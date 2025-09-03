English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Massive Drug Bust In Kochi: കൊച്ചിയിൽ വൻ ലഹരിവേട്ട; എംഡിഎംഎയുമായി യുവതിയടക്കം 5 പേർ പിടിയിൽ

മൂന്ന് കേസുകളിലായി അറസ്റ്റിലായത് ഒരു സ്ത്രീ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ചുപേരാണ്. 

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Sep 3, 2025, 12:46 PM IST
  • കൊച്ചിയിൽ വൻ എംഡിഎംഎ വേട്ട. 34.40ഗ്രാം എംഡിഎംഎയാണ് കൊച്ചി നഗരത്തിൽ നടത്തിയ റെയ്ഡുകളിൽ പിടികൂടിയത്
  • ഇന്നലെ 3 കേസുകളിലായി ഒരു സ്ത്രീ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ചുപേരാണ് അറസ്റ്റിലായത്

Massive Drug Bust In Kochi: കൊച്ചിയിൽ വൻ ലഹരിവേട്ട; എംഡിഎംഎയുമായി യുവതിയടക്കം 5 പേർ പിടിയിൽ

കൊച്ചി: കൊച്ചിയിൽ വൻ എംഡിഎംഎ വേട്ട. 34.40ഗ്രാം എംഡിഎംഎയാണ് കൊച്ചി നഗരത്തിൽ നടത്തിയ റെയ്ഡുകളിൽ പിടികൂടിയത്. ഇന്നലെ 3 കേസുകളിലായി ഒരു സ്ത്രീ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ചുപേരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. 

Also Read: ബെംഗളൂരുവിൽ മലയാളി വിദ്യാർത്ഥിക്ക് കുത്തേറ്റ സംഭവം: ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ മലയാളികളാണെന്ന് സൂചന

തോപ്പുംപടി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ മുസ്തഫ, മട്ടാഞ്ചേരി സ്വദേശിയായ നാസിഫ് എന്നിവരെയാണ് 14.52 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയുമായി പിടികൂടിയത്. യുവതി അറസ്റ്റിലായത് സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിലാണ്. എറണാകുളം ഷൺമുഖപുരം സ്വദേശിനിയായ സിന്ധുവും പാലക്കാട് സ്വദേശി ഷാനവാസുമാണ് സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷനിൽ അറസ്റ്റിലായത്. ഇവരിൽ നിന്ന് 15.62 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയാണ് പിടികൂടിയത്. മൂന്നാമത്തെ കേസിൽ വിഷ്ണുരാജ് എന്ന യുവാവാണ് പാലാരിവട്ടം സ്റ്റേഷനിൽ അറസ്റ്റിലായത്. ഇയാളിൽ നിന്നും 26ഗ്രാം എംഡിഎംഎയും പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട്.

Also Read: സംസ്ഥാനത്ത് ഒരാഴ്ച നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഓണാഘോഷങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് തുടക്കം

മറ്റൊരു സംഭവത്തിൽ എളമക്കര പോണേക്കര പള്ളിപ്പടി ചർച്ച് റോഡിനു സമീപത്തു നിന്നും 2.026 കിലോ കഞ്ചാവ് പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ നായക് എന്ന 26 കാരനെയാണ് കഞ്ചാവുമായി അറസ്റ്റു ചെയ്തത്. ഇയാൾ ഒഡീഷയിലെ ഗഞ്ചം സ്വദേശിയാണ്. ഇയാളിൽ നിന്നും ഈ വർഷം മെയ് മാസം ഒരു കിലോ കഞ്ചാവ് തൃപ്പൂണിത്തുറ ഹിൽപാലസ്‌ പോലീസും പിടികൂടിയിരുന്നു.

Crime newsMDMA SeizedMassive Drug Bust In KochiKerala newsKerala crime news

