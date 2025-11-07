English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Numerology: ഈ ജന്മസംഖ്യയിൽ ജനിച്ചവർ വളരെ റൊമാന്റിക് ആയിരിക്കും; ശുക്ര കൃപയാൽ ഇവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കും

Numerology: ഈ ജന്മസംഖ്യയിൽ ജനിച്ചവർ വളരെ റൊമാന്റിക് ആയിരിക്കും; ശുക്ര കൃപയാൽ ഇവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കും

Venus Planet Effect This Number: സംഖ്യാശാസ്ത്രം  അനുസരിച്ച് 6 എന്ന സംഖ്യയെ ഭരിക്കുന്നത് ശുക്രൻ എന്ന ഗ്രഹമാണ്. ഈ സംഖ്യയിൽ ജനിച്ച ആളുകൾ റൊമാന്റിക്കും ആർക്കും ആകർഷണം തോന്നുന്നവരും ആയിരിക്കും.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Nov 7, 2025, 02:27 PM IST
  • സംഖ്യാശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് 6 എന്ന സംഖ്യയെ ഭരിക്കുന്നത് ശുക്രൻ എന്ന ഗ്രഹമാണ്
  • ഈ സംഖ്യയിൽ ജനിച്ച ആളുകൾ റൊമാന്റിക്കും ആർക്കും ആകർഷണം തോന്നുന്നവരും ആയിരിക്കും

Numerology: ഈ ജന്മസംഖ്യയിൽ ജനിച്ചവർ വളരെ റൊമാന്റിക് ആയിരിക്കും; ശുക്ര കൃപയാൽ ഇവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കും

Mulank Six: ജ്യോതിഷത്തിൽ ശുക്രനെ ആഡംബരം, സമ്പത്ത്, ഐശ്വര്യം, പ്രശസ്തി, ദാമ്പത്യ ജീവിതം എന്നിവയുടെ ഒരു ഘടകമായി കണക്കാക്കുന്നു. ശുക്രനും 6 എന്ന സംഖ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.  അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരു മാസത്തിലെ 6, 15, അല്ലെങ്കിൽ 24 തീയതികളിൽ ജനിച്ചവരുടെ മൂലസംഖ്യ 6 ആണ്.

Also Read: ശുക്ര-ചന്ദ്രന്റെ പവർഫുൾ സമസപ്തക യോഗം ഇവർക്ക് ലഭിക്കും അപാര സമ്പത്ത്!

ഈ ആളുകൾ ഭാഗ്യവാന്മാരായിരിക്കും. വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇവർക്ക് സമ്പത്ത്, അധികാരം, പ്രശസ്തി, ബഹുമാനം എന്നിവ ലഭിക്കും. ഇവർക്ക് സൗമ്യവും ആകർഷകവുമായ പുഞ്ചിരിയുണ്ട്, ഇവർ ദീർഘവീക്ഷണമുള്ളവരാണ്. 6 എന്ന സംഖ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളുടെ ഗുണങ്ങളും സവിശേഷതകളും അറിയാം...

ജീവിതത്തിൽ ഇവർ സമൃദ്ധമായ സമ്പത്തും പ്രശസ്തിയും ആസ്വദിക്കും (They enjoy abundant wealth and fame in life)

6 എന്ന മൂലസംഖ്യയുള്ളവർ ആഡംബര ജീവിതം നയിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. പണം ചെലവഴിക്കുന്നതിലും വളരെ ഉദാരമതികളാണ്. പിശുക്കന്മാരായിരിക്കാൻ അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അവർ തങ്ങളെത്തന്നെ നിത്യയുവാക്കളായി കണക്കാക്കുകയും അവരുടെ രൂപം നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ആളുകൾ കലാപ്രേമികളാണ്, സൗന്ദര്യത്തോടുള്ള ആകർഷണവുമുണ്ട്. അവരുടെ സ്വഭാവത്താൽ അവർ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നു. എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും അവർ സന്തുഷ്ടരായി തുടരുന്നു. എവിടെ പോയാലും ആകർഷണ കേന്ദ്രമാകാനും ഇവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു.

Also Read: ശനി ഉതൃട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; 2026 മുതൽ ഇവരെയിനി പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല, വച്ചടി വച്ചടി കയറ്റം മാത്രം

ആകർഷകമായ വ്യക്തിത്വം (Attractive Personality)

6 എന്ന മൂലസംഖ്യയുള്ള ആളുകൾ പണം സമ്പാദിക്കുന്നതിൽ മിടുക്കരാണ്. അവർക്ക് മികച്ച വസ്ത്രധാരണ ബോധവുമുണ്ട്. ഇവർ വളരെ ഫാഷനബിൾ ആണ്, ഫാഷനെക്കുറിച്ച് നല്ല ധാരണയുമുണ്ട്. ശുക്രന്റെ സ്വാധീനം കാരണം, ഇവർ വളരെ ആകർഷകരായി കാണപ്പെടുന്നു. അവർക്ക് സംഗീതത്തോട് താൽപ്പര്യമുണ്ട്, ബുദ്ധിശക്തിയും ഉണ്ട്.

അവർ റൊമാന്റിക്കും ഫാഷനബിളുമാണ് (They are romantic and fashionable)

ഇവർ തങ്ങളുടെ ഹോബികൾ നിറവേറ്റാൻ ഒരു അവസരവും പാഴാക്കില്ല. ഇവർ റൊമാന്റിക്കാണ്, ജീവിതത്തിൽ പലതവണ പ്രണയത്തിലാകാൻ സാധ്യത. ഇവർ ആരോടും എളുപ്പത്തിൽ വിവാഹാഭ്യർത്ഥന നടത്തും. അവർ വളരെ ഫാഷനബിൾ ആണ്. ഇവർക്ക് മൂലസംഖ്യ 7 ഉള്ളവരുമായി മികച്ച പൊരുത്തമായിരിക്കും. ഇതിനുപുറമെ മൂലസംഖ്യ 5 ഉളളവരുമായും നല്ല  ബന്ധമായിരിക്കും.

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

 

