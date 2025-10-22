English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Astrology & Religion
  • Mangal Shukra Yuti: ചൊവ്വ-ശുക്ര സംയോജനം; ഈ 3 രാശിക്കാർക്ക് ഇനി കോടീശ്വര യോഗം!

Mangal Shukra Yuti: ചൊവ്വ-ശുക്ര സംയോജനം; ഈ 3 രാശിക്കാർക്ക് ഇനി കോടീശ്വര യോഗം!

Mars-Venus Combination: ജ്യോതിഷത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള രണ്ട് ​ഗ്രഹങ്ങളാണ് ചൊവ്വയും ശുക്രനും. ഇവയുടെ ചലനത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ 12 രാശികളെയും സ്വാധീനിക്കും.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Oct 22, 2025, 08:48 PM IST
  • ശക്തി, ധൈര്യം, ശക്തി, കോപം, സമ്പത്ത് എന്നിവയുടെ അടയാളമാണ് ചൊവ്വ.
  • സൗന്ദര്യം, സന്തോഷം, സമ്പത്ത്, സമൃദ്ധി എന്നിവയുടെ അടയാളമാണ് ശുക്രൻ.

Mangal Shukra Yuti: ചൊവ്വ-ശുക്ര സംയോജനം; ഈ 3 രാശിക്കാർക്ക് ഇനി കോടീശ്വര യോഗം!

നവംബറിൽ ചൊവ്വ-ശുക്ര സംയോജനം സംഭവിക്കുകയാണ്. ജ്യോതിഷപ്രകാരം വളരെ ശക്തമായ ഒരു കൂടിച്ചേരലാണിത്. ഏകദേശം 18 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ചൊവ്വയും ശുക്രനും വൃശ്ചിക രാശിയിൽ ഒന്നിച്ചെത്തുന്നത്.

ശക്തി, ധൈര്യം, ശക്തി, കോപം, സമ്പത്ത് എന്നിവയുടെ അടയാളമാണ് ചൊവ്വ. സൗന്ദര്യം, സന്തോഷം, സമ്പത്ത്, സമൃദ്ധി എന്നിവയുടെ അടയാളമാണ് ശുക്രൻ. നവംബറിലാണ് ചൊവ്വ വൃശ്ചിക രാശിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ശുക്രനുമായി ചേർന്ന് ചൊവ്വ ശക്തമായ ഒരു യോഗമുണ്ടാക്കുന്നു. 12 രാശികളിൽ മൂന്ന് രാശികൾക്ക് ഇതിലൂടെ കോടീശ്വര യോ​ഗമുണ്ടാകുന്നു. 

ഏതൊക്കെയാണ് ആ രാശികൾ? 

വൃശ്ചികം: ഈ രാശിക്കാർക്ക് ചൊവ്വയും ശുക്രനും ഒന്നിച്ചെത്തുന്നതോടെ ജീവിതത്തിലെ നല്ലകാലം തുടങ്ങുകയാണ്. പങ്കാളിയുമായുള്ള അടുപ്പം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടും. അവിവാഹിതർക്ക് വിവാഹ യോ​ഗം കാണുന്നു. ദീർഘകാലമായി നിലനിന്നിരുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും. പുതിയ വീടോ സ്ഥലമോ വാങ്ങാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.  

ALso Read: Malavya Rajayoga: നവംബറിലെ മാളവ്യ യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും സുവർണ്ണ നേട്ടങ്ങൾ ഒപ്പം രാജകീയ ജീവിതവും!

കുംഭം: കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് ഈ കാലയളവിൽ വരുമാനം വർധിക്കും. സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകളും തേടിയെത്തും. ഓഹരി വിപണി പോലുള്ള നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് ലാഭം നേടാനാകും. തൊഴിൽ മേഖലയിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിനും സാധ്യതയുണ്ട്.  

മീനം: ഈ രാശിക്കാർക്ക് ചൊവ്വ-ശുക്ര സംയോജനം ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരും. വിദേശ യാത്രയ്ക്കുള്ള അവസരങ്ങൾ വന്നുചേരും. വീട്ടിൽ ശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സർക്കാർ, സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ജീവനക്കാർക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നു.

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.)

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

Mars-Venus ConjunctionMangal Shukra Yutiചൊവ്വ-ശുക്ര സംയോജനംജ്യോതിഷം

