  • Malayalam News
  • Astrology & Religion
  • Numerology: ഈ ജന്മസംഖ്യയുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും രാജയോഗം ഒപ്പം സൂര്യ കൃപയാൽ എല്ലായിടത്തും വിജയവും

Numerology: ഈ ജന്മസംഖ്യയുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും രാജയോഗം ഒപ്പം സൂര്യ കൃപയാൽ എല്ലായിടത്തും വിജയവും

Surya Blessing People: ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ജന്മ സംഖ്യ അവരുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആഴത്തിലുള്ള ഉൾക്കാഴ്ചകൾ വെളിപ്പെടുത്തും. ഇന്ന് സൂര്യനാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ട ചിലരെ കുറിച്ച് അറിയാം...

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Jan 16, 2026, 04:59 PM IST
  • ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ജന്മ സംഖ്യ അവരുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആഴത്തിലുള്ള ഉൾക്കാഴ്ചകൾ വെളിപ്പെടുത്തും
  • സംഖ്യാ ശാസ്ത്രമനുസരിച്ച് ഓരോ സംഖ്യയും ഒരു ഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു

Numerology: ഈ ജന്മസംഖ്യയുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും രാജയോഗം ഒപ്പം സൂര്യ കൃപയാൽ എല്ലായിടത്തും വിജയവും

സംഖ്യാ ശാസ്ത്രമനുസരിച്ച് ഓരോ സംഖ്യയും ഒരു ഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒമ്പത് ഗ്രഹങ്ങളുള്ളതുപോലെ ഒമ്പത് മൂല സംഖ്യകളുമുണ്ട്. ഓരോന്നിനും മറ്റൊന്നുമായി ബന്ധവുമുണ്ട്. ഓരോ രാശിചിഹ്നത്തിനും അതിന്റേതായ ഭരണ ഗ്രഹമുള്ളതുപോലെ ഓരോ മൂല സംഖ്യയ്ക്കും അതിന്റേതായ ഭരണ ഗ്രഹമുണ്ട്.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: 84 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശുക്രന്റെ പവർഫുൾ രാജയോഗത്തിലൂടെ ഈ രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം മാറിമറിയും!

ഇന്ന് സൂര്യനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂല സംഖ്യയുള്ള ആളുകളെക്കുറിച്ച് അറിയാം. ഇവർ രാജയോഗത്തോടെ ജനിച്ചവരാണ്. കൂടാതെ അവർ വളരെ ബുദ്ധിമാന്മാരും, ആത്മാഭിമാനമുള്ളവരും, കഠിനാധ്വാനികളും, ഉത്സാഹമുള്ളവരുമായിരിക്കും. അവരെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാം.

മൂല സംഖ്യ 1

ഏതൊരു മാസത്തിലെയും 1, 10, 19, 28 തീയതികളിൽ ജനിക്കുന്നവരുടെ മൂലസംഖ്യയാണ് 1. സംഖ്യാ ശാസ്ത്രത്തിൽ ഇതാണ് സൂര്യന്റെ സംഖ്യ.

ഇവർ മികച്ച നേതാക്കളായിരിക്കും

മൂല സംഖ്യ 1 ഉള്ളവർ മികച്ച നേതൃത്വ ഗുണങ്ങളുള്ളവരായിരിക്കും. അവർ പോകുന്നിടത്തെല്ലാം നേതൃത്വപരമായ സ്ഥാനം വഹിക്കും. കുടുംബം മുതൽ സുഹൃത്തുക്കൾ വരെയും ജോലിസ്ഥലത്തും വരെ ഇവർ പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നു.

Also Read: കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് വരുമാനം വർധിക്കും; വൃശ്ചിക രാശിക്കാർ സംസാരം ശ്രദ്ധിക്കുക

എന്താണ് പ്രത്യേകത?

ഈ മൂലസംഖ്യയിലുള്ളവരുടെ പ്രത്യേക ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ നേതൃത്വപരമായ കഴിവാണ് ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി. ആൾക്കൂട്ടത്തെ പിന്തുടരാൻ അവർ ഒരിക്കലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല.

രാജയോഗത്തോടെ ജനിച്ചവർ

1 എന്ന മൂലസംഖ്യയിലുള്ളവർ രാജയോഗത്തോടെ ജനിക്കുന്നു. സൂര്യൻ ഗ്രഹങ്ങളുടെ രാജാവായതുപോലെ ഇവരും രാജാക്കന്മാരെപ്പോലെ ജീവിക്കും.

ഒരിക്കലും തോൽക്കാറില്ല

ഇവർ ദൃഢനിശ്ചയമുല്ലവരാണ്, ജീവിതത്തിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുമ്പോൾ അവർ ഒരിക്കലും തളരില്ല, എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൂർത്തിയാക്കുന്നതുവരെ അവർ വിശ്രമിക്കില്ല, സാഹചര്യങ്ങൾ അവരെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നില്ല, വിജയം കൈവരിക്കും.

സമൂഹത്തിൽ നിന്നും ബഹുമാനം

സൂര്യന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ഈ മൂല സംഖ്യയുള്ള ആളുകൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ വലിയ ബഹുമാനവും പ്രശസ്തിയും ലഭിക്കും. അവർ ഏത് മേഖലയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചാലും വിജയം നേടും, ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അവർക്ക് വലിയ ബഹുമാനവും ലഭിക്കും.

