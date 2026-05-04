Vivah Rekha: നിങ്ങളുടെ കൈപ്പത്തിയിൽ നിന്നും അറിയാം ജീവിത പങ്കാളിയെ കുറിച്ചുള്ള സീക്രട്ട്

Marriage Line in Hand: ഹസ്തരേഖാ ശാസ്ത്രത്തിൽ വിവാഹരേഖയ്ക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : May 4, 2026, 09:40 AM IST
  • ജീവിതത്തിൽ പ്രണയവും വിവാഹവുമൊക്കെ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്ന് വിവാഹരേഖയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അറിയാൻ കഴിയും
  • ഒരു വ്യക്തിയുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം എങ്ങനെ പോകുമെന്ന് ഹസ്തരേഖയിലൂടെയും അറിയാൻ കഴിയും

Marriage Line in Palm: ഹസ്തരേഖാ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രണയവും വിവാഹവുമൊക്കെ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്ന് കൈപ്പത്തിയിലുള്ള വിവാഹരേഖയുടെ സ്ഥാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അറിയാൻ കഴിയും എന്നാണ്.

മാത്രമല്ല വിവാഹരേഖയിൽ നിന്നും ഒരാളുടെ വിവാഹം എപ്പോൾ നടക്കുമെന്നും, ജീവിത പങ്കാളി എങ്ങനെയുള്ള ആളായിരിക്കുമെന്നും,  സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി എന്നിവ അറിയാൻ കഴിയും എന്നും പറയുന്നുണ്ട്.  ഒരു വ്യക്തിയുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം എങ്ങനെ പോകുമെന്ന് ഹസ്തരേഖയിലൂടെയും അറിയാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരാളുടെ കൈയിലെ വിവാഹരേഖയുടെ സ്ഥാനം എന്ത് സൂചിപ്പിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം...   

വിവാഹരേഖയിൽ നിന്നും പങ്കാളിയെ എങ്ങനെ നേടാം

കൈയിലെ ചെറു വിരലിനടിയിൽ ചെറിയ രേഖകളുണ്ട്. ഇതാണ് വിവാഹരേഖ.  ഈ രേഖകൾ കൈപ്പത്തിയ്ക്ക് പുറത്തുനിന്നും ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കുന്നു. ഹൃദയരേഖയ്ക്ക് മുകളിലായിട്ടാണ് ഈ രേഖ കാണുന്നത്. 

വിവാഹരേഖ ചന്ദ്രപർവ്വത്തിൽ നിന്നുള്ള രേഖയുമായി കൂട്ടിമുട്ടുന്നുവെങ്കിൽ അവർ വിവാഹകാര്യത്തിൽ വളരെ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. ഇത്തരകകർക്ക് സമ്പന്നരായ ജീവിത പങ്കാളിയെ ആയിരിക്കും ലഭിക്കുക. 

ചന്ദ്രപർവ്വത്തിൽ നിന്നുള്ള രേഖ വിവാഹരേഖയുമായി ചേർന്നാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഇവർ ജീവിത പങ്കാളിയെ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്നവരായിരിക്കും. 

ഇനി വിവാഹരേഖ നേർത്തതാണെങ്കിൽ ഇവർ പങ്കാളിയെ അധികം ശ്രദ്ധിക്കില്ല മാത്രമല്ല ഇവർക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രണയബന്ധങ്ങളുണ്ടാകും.

ഇനി വിവാഹരേഖയുടെ നിറം ചുവപ്പാണെങ്കിൽ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്നും സ്നേഹവും സ്നാതോഷവും ഉണ്ടാകും.  ഇനി അതിന്റെ നിറം മഞ്ഞയോ വെള്ളയോ ആയാൽ അവർ കുറച്ചു മടിയന്മാരായിരിക്കും.

ഒരേപോലെയുള്ള 2 വിവാഹരേഖകളുള്ളവർക്ക് 2 വിവാഹങ്ങൾ നടക്കാൻ സാധ്യത. എന്നാൽ ഇതിൽ ഒരു രേഖ നേർത്തതാണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഒരു വിവാഹമായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക.

വിവാഹരേഖ വ്യക്തമല്ലാത്തവരുടെ ഇണയുടെ ആരോഗ്യം മോശമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാകും.

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

