Shukra Gochar 2026: ജ്യോതിഷത്തിൽ വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള ഗ്രഹമാണ് ശുക്രൻ. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജാതകത്തിൽ ശുക്രൻ അനുകൂല സ്ഥാനത്താണെങ്കിൽ അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ കൈവരും. ശുക്രന്റെ ചലനത്തിലെ മാറ്റം വിവിധ രാശികളുടെ ജീവിതത്തിൽ വ്യത്യസ്ത ഫലങ്ങൾ നൽകും.
അത്തരത്തിൽ ശുക്രൻ അതിന്റെ രാശിയിൽ മാറ്റം വരുത്തുകയാണ്. ഇനി വെറും നാല് ദിവസങ്ങൾ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. മാർച്ച് 26നാണ് ശുക്രന്റെ സംക്രമണം. മേടം രാശിയിലേക്കാണ് ശുക്രൻ പ്രവേശിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഏതൊക്കെ രാശികൾക്കാണ് ശുക്രന്റെ ഗുണഫലങ്ങൾ ലഭിക്കുകയെന്ന് നോക്കാം.
മിഥുനം: മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് ശുക്രൻ മേടം രാശിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതോടെ ജീവിതത്തിലെ നല്ല ദിനങ്ങൾ തുടങ്ങുകയാണ്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വളരെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സമയമാണിത്. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും. കരിയറിൽ പുരോഗതി കൈവരിക്കും. പുതിയ ജോലിക്കും സാധ്യതയുണ്ട്.
കർക്കിടകം: കർക്കിടകം രാശിക്കാർക്ക് ശുഭകരമായ ഫലങ്ങളാകും ശുക്രൻ നൽകുക. വലിയ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകും. ബിസിനസിൽ പുരോഗതി കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും. സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പ്രശസ്തി വർധിക്കും. സമൂഹത്തിൽ അന്തസ്സും ബഹുമാനവും ലഭിക്കും. വിദേശത്ത് ജോലി നോക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂല സമയമാണിത്.
ചിങ്ങം: ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് ഈ കാലയളവിൽ കരിയറിൽ ഉയർച്ചയുണ്ടാകും. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷം നിലനിൽക്കും. ജോലിസ്ഥലത്ത് പ്രശംസിക്കപ്പെടും. മേലുദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് അംഗീകാരം നേടാനാകും. കൃത്യതയോടെ ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കാനാകും.
മകരം: മകരം രാശിക്കാർക്ക് ശുക്രൻ മേടം രാശിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതോടെ ജീവിതത്തിൽ അനുകൂല ഫലങ്ങളുണ്ടാകും. സ്വത്ത് സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും. പുതിയ വാഹനമോ ഭൂമിയോ വാങ്ങാൻ സമയം അനുകൂലമാണ്.
മീനം: മീനം രാശിക്കാർക്ക് ഈ കാലയളവിൽ സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ ദൃഢമാകും. സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കും.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.