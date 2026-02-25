English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Gajakesari Yoga: മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ ഗജകേസരി യോഗം; കുംഭം മകരം മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് നേട്ടങ്ങളുടെ ദിനം

Guru Chandra Yuti: ഇത് നിരവധി ശുഭകരമായ യോഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും. അതുപോലെ ദേവന്മാരുടെ ഗുരുവായ വ്യാഴത്തിന്റെയും ചന്ദ്രന്റെയും സംയോജനത്താൽ ഗജകേസരി രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കും. 

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Feb 25, 2026, 02:06 PM IST
  • ജ്യോതിഷ പ്രകാരം ഒമ്പത് ഗ്രഹങ്ങളിൽ വ്യാഴത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാനമുണ്ട്
  • വ്യാഴം നിലവിൽ മിഥുന രാശിയിലാണ് ജൂൺ 2 വരെ അവിടെ തുടരും

Guru Chandra Yuti Gajkesari Yoga 2026: ജ്യോതിഷ പ്രകാരം ഒമ്പത് ഗ്രഹങ്ങളിൽ വ്യാഴത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാനമുണ്ട്. ദേവന്മാരുടെ ഗുരുവായും അറിവ്, നീതി, സമൃദ്ധി, ഭാഗ്യം എന്നിവയ്ക്ക് ഉത്തരവാദിയായ ഗ്രഹമായും വ്യാഴത്തെ കണക്കാക്കുന്നു. വ്യാഴത്തിന്റെ രാശിമാറ്റത്തിന്റെയോ സ്ഥാനത്തിന്റെയോ സ്വാധീനം 12 രാശികളിൽ മാത്രമല്ല, ലോകമെങ്ങും അനുഭവപ്പെട്ടു.

Also Read: ചൊവ്വ ചതയം നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; മൂന്ന് രാശിക്കാരുടെ തലവര മാറും, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?

വ്യാഴം നിലവിൽ മിഥുന രാശിയിലാണ് ജൂൺ 2 വരെ അവിടെ തുടരും. ഈ കാലയളവിൽ വ്യാഴം വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളുമായി സംയോജനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും.  ദൃക് പഞ്ചാംഗം അനുസരിച്ച് മിഥുന രാശിയിൽ ചന്ദ്രന്റെ സാന്നിധ്യം മൂലമാണ് ഈ രാജയോഗം രൂപപ്പെടുന്നത്. ജ്യോതിഷ വിശ്വാസങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വ്യാഴ-ചന്ദ്ര സംയോജനം ചില രാശിക്കാർക്ക് വളരെ ശുഭകരമാകും. 

ഭാഗ്യം, സാമ്പത്തിക പുരോഗതി, ബഹുമാനം എന്നിവ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഈ യോഗം സഹായകരമാകും. ഒപ്പം  ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ പ്രത്യേക അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിക്കും. ഗജകേസരി രാജയോഗത്താൽ ഏതൊക്കെ രാശിക്കാർക്ക് പ്രയോജനം ലഭിക്കുമെന്ന് നോക്കാം.

Also Read: വ്യാഴ-സൂര്യ നവപഞ്ചമ രാജയോഗം; മാർച്ച് 5 മുതൽ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങളുടെ ചാകര

പഞ്ചാംഗം അനുസരിച്ച്  ഫെബ്രുവരി 26 ന് പുലർച്ചെ 12:54 ന് ചന്ദ്രൻ മിഥുന രാശിയിൽ പ്രവേശിക്കുകയും വ്യാഴവുമായി ചേർന്ന് ഗജകേസരി രാജയോഗം രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഈ യോഗം ഏകദേശം 54 മണിക്കൂർ നീണ്ടുനിൽക്കും. ഫെബ്രുവരി 28 ന് പുലർച്ചെ 3:52 ന് ചന്ദ്രൻ കർക്കടകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. ചന്ദ്രൻ രണ്ടര ദിവസത്തിലൊരിക്കൽ രാശികൾ മാറ്റുന്നു. അതിനാൽ ഏകദേശം 54 മണിക്കൂർ രൂപപ്പെടുന്ന ഈ രാജയോഗം ഒരു ആഴ്ച നീണ്ടുനിൽക്കും.

