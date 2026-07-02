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Shani Nakshatra Parivartan 2026: ശനി നക്ഷത്ര പരിവർത്തനത്തിലൂടെ നാല് രാശിക്കാർക്ക് വെല്ലുവിളിയുടെ നാളുകൾ; എന്തെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം!

Shani Nakshatra Parivartan Unlucky Zodiacs: ശനി നക്ഷത്ര പരിവർത്തനം നാല് രാശിക്കാർക്ക് കടുത്ത വെല്ലുവിളികളും പുരോഗതിക്ക് തടസ്സങ്ങളും മാനസിക അസ്വസ്ഥതകളും സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 02, 2026, 08:59 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 08:59 AM IST
Shani Nakshatra Parivartan 2026: ശനി നക്ഷത്ര പരിവർത്തനത്തിലൂടെ നാല് രാശിക്കാർക്ക് വെല്ലുവിളിയുടെ നാളുകൾ; എന്തെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം!
Image Credit: Shani | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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