  • Malayalam News
  • Astrology & Religion
  • Makara Vilakku Festival 2026: മകരവിളക്ക് മഹോത്സവം 2026; തിയതിയും മുഹൂർത്തവും പ്രാധാന്യവും അറിയാം

Makara Vilakku Festival 2026: മകരവിളക്ക് മഹോത്സവം 2026; തിയതിയും മുഹൂർത്തവും പ്രാധാന്യവും അറിയാം

Story Behind Makaravilakku: തിരുവാഭരണങ്ങൾ ചാർത്തിയ ശേഷം നട തുറന്ന് ദീപാരാധന നടത്തുമ്പോഴാണ് പൊന്നമ്പലമേട്ടിൽ മകരവിളക്ക് തെളിയുന്നത്.

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Jan 14, 2026, 11:46 AM IST
  • കഠിനമായ മണ്ഡലകാല വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ പരിസമാപ്തിയാണ് മകരവിളക്ക് ദിനം
  • പൊന്നമ്പലമേട്ടിൽ തെളിയുന്ന ദീപം (മകരവിളക്ക്) ദർശിക്കുന്നത് അയ്യപ്പന്റെ അനുഗ്രഹമായാണ് ഭക്തർ കരുതുന്നത്

Makara Vilakku Festival 2026: മകരവിളക്ക് മഹോത്സവം 2026; തിയതിയും മുഹൂർത്തവും പ്രാധാന്യവും അറിയാം

ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിൽ സൂര്യൻ ധനു രാശിയിൽ നിന്നും മകരം രാശിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന പുണ്യമുഹൂർത്തമാണ് മകരസംക്രാന്തിയായി അറിയപ്പെടുന്നത്. കേരളത്തിൽ മകരസംക്രാന്തിയേക്കാൾ ജനകീയം ശബരിമലയിലെ മകരവിളക്ക് മഹോത്സവമാണ്. ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും ആത്മീയ ഉണർവിന്റേയും പുതിയൊരു തുടക്കമായാണ് വിശ്വാസികൾ ഇതിനെ കാണുന്നത്.

1. മകരസംക്രാന്തി ജ്യോതിഷപരമായും ആത്മീയമായും വളരെയേറെ സവിശേഷതകളുള്ള സമയമാണ്. സൂര്യൻ രാശി മാറുന്ന ഈ സമയം, ജീവിതത്തിൽ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾക്കും നല്ല തുടക്കങ്ങൾക്കും അനുയോജ്യമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയായും ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട്. കഠിനമായ മണ്ഡലകാല വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ പരിസമാപ്തിയാണ് മകരവിളക്ക് ദിനം. പൊന്നമ്പലമേട്ടിൽ തെളിയുന്ന ദീപം (മകരവിളക്ക്) ദർശിക്കുന്നത് അയ്യപ്പന്റെ അനുഗ്രഹമായാണ് ഭക്തർ കരുതുന്നത്.

ഈ ദീപദർശനം ഭഗവാന്റെ നേരിട്ടുള്ള സാന്നിധ്യമായാണ് ഭക്തലക്ഷങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. സൂര്യനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആഘോഷമായതിനാൽ, ആത്മീയമായ ശുദ്ധീകരണത്തിന് ഈ സമയം ഉത്തമമാണ്. ഈ ദിനത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾക്കും, ദാനധർമ്മങ്ങൾക്കും ഇരട്ടി ഫലമുണ്ടെന്നാണ് വിശ്വാസം. മകരവിളക്ക് ദർശനം ഭക്തർക്ക് നൽകുന്ന ആത്മവിശ്വാസവും മാനസികമായ കരുത്തും വളരെ വലുതാണ്. ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്യാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു.

