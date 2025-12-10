English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Numerology: ഈ ജന്മസംഖ്യയിൽ ജനിച്ചവർ ആരുടേയും മുന്നിൽ തലകുനിക്കില്ല; സൂര്യ കൃപയാൽ സ്ഥാനവും അന്തസും വർധിക്കും

സംഖ്യാ ശാസ്ത്രത്തിൽ 1 മുതൽ 9 വരെയുള്ള സംഖ്യകളെ കുറിച്ച്  വിവരിക്കുന്നു. ഓരോ സംഖ്യയ്ക്കും ഓരോ ഗ്രഹങ്ങൾ അധിപനായുണ്ട്. നിലവിൽ സൂര്യൻ ഭരിക്കുന്ന 1 എന്ന സംഖ്യയെക്കുറിച്ച്  അറിയാം. അതായത് മാസത്തിലെ 1, 10, 19, അല്ലെങ്കിൽ 28 തീയതികളിൽ ജനിച്ച ആളുകളുടെ ജന്മ സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ മൂലസഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത്  1 ആണ്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Dec 10, 2025, 04:17 PM IST
  • സംഖ്യാ ശാസ്ത്രത്തിൽ 1 മുതൽ 9 വരെയുള്ള സംഖ്യകളെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നു
  • ഓരോ സംഖ്യയ്ക്കും ഓരോ ഗ്രഹങ്ങൾ അധിപനായുണ്ട്
  • നിലവിൽ സൂര്യൻ ഭരിക്കുന്ന 1 എന്ന സംഖ്യയെക്കുറിച്ച് അറിയാം

Numerology: ഈ ജന്മസംഖ്യയിൽ ജനിച്ചവർ ആരുടേയും മുന്നിൽ തലകുനിക്കില്ല; സൂര്യ കൃപയാൽ സ്ഥാനവും അന്തസും വർധിക്കും

Mulank 1 People Personality: സംഖ്യാ ശാസ്ത്രത്തിൽ 1 മുതൽ 9 വരെയുള്ള സംഖ്യകളെ കുറിച്ച്  വിവരിക്കുന്നു. ഓരോ സംഖ്യയ്ക്കും ഓരോ ഗ്രഹങ്ങൾ അധിപനായുണ്ട്. നിലവിൽ സൂര്യൻ ഭരിക്കുന്ന 1 എന്ന സംഖ്യയെക്കുറിച്ച്  അറിയാം. അതായത് മാസത്തിലെ 1, 10, 19, അല്ലെങ്കിൽ 28 തീയതികളിൽ ജനിച്ച ആളുകളുടെ ജന്മ സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ മൂലസഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത്  1 ആണ്.

Also Read: ഈ ജന്മസംഖ്യയിൽ ജനിച്ചവർ വളരെ റൊമാന്റിക് ആയിരിക്കും; ശുക്ര കൃപയാൽ ഇവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കും

ഈ സംഖ്യയുള്ള ആളുകൾക്ക് നേതൃത്വഗുണങ്ങൾ, രാഷ്ട്രീയം, ഭരണം എന്നീ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഈ സംഖ്യ അധികാരത്തിന്റെ പ്രതീകമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഇവർ ആത്മാഭിമാനമുള്ളവരും കഠിനാധ്വാനികളുമാണ്. ഈ സംഖ്യയുള്ള ആളുകളുടെ പ്രത്യേക ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയാം...

കുമ്പിടാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല

1 എന്ന ജന്മസംഖ്യയുള്ള ആളുകൾ അങ്ങേയറ്റം ആകർഷകരും, അഭിലാഷമുള്ളവരും, അവരുടെ ജോലിയിൽ വൈദഗ്ധ്യമുള്ളവരുമാണ്. ഇവർ ആരുടെ മുന്നേയും കുമ്പിടില്ല. ഇവർ സമയബന്ധിതവും ശരിയായതുമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ പ്രാപ്തരാണ്. അവർ സത്യസന്ധരും ദൃഢനിശ്ചയമുള്ളവരുമാണ്, നേതൃത്വഗുണങ്ങൾ ഉണ്ട്. കൂടാതെ ഇവർ കുറച്ച് ശാഠ്യക്കാരുമാണ്.

Also Read: വർഷാവസാനത്തിൽ ചൊവ്വ-സൂര്യ മംഗളാദിത്യ യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും നേട്ടങ്ങളുടെ ചാകര!

ബഹുമാനവും അന്തസ്സും നേടും

1 എന്ന ജന്മസംഖ്യയുള്ളവർക്ക് ഏത് ജോലിയും പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും. അവർ വളരെ വേഗത്തിൽ ബഹുമാനവും അന്തസ്സും നേടും, ഇവർക്ക് ഊർജ്ജസ്വലതയും ആത്മാഭിമാനവും സാമൂഹികതയും ഉണ്ട്. അവർ ആളുകളുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് ഗണ്യമായ ബഹുമാനവും അന്തസ്സും ലഭിക്കും. ജീവിതത്തിൽ എത്ര പ്രയാസകരമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും അവർ ഒരിക്കലും തളരില്ല. പൂർണ്ണ സത്യസന്ധത, സമർപ്പണം എന്നിവയോടെ അവർ തങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങൾ നിലനിർത്തും. 

വാദപ്രതിവാദങ്ങളിൽ സമർത്ഥർ

ഈ ജന്മസംഖ്യയിൽ ജനിച്ചവർ അച്ചടക്കത്തോടെ ജീവിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ്. എങ്കിലും ഈ ശീലം ചിലപ്പോൾ അവരെ ആക്രമണകാരികളാക്കും. ഇവരുടെ അറിവിന്റെ നിലവാരം സാധാരണക്കാരേക്കാൾ വളരെ ഉയർന്നതായിരിക്കും. ഇത് പലപ്പോഴും ഇവരുടെ അഹങ്കാരമായി തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടും. ഒന്ന് എന്ന ജന്മസംഖ്യയിലുള്ളവർ 8 ജന്മസംഖ്യയിലുള്ളവരുമായി അപൂർവ്വമായി മാത്രമേ ഒത്തുപോകൂ. 8 എന്ന സംഖ്യ ശനിയുടെ സംഖ്യയാണ്, സൂര്യനും ശനിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അത്ര നല്ലതല്ല. അതുപോലെ 4 എന്ന സംഖ്യയുള്ളവരുമായുള്ള അവരുടെ ബന്ധവും നല്ലതല്ല.

