Numerology: ഈ ജന്മസംഖ്യയിലുള്ള സ്ത്രീകൾ സൂര്യനെപ്പോലെ തിളങ്ങും, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?

Numerology: നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 1,10,19,28 എന്നീ തീയതികളിൽ ജനിച്ചവരാണോ? അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജന്മസംഖ്യ എന്ന പറയുന്നത് 1 ആണ്. ഈ സംഖ്യയുടെ അധിപൻ സൂര്യനാണ്. സൂര്യനെ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളുടെയും അധിപനായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.
ഈ ജന്മസംഖ്യയിൽ ജനിച്ച സ്ത്രീകളുടെ സ്വഭാവം (Nature of Women with this Number 1)
ഇവരുടെ അധിപൻ സൂര്യനായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവzരും സൂര്യനെപ്പോലെ തിളങ്ങും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. ഇവർ നല്ല ആത്മവിശ്വാസം ഉള്ളവരാണ്. ഇവർക്ക് ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽ നിൽക്കാനല്ല ആൾക്കൂട്ടത്തെ നയിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം. ഇവരിൽ അധികാര ഗുണമുണ്ട്. അത് പലപ്പോഴും പലരും തെറ്റിദ്ധരിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് അവരുടെ ആത്മാഭിമാനമാണ്.
ഇവരുടെ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ (Characteristics of Women with Root Number)
- ഇവർ ഒരിക്കലും ആരുടേയും പിന്നാലെ നടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പകരം സ്വന്തമായി പാത കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നവരാണ്. ഓഫീസിലായാലും വീട്ടിലായാലും ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കും.
- ഇവർ എന്തും ആലോചിച്ചു മാത്രം തീരുമാനിക്കും. ഉറച്ച തീരുമാനത്തിൽ നിന്നും അണുകിട മാറുകയുമില്ല.
- ഇവർക്ക് തങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ആരും കൈകടത്തുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല.
- ഇവർ എല്ലാവരുമായി സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കാറില്ല. അത്രയ്ക്കും ചെറുതാണ് ഇവരുടെ സൗഹൃദവലയം. എന്നാൽ ഉള്ളതിനെ അവർ പൊന്നുപോലെ കാക്കും.
- ഇവർ കൂടുതലും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റിവ് സർവീസുകളിലായിരിക്കും തിളങ്ങുക
- ഇവർ പങ്കാളിയിൽ നിന്നും തുല്യത പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവരാണ്. ഇവർ കരുതൽ ഉള്ളവരാണെങ്കിലും ഇവരുടെ അഭിമാനത്തിന് കോട്ടം സംഭവിച്ചാൽ വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാകില്ല
ഇവരുടെ പ്രണയ ജീവിതം എപ്രകാരം? (What is the Nature of These Women's Love Lives?)
- പ്രണയകാര്യത്തിൽ ഇവർ വിശ്വസ്തരാണ്
- ഇവർ തങ്ങളുടെ പങ്കാളിയിൽ നിന്നും പ്രണയം മാത്രമല്ല ഭൗമണവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു
- ഇവർ വളരെ സെലക്ടീവാണ്. അതായത് ആരുമായും പെട്ടെന്ന് അടുക്കില്ല. എന്നാൽ അടുത്തത് ആ ബന്ധം മരണം വരെ സൂക്ഷിക്കും.
- ചിലസമയത്ത് ഇവരുടെ കോപം, അഹങ്കാരം എന്നിവ ബന്ധങ്ങളിൽ കയ്പ് ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും ഇവരുടെ പങ്കാളി ഇവരുടെ കഴിവുകളെ വിലമതിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഇവരേക്കാൾ മികച്ച ജീവിത പങ്കാളി വേറെകാണില്ല.
ശാസ്ത്രം എന്താണ് പറയുന്നത്?
സംഖ്യാശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഈ തത്വങ്ങൾ പുരാതന ഇന്ത്യൻ സംഖ്യാശാസ്ത്രത്തേയും പ്രശസ്ത സംഖ്യാ ശാസ്ത്രജ്ഞനുമായ ചീറോയുടെ കണക്കുകൂട്ടലുകളേയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ശാസ്ത്രത്തിൽ സൂര്യനെ ആത്മ, ശക്തി എന്നിവയുടെ കാരകനായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അത് ഈ ജന്മസംഖ്യയിലുള്ളവരെ സൂര്യനെപ്പോലെ തേജസ്വികളാക്കും.
