Maundy Thursday 2026: ഇന്ന് പെസഹാ വ്യാഴം; അന്ത്യ അത്താഴ സ്മരണയിൽ വിശ്വാസികൾ

ക്രിസ്തുവിന്റെ അന്ത്യ അത്താഴത്തിന്റെ ഓർമ്മ പുതുക്കലാണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ക്രൈസ്തവർ പെസഹാ വ്യാഴമായി ആചരിക്കുന്നത്.    

Written by - Karthika V | Last Updated : Apr 2, 2026, 09:06 AM IST
  • ക്രൈസ്തവ ദേവാലയങ്ങളിൽ വിശുദ്ധ കുർബ്ബാനയും പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനകളും നടക്കും.

യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അന്ത്യ അത്താഴത്തിന്റെ ഓർമ്മ പുതുക്കലാണ് പെസഹ വ്യാഴം. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ക്രൈസ്തവർ ഇന്ന് പെസഹാ വ്യാഴം ആചരിക്കുന്നു. ക്രൈസ്തവ ദേവാലയങ്ങളിൽ വിശുദ്ധ കുർബ്ബാനയും പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനകളും നടക്കും. കാൽ കഴുകൽ ശ്രുശ്രൂഷകളുമുണ്ടാകും. അന്ത്യ അത്താഴ വേളയില്‍ ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരുടെ പാദങ്ങള്‍ കഴുകിയതിനെ അനുസ്മരിച്ചാണ് ദേവാലയങ്ങളില്‍ കാല്‍ കഴുകല്‍ ശുശ്രൂഷ നടത്തുന്നത്

കുരിശുമരണത്തിന് മുൻപ് യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്കൊപ്പം നടത്തിയ അന്ത്യ അത്താഴത്തെയാണ് ക്രൈസ്തവർ പെസഹയായി ആചരിക്കുന്നത്. ഇതെന്റെ ശരീരമാകുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പവും രക്തമാകുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞ് വീഞ്ഞും പകുത്തു നല്‍കി. വിശുദ്ധകുര്‍ബാന സ്ഥാപിച്ച ദിവസം കൂടിയാണിന്ന് എന്നാണ് വിശ്വാസം. ഇതിന്റെ തുടര്‍ച്ചയെന്നോണമാണ് എല്ലാ ഞായറാഴ്ച്ചകളിലും ദേവാലയങ്ങളില്‍ വിശുദ്ധ കുർബാന അനുഷ്ടിക്കുന്നതെന്നും കരുതപ്പെടുന്നു. 

കുരിശു മരണത്തിന്റെ സ്മരണയില്‍ നാളെ ക്രൈസ്തവർ ദുഃഖവെള്ളി ആചരിക്കും. ഞായറാഴ്ച ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് ആണ്. അന്നേ ദിവസം ഈസ്റ്റർ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു.

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

