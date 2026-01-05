English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Rahu Gochar: 18 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം രാഹു ചതയം നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; ഇവർക്കിനി സുവർണ്ണ സമയം ഒപ്പം നേട്ടങ്ങളുടെ ചാകരയും!

Rahu In Chathayam Nakshathra: 18 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം രാഹു അതിന്റെ ഗതി മാറ്റും. 2026 ചില രാശിക്കാർക്ക് ഒരു സുവർണ്ണ കാലഘട്ടമായിരിക്കും ഒപ്പം അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയും.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Jan 5, 2026, 11:10 AM IST
  • 8 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം രാഹു അതിന്റെ ഗതി മാറ്റും
  • 2026 ചില രാശിക്കാർക്ക് ഒരു സുവർണ്ണ കാലഘട്ടമായിരിക്കും ഒപ്പം അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയും

Rahu Gochar 2026: ജ്യോതിഷത്തിൽ രാഹുവിനെ ഒരു അവ്യക്തവും നിഗൂഢവും അതിശക്തവുമായ ഗ്രഹമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. രാഹു കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ രാശിയും നക്ഷത്രവും മാറ്റുന്നു, ഇത് പന്ത്രണ്ട് രാശിക്കാരുടെയും ജീവിതത്തെ ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ സ്വാധീനിക്കും. പുതുവർഷത്തിൽ രാഹു സ്വന്തം നക്ഷത്രമായ ചതയത്തിൽ എത്തുകയും 2026 ആഗസ്റ്റ് 2 വരെ അവിടെ തുടരുകയും ചെയ്യും. ജ്യോതിഷമനുസരിച്ച് ചതയം രാഹുവിന്റെ സ്വന്തം നക്ഷത്രമാണ്.

Also Read: കർക്കിടക രാശിക്കാർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം ഏറും; ധനു രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിനം

അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ നക്ഷത്രത്തിലൂടെയുള്ള രാഹുവിന്റെ സഞ്ചാരം രാഹുവിന്റെ ശക്തി പലമടങ്ങ് വർദ്ധിപ്പിക്കും. ഈ കാലയളവിൽ രാഹുവിന്റെ സ്വാധീനം അഗാധവും തീവ്രവും നിർണായകവുമായിരിക്കും. തൽഫലമായി ചില രാശികളിൽ ജനിച്ചവർക്ക് പെട്ടെന്നുള്ള സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ, അപ്രതീക്ഷിത വിജയം, തൊഴിൽ പുരോഗതി, ജീവിതത്തിൽ പ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ എന്നിവ ഉണ്ടാകാം. പുതുവർഷത്തിൽ രാഹു ചതയം നക്ഷത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിലൂടെ ഏതൊക്കെ രാശിക്കാർക്ക് പ്രത്യേക നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം...

മീനം (Pisces): രാഹുവിന്റെ നക്ഷത്ര മാറ്റം ഇവർക്ക് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യും. ഈ രാശിയുടെ പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ രാഹുവും ലഗ്ന ഭാവത്തിൽ ശനിയും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. തൽഫലമായി ഈ രാശിക്കാർക്ക് കാര്യമായ നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും. പുതുവർഷത്തിൽ രാഹു നിങ്ങൾക്ക് പുതിയൊരു അനുഭവം നൽകും. വിദേശയാത്രയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കും, പുതുവർഷത്തിൽ പെട്ടെന്ന് വിദേശയാത്രയ്ക്ക് അവസരം ലഭിച്ചേക്കാം. പെട്ടെന്നുള്ള സാമ്പത്തിക നേട്ടമോ വലിയ മാറ്റമോ അനുഭവപ്പെടാം, വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന ഒരു ജോലി പൂർത്തിയാകാം. 

Also Read: 18 വർഷത്തിനുശേഷം ചൊവ്വ-രാഹു മഹാസംഗമം; ഈ രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം മാറിമറിയും

മകരം (Capricorn): രാഹു സമ്പത്തിന്റെ ഗൃഹത്തിൽ വരുന്നതിനാൽ ഈ രാശിക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടാം. വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജോലി തിരികെ ലഭിച്ചേക്കാം, നഷ്ടപ്പെട്ട പണം തിരികെ ലഭിച്ചേക്കാം, ഈ രാശിക്കാർക്ക് അവരുടെ ജോലികളിൽ നിന്ന് നേട്ടമുണ്ടാകാൻ സാധ്യത, സ്വത്തും ബിസിനസും ഗണ്യമായ ലാഭം നൽകിയേക്കാം. തൊഴിൽപരമായി കാര്യമായ നേട്ടങ്ങളും സാധ്യമാണ്. മത്സര പരീക്ഷകൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ, ഫലങ്ങൾ, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവയിൽ ഗണ്യമായ നേട്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും.  

തുലാം (Libra): ചതയം നക്ഷത്രത്തിലേക്കുള്ള രാഹുവിന്റെ സംക്രമണം തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ഗുണകരമാകും. അഞ്ചാം ഭാവത്തിലേക്ക് സംക്രമിക്കുകയും ഒമ്പതും പതിനൊന്നും ലഗ്ന ഭാവങ്ങളെ വീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. തൽഫലമായി ഈ രാശിക്കാർക്ക് പല മേഖലകളിലും നേട്ടങ്ങൾ നൽകും. ബുദ്ധിപരമായ കഴിവുകൾക്കൊപ്പം തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള കഴിവുകളും വേഗത്തിൽ വർദ്ധിക്കാം. കല, മാധ്യമം, സാഹിത്യം, വിദ്യാഭ്യാസം, ഐടി, കൃത്രിമ ബുദ്ധി, സാങ്കേതികവിദ്യ എന്നിവയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അസാധാരണമായ വിജയവും പുതിയ അവസരങ്ങളും അനുഭവപ്പെടാം. പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിലുള്ള രാഹുവിന്റെ ഭാവം വരുമാനത്തിനും ലാഭത്തിനുമുള്ള പുതിയ വഴികൾ തുറക്കുന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ദീർഘകാല ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടാം, കൂടാതെ സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനുള്ള അപ്രതീക്ഷിത അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. 

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

 

