Mangal Shukra Yuti: ചൊവ്വ-ശുക്ര സംയോജനം; ഈ 3 രാശിക്കാർക്ക് ഇനി കോടീശ്വര യോഗം!

നവംബറിൽ ചൊവ്വ-ശുക്ര സംയോജനം സംഭവിക്കുകയാണ്. ജ്യോതിഷപ്രകാരം വളരെ ശക്തമായ ഒരു കൂടിച്ചേരലാണിത്. ഏകദേശം 18 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ചൊവ്വയും ശുക്രനും വൃശ്ചിക രാശിയിൽ ഒന്നിച്ചെത്തുന്നത്.
ശക്തി, ധൈര്യം, ശക്തി, കോപം, സമ്പത്ത് എന്നിവയുടെ അടയാളമാണ് ചൊവ്വ. സൗന്ദര്യം, സന്തോഷം, സമ്പത്ത്, സമൃദ്ധി എന്നിവയുടെ അടയാളമാണ് ശുക്രൻ. നവംബറിലാണ് ചൊവ്വ വൃശ്ചിക രാശിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ശുക്രനുമായി ചേർന്ന് ചൊവ്വ ശക്തമായ ഒരു യോഗമുണ്ടാക്കുന്നു. 12 രാശികളിൽ മൂന്ന് രാശികൾക്ക് ഇതിലൂടെ കോടീശ്വര യോഗമുണ്ടാകുന്നു.
ഏതൊക്കെയാണ് ആ രാശികൾ?
വൃശ്ചികം: ഈ രാശിക്കാർക്ക് ചൊവ്വയും ശുക്രനും ഒന്നിച്ചെത്തുന്നതോടെ ജീവിതത്തിലെ നല്ലകാലം തുടങ്ങുകയാണ്. പങ്കാളിയുമായുള്ള അടുപ്പം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടും. അവിവാഹിതർക്ക് വിവാഹ യോഗം കാണുന്നു. ദീർഘകാലമായി നിലനിന്നിരുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും. പുതിയ വീടോ സ്ഥലമോ വാങ്ങാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.
ALso Read: Malavya Rajayoga: നവംബറിലെ മാളവ്യ യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും സുവർണ്ണ നേട്ടങ്ങൾ ഒപ്പം രാജകീയ ജീവിതവും!
കുംഭം: കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് ഈ കാലയളവിൽ വരുമാനം വർധിക്കും. സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകളും തേടിയെത്തും. ഓഹരി വിപണി പോലുള്ള നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് ലാഭം നേടാനാകും. തൊഴിൽ മേഖലയിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിനും സാധ്യതയുണ്ട്.
മീനം: ഈ രാശിക്കാർക്ക് ചൊവ്വ-ശുക്ര സംയോജനം ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരും. വിദേശ യാത്രയ്ക്കുള്ള അവസരങ്ങൾ വന്നുചേരും. വീട്ടിൽ ശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സർക്കാർ, സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ജീവനക്കാർക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നു.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.)
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.