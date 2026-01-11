Numerology: ഈ ജന്മസംഖ്യയിലുള്ളവർ ധൈര്യശാലികളും സാഹസികത ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുമാണ് ഒപ്പം ശനി ദേവന് പ്രിയപ്പെട്ടവരും!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Mulank 8: ഒരു വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിത്വത്തെയും ഭാവിയെയും വെളിപ്പെടുത്തുന്ന വ്യത്യസ്ത സംഖ്യകളെയാണ് സംഖ്യാശാസ്ത്രത്തിലൂടെ  സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ ജന്മസംഖ്യയിലുള്ളവർ ശനി ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവരുമാണ്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Jan 11, 2026, 01:49 PM IST
  • ഒരു വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിത്വത്തെയും ഭാവിയെയും വെളിപ്പെടുത്തുന്ന വ്യത്യസ്ത സംഖ്യകളെയാണ് സംഖ്യാശാസ്ത്രത്തിലൂടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
  • ഈ ജന്മസംഖ്യയിലുള്ളവർ ശനി ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവരുമാണ്

Numerology: ജീവിതത്തെയും ഭാവിയെയും കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ സംഖ്യകളിലൂടെ നൽകുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രമാണ് സംഖ്യാശാസ്ത്രം. നമ്മുടെ ഭാവി എങ്ങനെ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ ഫലം എന്തായിരിക്കുമെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ജന്മസംഖ്യകാലിൽ നിന്നും അറിയാൻ കഴിയും.  

ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതവുമായി ആഴത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചില മൂല സംഖ്യകളെക്കുറിച്ച് ഈ ശാസ്ത്രത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നു. ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേക മൂല സംഖ്യകളുള്ളവരെ കുറിച്ച് അറിയാം  ഇവർക്ക് സാഹസികതകൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ ഒരു ഭയവുമില്ല. ജ്യോതിഷമനുസരിച്ച് അവർക്ക് ശനി ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേക അനുഗ്രഹം ലഭിക്കും.

ശനി ദേവന്റെ പ്രിയ സംഖ്യ

ഇന്ന് നമ്മൾ അറിയാൻപോകുന്ന മൂല സംഖ്യ 8 ആണ്. വേദങ്ങളിൽ ഇത് ശനി ഭഗവാന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സംഖ്യയാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഏതൊരു മാസത്തിലെയും 8, 17 അല്ലെങ്കിൽ 26 തീയതികളിൽ ജനിച്ച ആളുകളുടെ മൂലസംഖ്യ 8 ആണ്.  ശനി ദേവന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ഈ ആളുകൾ അവരുടെ പ്രവൃത്തികളിലൂടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ വിജയം നേടുന്നവരാണ്.

അവർ സത്യസന്ധർ

ഈ മൂല സംഖ്യയുള്ള ആളുകൾ വളരെ സത്യസന്ധരാണ്. ഇവർ എല്ലാ ജോലികളും സത്യസന്ധതയോടെ പൂർത്തിയാക്കും. ആരെയും ഒരിക്കലും വഞ്ചിക്കില്ല, ഭാഗ്യത്തേക്കാൾ കഠിനാധ്വാനത്തിൽ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങളെ അവർ വളരെ ക്ഷമയോടെ നേരിടുന്നു. എല്ലാത്തരം സാഹചര്യങ്ങളെയും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഇവർക്ക് കഴിയും.

വിജയം വൈകിയാണ് വരുന്നത്

ഈ സംഖ്യയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് വിജയത്തിനായി വളരെക്കാലം കാത്തിരിക്കേണ്ടിവരും. വാസ്തവത്തിൽ കർമ്മദേവനായ ശനിയുടെ സംഖ്യയാണിത് ശനി ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രവൃത്തികൾക്കനുസരിച്ച് പ്രതിഫലം നൽകുന്നു. 30 വയസ്സിനു ശേഷം ഇവർക്ക് വിജയം പ്രതീക്ഷിക്കാം.

രാജാവിനെപ്പോലുള്ള ജീവിതം

8 എന്ന സംഖ്യയുള്ള ആളുകൾ വിജയം കൈവരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരിക്കലും തിരിഞ്ഞുനോക്കേണ്ടിവരില്ല. അവർക്ക് ഒരിക്കലും സമ്പത്തിന്റെ കുറവുണ്ടാകില്ല, രാജാക്കന്മാരെപ്പോലെ ജീവിക്കും.

പ്രഹസനമില്ല

ഈ സംഖ്യയിലുള്ള ആളുകൾ വളരെ കൂളായിട്ടുള്ളവരാണ്. അവരുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ അവർ ഗണ്യമായ സമ്പത്ത് നേടുന്നു, അവർ ഒരിക്കലും പ്രഹസനം നടത്തില്ല. അവർ വളരെ ലളിതമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നു.

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

