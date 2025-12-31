Lucky Mulank New Year 2026: പുതുവർഷത്തിൽ ഈ ജന്മ സംഖ്യകളിൽ ജനിച്ചവരുടെ ഭാഗ്യം സൂര്യനെപ്പോലെ തിളങ്ങും, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?

Lucky Mulank New Year 2026: പുതുവർഷം സൂര്യന്റെ വർഷമായിരിക്കും. ചില രാശിക്കാർക്ക് പുതുവർഷം വളരെ ശുഭകരമായിരിക്കും. ഇവർക്ക് അവരുടെ കരിയറിലും ബിസിനസ്സിലും ഗണ്യമായ പുരോഗതി അനുഭവപ്പെടും.
Also Read: ഈ ജന്മസംഖ്യയിൽ ജനിച്ചവർ ആരുടേയും മുന്നിൽ തലകുനിക്കില്ല; സൂര്യ കൃപയാൽ സ്ഥാനവും അന്തസും വർധിക്കും
2026 സൂര്യ വർഷമായിരിക്കും
സംഖ്യാശാസ്ത്രപ്രകാരം 2026 വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ള വർഷമായിരിക്കും എന്നാണ്. കാരണം അത് ഗ്രഹങ്ങളുടെ രാജാവായ സൂര്യന്റെ വർഷമായിരിക്കും. 1 എന്ന സംഖ്യ സൂര്യൻ ഭരിക്കുന്ന 2026 എന്ന വർഷത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. അതിനാൽ 2026 ൽ സൂര്യന് കാര്യമായ സ്വാധീനമുണ്ടാകും.
ചില ജന്മസംഖ്യയിലുള്ളവർക്ക് പുതുവർഷം ഭാഗ്യകരമായിരിക്കും
സംഖ്യാശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് ചില ജന്മ സംഖ്യകൾ ഉള്ളവർക്ക് 2026 വളരെ ഭാഗ്യകരമായിരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് സൂര്യനുമായി സൗഹൃദമുള്ള ജന്മ സംഖ്യകൾ ഉള്ളവർക്ക് പുതുവർഷത്തിൽ അവരുടെ ഭാഗ്യം മാറുന്നത് കാണാൻ കഴിയും. ഏതൊക്കെ ജന്മ സംഖ്യകൾക്ക് പുതുവത്സരം ശുഭകരമായിരിക്കും എന്നറിയാം...
Also Read: 12 വർഷത്തിനുശേഷം ഈ രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം മാറിമാറിയും; ഹംസ രാജയോഗത്താൽ ഇവരെയിനി പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല
മൂലസംഖ്യ 1 ന്റെ ഭാഗ്യം മാറും
സംഖ്യാശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് ഏതൊരു മാസത്തിന്റെയും 1, 10, 19, അല്ലെങ്കിൽ 28 തീയതികളിൽ ജനിച്ചവരൂടെ ജന്മസംഖ്യ 1 ആയിരിക്കും. ഈ സംഖ്യയുടെ ഭരണ ഗ്രഹം സൂര്യനാണ്. അതിനാൽ ജന്മസംഖ്യ 1 ഉള്ളവർക്ക് 2026 വളരെ ഭാഗ്യകരമായിരിക്കും. 2026 ൽ ജന്മസംഖ്യ 1 ഉള്ളവർക്ക് അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുകയും അവർ കരിയർ വിജയം കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യും. പുതുവർഷത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ സ്വത്തോ വാഹനമോ വാങ്ങാനും കഴിയും.
മൂലസംഖ്യ 3 ഉള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാകും
സംഖ്യാശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് ഏത് മാസത്തിലെയും 3, 12, 21, അല്ലെങ്കിൽ 30 തീയതികളിൽ ജനിച്ചവരുടെ മൂലസംഖ്യ 3 ആണ്. ഈ സംഖ്യയുടെ ഭരണ ഗ്രഹം വ്യാഴമാണ്. ഈ സംഖ്യയുള്ളവർക്ക് പുതുവർഷം പുതിയ സന്തോഷവും വിജയവും നൽകും. 2026 ൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിരവധി നല്ല മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും, കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് കുടുംബ പിന്തുണയും ലഭിക്കും.
Also Read: പുതുവർഷത്തിലെ ആദ്യ ദിനത്തിലെ ചതുർഗ്രഹി യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങൾ
9 എന്ന മൂലസംഖ്യയുള്ളവർക്ക് ലഭിക്കും വിജയം
സംഖ്യാശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച്, ഏതൊരു മാസത്തിലെയും 9, 18, അല്ലെങ്കിൽ 27 തീയതികളിൽ ജനിച്ചവരുടെ മൂലസഖ്യ 9 ആണ്. 9 എന്ന സംഖ്യയുള്ളവർക്ക് 2026 വർഷം വളരെ ശുഭകരമായിരിക്കും. പുതുവർഷം അവരുടെ കരിയറിലും ബിസിനസ്സിലും പുരോഗതി കൊണ്ടുവരും കൂടാതെ സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനുള്ള പുതിയ വഴികൾ തുറക്കും.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.