ങൾ എന്നിവ ഉള്ളവരും ഗർഭിണികളും സ്ഥിരമായി മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവരും കുട്ടികളും പ്രായമായവരും കഠിനമായ ഉപവാസങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇവർ ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശം തേടിയ ശേഷം മാത്രം ലഘുവായ രീതിയിൽ വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം.

