Mars Transit: മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ ചൊവ്വ തുലാം രാശിയിൽ; ഈ രാശികൾക്ക് ഇനി ശുക്രദശ

ഇന്ന് സെപ്റ്റംബർ 13, ശനിയാഴ്ച. ജ്യോതിഷത്തിൽ വലിയ പ്രധാന്യമുള്ള ചൊവ്വ ഗ്രഹം അതിന്റെ രാശിമാറുകയാണ്. കന്നി രാശിയിലുള്ള ചൊവ്വ തുലാം രാശിയിലേക്കാണ് പ്രവേശിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇത് വിവിധ രാശികളുടെ ജീവിതത്തിൽ ശുഭ അശുഭ ഫലങ്ങൾ നൽകിയേക്കാം. ഇന്ന് രാത്രി 9.21നാണ് ചൊവ്വയുടെ രാശിമാറ്രം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്.
ചൊവ്വ തുലാം രാശിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതോടെ ചില രാശിക്കാര്ക്ക് അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങളാണ് കൈവരാൻ പോകുന്നത്. ഇവർക്ക് സാമ്പത്തികപരമായും കരിയറിലും കുടുംബജീവിതത്തിലുമെല്ലാം ധാരാളം നേട്ടങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാനാകും. ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും ,മാധാനവും ഐശ്വര്യവും വന്നുചേരും.
തുലാം ശുക്രരാശിയായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാലയളവിൽ ശുക്രന്റെ സ്വാധീനം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകും. ജ്യോതിഷപരമായും ഇത് ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു രാശിമാറ്റമാണ്. മേടം ഉൾപ്പെടെ നാല് രാശികൾക്കാണ് ഇതിന്റെ ഗുണം ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത്.
മേടം രാശിക്കാർക്ക് ചൊവ്വയുടെ മാറ്റത്തിലൂടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവുമുണ്ടാകുന്നു. സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും. സമൂഹത്തിൽ പേരും പ്രശസ്തിയുമുണ്ടാകും.
മിഥുനം രാശിക്കാര്ക്ക് ആഗ്രഹിച്ച ജോലി നേടാനുള്ള അവസരമുണ്ടാകും. ധാരാളം അവസരങ്ങൾ നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും. പേരും പ്രശസ്തിയും ലഭിക്കും. കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനും സാധ്യതയുണ്ട്.
ധനു രാശിക്കാര്ക്ക് ഈ കാലയളവിൽ വലിയ വലിയ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. വിദേശത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തിപ്പെടും. ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അനുകൂലമായ സമയമാണിത്. പഠന കാര്യങ്ങളിൽ മുന്നേറും.
മകരം രാശിക്കാര്ക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവുമുണ്ടാകും. ബിസിനസിൽ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ സഫലമാകും. തൊഴിൽ രംഗത്ത് നേട്ടമുണ്ടാകുകയും കരിയറിൽ വലിയ ഉയർച്ചയുണ്ടാകുകയും ചെയ്യും.
