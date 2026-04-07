Mangal Uday2026: ചൊവ്വയുടെ ഉദയം: ഏപ്രിൽ 18 മുതൽ ഇവരെയിനി പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?

Mars Rise 2026: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഗ്രഹങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടെ ഉദിക്കുകയും അസ്തമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ഇത് മനുഷ്യജീവിതത്തെയും ലോകത്തെയും ബാധിക്കാറുമുണ്ട്. ചൊവ്വ നിലവിൽ അസ്തമയാവസ്ഥയിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്, ഭാവി പഞ്ചാംഗം അനുസരിച്ച് ഏപ്രിൽ 18 ന് ചൊവ്വ മീന രാശിയിൽ ഉദിക്കും. ചൊവ്വയെ രക്തം, ഭൂമി, വീര്യം, ധൈര്യം, ശൗര്യം, കോപം എന്നിവയുടെ കാരകനായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.
അതിനാൽ ചൊവ്വയുടെ ചലനത്തിലെ ഏത് മാറ്റവും ഈ മേഖലകളെയും എല്ലാ രാശിചികളെയും ബാധിക്കും. ചൊവ്വയുടെ ഉദയം ധനു, ഇടവം, മിഥുനം രാശികളിൽ നല്ല സ്വാധീനം ചെലുത്തും. ഈ വ്യക്തികൾക്ക് അവരുടെ കരിയറിലും ബിസിനസിലും പുരോഗതിയും ഉണ്ടാകും. കൂടാതെ അവരുടെ ധൈര്യവും വീര്യവും വർദ്ധിക്കാം.
ഭാവി പഞ്ചാംഗം അനുസരിച്ച് ഗ്രഹങ്ങളുടെ അധിപനായ ചൊവ്വ ഏപ്രിൽ 18 ന് പുലർച്ചെ 1:52 ന് വ്യാഴം ഭരിക്കുന്ന മീന രാശിയിൽ ഉദിക്കും. ചൊവ്വ അതിന്റെ ഉച്ചാവസ്ഥയിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ സ്വാധീനവും കൂടുതൽ ശക്തമാകും അതിലൂടെ പൂർണ്ണ നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും.
ഏതൊക്കെ രാശിക്കാർക്കാൻ ചൊവ്വയുടെ ഉദയം ഗുണം നൽകുന്നത്
ധനു (Sagittarius): ചൊവ്വയുടെ ഉദയം ധനു രാശിക്കാർക്ക് വളരെ ശുഭകരമായിരിക്കും. ഈ രാശിയുടെ നാലാം ഭാവത്തിൽ ചൊവ്വ ഉദിക്കും. അതിലൂടെ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ കരിയറിൽ പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം. ഇത് നിങ്ങളുടെ അംഗീകാരം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധ്യത. സ്വത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വാഹനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ നേട്ടങ്ങളുടെ സൂചന, കുടുംബ പിന്തുണ ലഭിക്കും, കോപം നിയന്ത്രിക്കുക, കുടുംബ തർക്കങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചേക്കാം. തിടുക്കത്തിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
ഇടവം (Taurus): ചൊവ്വയുടെ ഉദയം ഇവർക്ക് ഗുണകരമാകും. ഈ രാശിയുടെ വരുമാനത്തിന്റെയും ലാഭത്തിന്റെയും ഭാവത്തിലാണ് ചൊവ്വ ഉദിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിനാൽ ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ഗുണം, നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നല്ല വരുമാനം, ജോലിയിലുള്ളവർക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റമോ ശമ്പള വർദ്ധനവോ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത.
എന്നിരുന്നാലും, ഈ സമയത്ത് സുഹൃത്തുക്കളുമായോ അടുത്ത ആളുകളുമായോ ഉള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ സാധ്യമാണ്. ആരോഗ്യകാര്യത്തിൽ അശ്രദ്ധ കാണിക്കുന്നത് ദോഷകരമാകും. ചെലവുകളിൽ വർദ്ധനവുണ്ടാകാം.
മിഥുനം (Gemini): ചൊവ്വയുടെ ഉദയം മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും. ചൊവ്വ നിങ്ങളുടെ രാശിയിലെ കർമ്മഭാവത്തിലാണ് ഉദിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ സമയം തൊഴിൽ പുരോഗതി, പുതിയ ജോലിയോ ബിസിനസ് അവസരങ്ങളോ കണ്ടെത്താനും കഴിയും. സാമൂഹിക അന്തസ്സ് വർദ്ധിക്കുന്നതിന്റെ സൂചനയുണ്ട്.
ഈ സമയത്ത് ജോലി സമ്മർദ്ദം വർദ്ധിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് മാനസിക സമ്മർദ്ദവും ക്ഷീണവും അനുഭവപ്പെടാം. മേലുദ്യോഗസ്ഥരുമായി വാദിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.