മഹാശിവരാത്രി 2026: ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഹൈന്ദവ വിശ്വാസികൾ ഭക്തിയോടെയും വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങളോടെയും ആഘോഷിക്കുന്ന പുണ്യദിനമാണ് മഹാശിവരാത്രി. മാഘമാസത്തിലെ കറുത്തപക്ഷ (കൃഷ്ണപക്ഷ) ചതുർദശി തിഥിയിലാണ് മഹാശിവരാത്രി ആചരിക്കുന്നത്.
ഭഗവാൻ പരമശിവനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനായി പൂജകൾ നടത്തുകയും രാത്രിമുഴുവൻ ഉറക്കമൊഴിഞ്ഞ് ശിവഭജനത്തിൽ പങ്കുചേരുകയും ചെയ്യുന്നത് ഈ പുണ്യദിനത്തിലെ പ്രധാന ആചാരമാണ്. മഹാദേവന്റെ അനുഗ്രഹം എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കട്ടെയെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനൊപ്പം, നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ആശംസകൾ കൈമാറാം. നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് അയക്കാൻ മനോഹരമായ സന്ദേശങ്ങൾ താഴെ നൽകുന്നു:
- ഓം നമഃ ശിവായ! ഭഗവാന്റെ അപാരമായ കൃപയാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും അകന്ന് സമാധാനവും സന്തോഷവും നിറയട്ടെ. ഹൃദയം നിറഞ്ഞ മഹാശിവരാത്രി ആശംസകൾ!
- ശിവരാത്രിയുടെ ഈ പുണ്യവേളയിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളും സമൃദ്ധിയും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.
- മഹാദേവന്റെ അനുഗ്രഹം സദാ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഈ ശിവരാത്രി ദിനം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പുതിയ പ്രതീക്ഷകളും വെളിച്ചവും കൊണ്ടുവരട്ടെ.
- ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ തടസ്സങ്ങളെയും മറികടക്കാൻ ശിവഭക്തി നിങ്ങൾക്ക് കരുത്തേകട്ടെ. ആയുരാരോഗ്യ സൗഖ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒരു മഹാശിവരാത്രി ആശംസിക്കുന്നു.
- മഹാശിവരാത്രി ദിനത്തിലെ പ്രാർത്ഥനകൾ ഫലവത്താകുകയും, നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും ശിവന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ സഫലമാകുകയും ചെയ്യട്ടെ.
- ശിവഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണം എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ. എല്ലാ കഷ്ടപ്പാടുകളും നീങ്ങി ജീവിതം നന്മയുടെ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ മഹാദേവൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.
- ഉപവാസത്തിന്റെയും പ്രാർത്ഥനയുടെയും ഈ പുണ്യരാത്രി നിങ്ങൾക്ക് ആത്മീയമായ ഉണർവും ജീവിതവിജയവും സമ്മാനിക്കട്ടെ. സമാധാനം നിറഞ്ഞ ശിവരാത്രി ആശംസകൾ.
- സർവ്വ ചരാചരങ്ങളിലും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം വർഷിക്കപ്പെടട്ടെ. നിങ്ങൾക്കും കുടുംബത്തിനും ഐശ്വര്യപൂർണ്ണമായ മഹാശിവരാത്രി നേരുന്നു.
