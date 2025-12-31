English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Lucky Mulank New Year 2026: പുതുവർഷത്തിൽ ഈ ജന്മ സംഖ്യകളിൽ ജനിച്ചവരുടെ ഭാഗ്യം സൂര്യനെപ്പോലെ തിളങ്ങും, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?

Lucky Mulank New Year 2026: പുതുവർഷത്തിൽ ഈ ജന്മ സംഖ്യകളിൽ ജനിച്ചവരുടെ ഭാഗ്യം സൂര്യനെപ്പോലെ തിളങ്ങും, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?

Lucky Mulank New Year 2026: സൂര്യന് അനുകൂല ഗ്രഹങ്ങളുള്ളവർക്ക് ഈ വർഷം അവരുടെ കരിയറിലും ബിസിനസിലും പുരോഗതി കാണാനാകും കൂടാതെ മുടങ്ങിക്കിടന്ന പദ്ധതികളും പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടും

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Dec 31, 2025, 11:07 PM IST
  • പുതുവർഷം സൂര്യന്റെ വർഷമായിരിക്കും.
  • ചില രാശിക്കാർക്ക് പുതുവർഷം വളരെ ശുഭകരമായിരിക്കും
  • ഇവർക്ക് അവരുടെ കരിയറിലും ബിസിനസ്സിലും ഗണ്യമായ പുരോഗതി അനുഭവപ്പെടും

Lucky Mulank New Year 2026: പുതുവർഷം സൂര്യന്റെ വർഷമായിരിക്കും. ചില രാശിക്കാർക്ക് പുതുവർഷം വളരെ ശുഭകരമായിരിക്കും. ഇവർക്ക് അവരുടെ കരിയറിലും ബിസിനസ്സിലും ഗണ്യമായ പുരോഗതി അനുഭവപ്പെടും.

Also Read: ഈ ജന്മസംഖ്യയിൽ ജനിച്ചവർ ആരുടേയും മുന്നിൽ തലകുനിക്കില്ല; സൂര്യ കൃപയാൽ സ്ഥാനവും അന്തസും വർധിക്കും

2026 സൂര്യ വർഷമായിരിക്കും

സംഖ്യാശാസ്ത്രപ്രകാരം 2026 വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ള വർഷമായിരിക്കും എന്നാണ്.  കാരണം അത് ഗ്രഹങ്ങളുടെ രാജാവായ സൂര്യന്റെ വർഷമായിരിക്കും. 1 എന്ന സംഖ്യ സൂര്യൻ ഭരിക്കുന്ന 2026 എന്ന വർഷത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. അതിനാൽ 2026 ൽ സൂര്യന് കാര്യമായ സ്വാധീനമുണ്ടാകും.

ചില ജന്മസംഖ്യയിലുള്ളവർക്ക് പുതുവർഷം ഭാഗ്യകരമായിരിക്കും

സംഖ്യാശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് ചില ജന്മ സംഖ്യകൾ ഉള്ളവർക്ക് 2026 വളരെ ഭാഗ്യകരമായിരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് സൂര്യനുമായി സൗഹൃദമുള്ള ജന്മ സംഖ്യകൾ ഉള്ളവർക്ക് പുതുവർഷത്തിൽ അവരുടെ ഭാഗ്യം മാറുന്നത് കാണാൻ കഴിയും. ഏതൊക്കെ ജന്മ  സംഖ്യകൾക്ക് പുതുവത്സരം ശുഭകരമായിരിക്കും എന്നറിയാം...

Also Read: 12 വർഷത്തിനുശേഷം ഈ രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം മാറിമാറിയും; ഹംസ രാജയോഗത്താൽ ഇവരെയിനി പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല

മൂലസംഖ്യ 1 ന്റെ ഭാഗ്യം മാറും 

സംഖ്യാശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് ഏതൊരു മാസത്തിന്റെയും 1, 10, 19, അല്ലെങ്കിൽ 28 തീയതികളിൽ ജനിച്ചവരൂടെ ജന്മസംഖ്യ 1 ആയിരിക്കും.  ഈ സംഖ്യയുടെ ഭരണ ഗ്രഹം സൂര്യനാണ്. അതിനാൽ ജന്മസംഖ്യ 1 ഉള്ളവർക്ക് 2026 വളരെ ഭാഗ്യകരമായിരിക്കും. 2026 ൽ ജന്മസംഖ്യ 1 ഉള്ളവർക്ക് അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുകയും അവർ കരിയർ വിജയം കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യും. പുതുവർഷത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ സ്വത്തോ വാഹനമോ വാങ്ങാനും കഴിയും.

മൂലസംഖ്യ 3 ഉള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാകും

സംഖ്യാശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് ഏത് മാസത്തിലെയും 3, 12, 21, അല്ലെങ്കിൽ 30 തീയതികളിൽ ജനിച്ചവരുടെ മൂലസംഖ്യ 3 ആണ്. ഈ സംഖ്യയുടെ ഭരണ ഗ്രഹം വ്യാഴമാണ്. ഈ സംഖ്യയുള്ളവർക്ക് പുതുവർഷം പുതിയ സന്തോഷവും വിജയവും നൽകും. 2026 ൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിരവധി നല്ല മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും, കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് കുടുംബ പിന്തുണയും ലഭിക്കും.

Also Read: പുതുവർഷത്തിലെ ആദ്യ ദിനത്തിലെ ചതുർഗ്രഹി യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങൾ

9 എന്ന മൂലസംഖ്യയുള്ളവർക്ക് ലഭിക്കും വിജയം 

സംഖ്യാശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച്, ഏതൊരു മാസത്തിലെയും 9, 18, അല്ലെങ്കിൽ 27 തീയതികളിൽ ജനിച്ചവരുടെ മൂലസഖ്യ 9 ആണ്. 9 എന്ന സംഖ്യയുള്ളവർക്ക് 2026 വർഷം വളരെ ശുഭകരമായിരിക്കും. പുതുവർഷം അവരുടെ കരിയറിലും ബിസിനസ്സിലും പുരോഗതി കൊണ്ടുവരും കൂടാതെ സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനുള്ള പുതിയ വഴികൾ തുറക്കും.

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