ഗജകേസരി രാജയോഗം എങ്ങനെയാണ് രൂപപ്പെടുന്നത്? (How is Gajakesari Rajyoga Formed?)

ജ്യോതിഷമനുസരിച്ച് ദേവഗുരു വ്യാഴത്തിന്റെയും ചന്ദ്രന്റെയും ശുഭകരമായ സ്ഥാനമാണ് ഗജകേസരി രാജയോഗം. രണ്ട് ഗ്രഹങ്ങളും സംയോഗത്തിലായിരിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ പരസ്പരം ആപേക്ഷികമായി കേന്ദ്ര സ്ഥാനങ്ങളിൽ അതായത് 1, 4, 7, 10 ഭാവങ്ങൾ ആയിരിക്കുമ്പോഴോ ഗജകേസരി രാജയോഗം രൂപപ്പെടുന്നു. വ്യാഴവും ചന്ദ്രനും ശക്തരാകുകയും കേന്ദ്ര സ്ഥാനങ്ങളിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ യോഗം കൂടുതൽ ശക്തമാകും. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ജാതകർക്ക് സമ്പത്ത്, ജ്ഞാനം, വിജയം എന്നിവ നേടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്.

Also Read: വ്യാഴ-സൂര്യ നവപഞ്ചമ രാജയോഗം; മാർച്ച് 5 മുതൽ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങളുടെ ചാകര

മിഥുനം (Gemini): നിങ്ങളുടെ ജാതകത്തിൽ വ്യാഴ-ചന്ദ്ര സംയോജനം ലഗ്ന ഭാവത്തിൽ രൂപം കൊള്ളുന്നു. ഇത് ഗജകേസരി രാജയോഗത്തിന് കാരണമാകുന്നു. ഈ ശുഭകരമായ സംയോജനം ഇവരുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യും. ഈ കാലയളവിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുകയും തീരുമാനമെടുക്കലിൽ നല്ല സ്വാധീനം ചെലുത്തുകയും ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ ജോലി അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത. 

മകരം (Capricorn): വ്യാഴ-ചന്ദ്ര സംയോഗത്താൽ രൂപപ്പെടുന്ന ഗജകേസരി രാജയോഗം ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് പല വിധത്തിൽ ഗുണകരമാകും. ഈ രാജയോഗം നിങ്ങളുടെ ജാതകത്തിലെ ആറാം ഭാവത്തിൽ രൂപം കൊള്ളുന്നു. ഇത് സേവനം, ജോലി, ശത്രുക്കൾ, ആരോഗ്യം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് പ്രത്യേക നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും. പുതിയ ജോലി അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജോലിസ്ഥലത്ത് നല്ല മാറ്റങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും. ദീർഘകാലമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത, ആരോഗ്യപരമായ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്നും ഈ സമയം അനുകൂലമായിരിക്കും, വിട്ടുമാറാത്ത രോഗങ്ങളിൽ ക്രമേണ പുരോഗതി, ഭക്ഷണക്രമത്തിലും ദിനചര്യയിലും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ആവശ്യമാണ്. 

കുംഭം (Aquarius): വ്യാഴം രൂപപ്പെടുത്തുന്ന ഗജകേസരി രാജയോഗം ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് വളരെയധികം ഗുണകരമാകും. വ്യാഴ-ചന്ദ്ര സംയോഗം നിങ്ങളുടെ ജാതകത്തിലെ അഞ്ചാം ഭാവത്തിൽ രൂപം കൊള്ളുന്നു. ഇത് ബുദ്ധി, വിദ്യാഭ്യാസം, കുട്ടികൾ, സ്നേഹം, നിക്ഷേപങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായി കണക്കാക്കുന്നു. തൽഫലമായി ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവരുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വേഗത്തിൽ മെച്ചപ്പെടാൻ സാധ്യത. ദീർഘകാലമായി പാഴാക്കുന്ന ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടും നിങ്ങൾക്ക് പണം ലാഭിക്കാൻ കഴിയും. ഇത് സാമ്പത്തിക സ്ഥിരത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. 

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

