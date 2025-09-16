English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Numerology: ഈ തീയതിയിൽ ജനിച്ചവർ എപ്പോഴും പങ്കാളിക്കൊപ്പം; പ്രതിസന്ധിയിൽ കൈവിടില്ല!

Radix 6: ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ജനന സംഖ്യയിൽ നിന്നും നമുക്ക് അവരുടെ വ്യക്തിത്വത്തെയും ജീവിതത്തെയും കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും. ഇന്ന് മായുള്ള പങ്കാളികൾക്ക് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാൻ തയ്യാറുള്ളവരെ അറിയാം.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Sep 16, 2025, 10:22 AM IST
  • സംഖ്യാശാസ്ത്രത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രധാനമായ ഒന്നാണ് മൂല സംഖ്യ
  • സംഖ്യാശാസ്ത്രം ജ്യോതിഷത്തിന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ്
  • അത് പൂർണ്ണമായും സംഖ്യകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നു

Numerology: ഈ തീയതിയിൽ ജനിച്ചവർ എപ്പോഴും പങ്കാളിക്കൊപ്പം; പ്രതിസന്ധിയിൽ കൈവിടില്ല!

Numerology: സംഖ്യാശാസ്ത്രത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രധാനമായ ഒന്നാണ് മൂല സംഖ്യ. സംഖ്യാശാസ്ത്രം ജ്യോതിഷത്തിന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ്. അത് പൂർണ്ണമായും സംഖ്യകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇതിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ ഒമ്പത് ഗ്രഹങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രധാന വിവരങ്ങളും നൽകുന്നു.

Also Read: ഈ മൂന്ന് തീയതികളിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ആശയക്കുഴപ്പം ഏറും, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?

ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഭാവി ജീവിതത്തെയും സംഭവങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ രാശിയിലൂടെ എപ്രകാരമാണോ കണ്ടെത്തുന്നത് അതുപോലെസംഖ്യകളിലൂടെയും ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാം നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇന്ന് മനമുക്ക് ചില പ്രത്യേക തീയതികളിൽ ജനിച്ച ആളുകളെക്കുറിച്ച് അറിയാം...

മൂലസംഖ്യ 6 (Numerology)

ഏതൊരു മാസത്തിലെയും 6, 15, 24 തീയതികളിൽ ജനിച്ചവരുടെ റാഡിക്സ് അഥവാ മൂലസംഖ്യ 6 ആയിരിക്കും. അതായത് ഈ തീയതികൾ കൂട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 6 എന്ന ഒറ്റ അക്കം ലഭിക്കും. ഇത് അവർക്ക് സ്നേഹം, സമർപ്പണം, ആകർഷണം, സൗന്ദര്യം എന്നിവ നൽകുന്നു.

Also Read: ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് ചെലവുകൾ ഏറും, മകര രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച വരുമാനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

പങ്കാളിയുടെ പിന്തുണക്കാരാകും (Becomes partner's supporter)

ഈ മൂലസഖ്യയിൽ ജനിച്ചവർ അവരുടെ ജീവിത പങ്കാളിക്ക് ശക്തമായ പിന്തുണയായിരിക്കും. മാനസിക സമ്മർദ്ദം മുതൽ കുടുംബം അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികം വരെയുള്ള ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രശ്‌നമായാലും അവർ എല്ലായ്പ്പോഴും അവരുടെ ജീവിത പങ്കാളിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.

ബന്ധങ്ങൾ നിലനിർത്തുന്നതിൽ വിദഗ്ദ്ധർ (Expert in maintaining relationships)

ബന്ധങ്ങൾ നിലനിർത്തുന്നതിൽ ഇവർ മിടുക്കരാണ്. അത് അവരുടെ പങ്കാളിയുമായി മാത്രമല്ല കുടുംബത്തിലെ ഓരോ അംഗവുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായും അവരുടെ ബന്ധം വളരെ ശക്തമായിരിക്കും. അവരുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആരെങ്കിലും ദുഃഖിതനാണെങ്കിൽ അവർ അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും.

Also Read: ഗുരു-ചന്ദ്ര ഗജകേസരി യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും ധന സമൃദ്ധിയും അഭിവൃദ്ധിയും, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?

പങ്കാളിയെ തന്നെ സുഹൃത്താക്കുന്നു

ഈ മൂലസംഖ്യയിലുള്ളവർ ഒരു ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോഴോ വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോഴോ അവർ അവരുടെ പങ്കാളിയെ ഭർത്താവോ ഭാര്യയോ ആയിട്ടല്ല മറിച്ച് ഒരു സുഹൃത്തായി കണക്കാക്കുന്നു. അവർ എല്ലാ ചെറുതും വലുതുമായ കാര്യങ്ങളും അവരുമായി പങ്കിടുന്നു. മാത്രമല്ല എന്തെങ്കിലും പ്രശ്‌നമുണ്ടായാൽ അവർ ഒരുമിച്ച് പരിഹാരം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യും.

പ്രയാസകരമായ സമയങ്ങളിൽ ഒരു പരിചയായി മാറും

ഈ മൂല സംഖ്യയിലുള്ളവർ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സമയങ്ങളിൽ അവരുടെ കുടുംബത്തിനും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും പങ്കാളിക്കും ഒരു പരിചയായി പ്രവർത്തിക്കും. പ്രശ്‌നങ്ങളിൽ സഹായിക്കുന്ന ബന്ധമാണ് യഥാർത്ഥമെന്ന് അവർ അവരുടെ പ്രവർത്തിയിലൂടെ തെളിയിക്കുന്നു. അവർ ബന്ധങ്ങൾ വളരെ ഗൗരവമായി നിലനിർത്തുന്നു.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