മകരജ്യോതിയെക്കുറിച്ചും മകരവിളക്കിനെക്കുറിച്ചും ശാസ്ത്രീയമായ പല ചർച്ചകളും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും, ഭക്തരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് വെറുമൊരു കാഴ്ചയല്ല, മറിച്ച് മാറ്റമില്ലാത്ത വിശ്വാസത്തിന്റെ അടയാളമാണ്. തലമുറകളായി കൈമാറി വരുന്ന ആചാരങ്ങളുടെയും വിശ്വാസത്തിന്റെയും കരുത്താണ് മകരവിളക്ക് ദിനത്തിൽ ദൃശ്യമാകുന്നത്.

സൂര്യൻ അതീവ ശക്തിമാനായി മാറുന്ന സമയമാണിത്.  ഈ മാറ്റം പ്രകൃതിയിലും മനുഷ്യനിലും ഗുണപരമായ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നു. മകരസംക്രാന്തി നാളിൽ തുടങ്ങുന്ന കാര്യങ്ങൾ വിജയത്തിൽ എത്തുമെന്നും, തടസ്സങ്ങൾ നീങ്ങി ഐശ്വര്യം വന്നെത്തുമെന്നും ജ്യോതിഷം പറയുന്നു.  അയ്യപ്പഭക്തർക്ക് ഇത് പുണ്യദർശനത്തിനുള്ള അവസരമാണ്.

മകരവിളക്ക് ദിനത്തിലെ പ്രധാന ചടങ്ങുകൾ

1. തിരുവാഭരണ ഘോഷയാത്ര: മകരവിളക്ക് ദിനത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് തിരുവാഭരണ ഘോഷയാത്ര. പന്തളം കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവരുന്ന അയ്യപ്പന്റെ തിരുവാഭരണങ്ങൾ (സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ) വൈകുന്നേരത്തോടെ സന്നിധാനത്ത് എത്തിച്ചേരുന്നു. ഇത് അയ്യപ്പവിഗ്രഹത്തിൽ ചാർത്തിയാണ് ദീപാരാധന നടത്തുന്നത്. ഭഗവാൻ തിരുവാഭരണ വിഭൂഷിതനായി നിൽക്കുന്ന ആ സമയം ദർശിക്കുന്നത് പുണ്യമായാണ് കരുതുന്നത്.

2. മകരസംക്രമ പൂജ: സൂര്യൻ ധനു രാശിയിൽ നിന്നും മകരം രാശിയിലേക്ക് മാറുന്ന കൃത്യ സമയത്താണ് (സംക്രമ സമയം) അയ്യപ്പസ്വാമിക്ക് സംക്രമ പൂജ നടക്കുന്നത്. ഈ സമയത്ത് തിരുവിതാംകൂർ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നും കൊടുത്തുവിടുന്ന നെയ്യ് ഉപയോഗിച്ച് അയ്യപ്പന് അഭിഷേകം നടത്തുന്നു. ഇത് വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു ചടങ്ങാണ്.

3. ദീപാരാധനയും മകരവിളക്കും: തിരുവാഭരണങ്ങൾ ചാർത്തിയ ശേഷം നട തുറന്ന് ദീപാരാധന നടത്തുമ്പോഴാണ് പൊന്നമ്പലമേട്ടിൽ മകരവിളക്ക് തെളിയുന്നത്. ആകാശത്ത് മകരജ്യോതി (നക്ഷത്രം) ഉദിക്കുന്നതും പൊന്നമ്പലമേട്ടിൽ ദീപം തെളിയുന്നതും ഒരേ സമയത്താണെന്നത് ഭക്തിസാന്ദ്രമായ ഒരനുഭവമാണ്.

4. 'മാളികപ്പുറത്തമ്മ' എഴുന്നള്ളത്ത്: മകരവിളക്കിന് ശേഷം നടക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാന ചടങ്ങാണ് മാളികപ്പുറത്തമ്മയുടെ എഴുന്നള്ളത്ത്. മകരവിളക്ക് കഴിഞ്ഞ് തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഈ എഴുന്നള്ളത്ത് നടക്കുന്നു.

