Massive Drug Bust In Kochi: കൊച്ചിയിൽ വൻ ലഹരിവേട്ട; എംഡിഎംഎയുമായി യുവതിയടക്കം 5 പേർ പിടിയിൽ

കൊച്ചി: കൊച്ചിയിൽ വൻ എംഡിഎംഎ വേട്ട. 34.40ഗ്രാം എംഡിഎംഎയാണ് കൊച്ചി നഗരത്തിൽ നടത്തിയ റെയ്ഡുകളിൽ പിടികൂടിയത്. ഇന്നലെ 3 കേസുകളിലായി ഒരു സ്ത്രീ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ചുപേരാണ് അറസ്റ്റിലായത്.
തോപ്പുംപടി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ മുസ്തഫ, മട്ടാഞ്ചേരി സ്വദേശിയായ നാസിഫ് എന്നിവരെയാണ് 14.52 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയുമായി പിടികൂടിയത്. യുവതി അറസ്റ്റിലായത് സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിലാണ്. എറണാകുളം ഷൺമുഖപുരം സ്വദേശിനിയായ സിന്ധുവും പാലക്കാട് സ്വദേശി ഷാനവാസുമാണ് സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷനിൽ അറസ്റ്റിലായത്. ഇവരിൽ നിന്ന് 15.62 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയാണ് പിടികൂടിയത്. മൂന്നാമത്തെ കേസിൽ വിഷ്ണുരാജ് എന്ന യുവാവാണ് പാലാരിവട്ടം സ്റ്റേഷനിൽ അറസ്റ്റിലായത്. ഇയാളിൽ നിന്നും 26ഗ്രാം എംഡിഎംഎയും പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട്.
മറ്റൊരു സംഭവത്തിൽ എളമക്കര പോണേക്കര പള്ളിപ്പടി ചർച്ച് റോഡിനു സമീപത്തു നിന്നും 2.026 കിലോ കഞ്ചാവ് പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ നായക് എന്ന 26 കാരനെയാണ് കഞ്ചാവുമായി അറസ്റ്റു ചെയ്തത്. ഇയാൾ ഒഡീഷയിലെ ഗഞ്ചം സ്വദേശിയാണ്. ഇയാളിൽ നിന്നും ഈ വർഷം മെയ് മാസം ഒരു കിലോ കഞ്ചാവ് തൃപ്പൂണിത്തുറ ഹിൽപാലസ് പോലീസും പിടികൂടിയിരുന്നു.
