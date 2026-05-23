/Rahu-Ketu Temples: രാഹു-കേതു ദോഷങ്ങൾ വിട്ടൊഴിയുന്നില്ലേ? ദോഷപരിഹാര പൂജകൾക്ക് പേരുകേട്ട പ്രധാന ക്ഷേത്രങ്ങളിതാ..!

Rahu-Ketu Dosh Relief Temples: മാനസിക സമ്മർദ്ദവും ജീവിതത്തിലെ തടസ്സങ്ങളും ഒക്കെ മാറാൻ രാഹു-കേതു ദോഷപരിഹാരത്തിനായി സന്ദർശിക്കേണ്ട ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഏതൊക്കെ?
ജ്യോതിഷത്തിൽ, ഏറ്റവും ശക്തരായ രണ്ട് ഗ്രഹങ്ങളാണ് രാഹുവും കേതുവും. നിഴൽ ഗ്രഹങ്ങളെന്നാണ് ഇവയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ, പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന തടസ്സങ്ങൾ, മാനസിക സമ്മർദ്ദം, ജീവിതത്തിലെ അപ്രതീക്ഷിത തകർച്ചകൾ എന്നിവയൊക്കെയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്രഹങ്ങളാണിവ.
ജാതകത്തിൽ രാഹു-കേതുക്കൾ ശുഭസ്ഥാനത്തല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ വലയി പ്രതിസന്ധികൾ സൃഷ്ടിക്കും. ജീവിതത്തിൽ വിട്ടൊഴിയാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ, മാനസിക അശാന്തി തുടങ്ങിയവയ്ക്കെല്ലാം ഇത് കാരണമാകും. ദോഷപരിഹാരങ്ങൾക്കായി ഭക്തർ രാഹു-കേതു ദോഷങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്ഷേത്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാറുണ്ട്. രാഹു, കേതു ഗ്രഹങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആചാരങ്ങൾക്കും പൂജകൾക്കും പേരുകേട്ട നിരവധി ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഭക്തർ പൂജകൾ നടത്തുന്നതിനും ആത്മീയ സമാധാനത്തിനുമായി ഇവിടങ്ങളിലെത്താറുണ്ട്.
ഏതൊക്കെയാണ് ആ ക്ഷേത്രങ്ങൾ?
1. ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ രാഹു ക്ഷേത്രം: ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ മലനിരകൾക്ക് നടുവിലാണ് രാഹു ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. വളരെ ശാന്തവും പ്രശാന്തവുമായ അന്തരീക്ഷത്തിന് പേരുകേട്ട ക്ഷേത്രമാണിത്. രാഹുദോഷങ്ങളകറ്റാൻ നിരവധി ഭക്തർ ഇവിടെയെത്താറുണ്ട്. ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെത്തി ആരാധിക്കുന്നത് രാഹുവിന്റെ സ്വാധീനം മൂലമുണ്ടാകുന്ന പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ, ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ, തടസ്സങ്ങൾ എന്നിവ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നാണ് വിശ്വാസം.
2. ശ്രീകാളഹസ്തി ക്ഷേത്രം: രാഹു-കേതു ദോഷപരിഹാരങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായൊരു ക്ഷേത്രമാണ് ശ്രീകാളഹസ്തി ക്ഷേത്രം. ഇവിടുത്തെ 'രാഹു-കേതു സർപ്പദോഷ നിവാരണ പൂജ' വളരെ ഫലപ്രദമാണെന്നാണ് വിശ്വാസം. ദക്ഷിണ കൈലാസം എന്നും ഈ ക്ഷേത്രം അറിയപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ 'കാളഹസ്തീശ്വരനായി' ഭഗവാൻ ശിവൻ ആരാധിക്കപ്പെടുന്നു. രാഹുവും കേതുവും സ്വാഭാവികമായി തന്നെ ഇവിടെ ആരാധിക്കപ്പെടുന്നു.
3. തിരുനാഗേശ്വരം നാഗനാഥസ്വാമി ക്ഷേത്രം: തമിഴ്നാട്ടിലെ കുംഭകോണത്തിനടുത്താണ് ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. രാഹു ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പ്രശസ്തമായ നവഗ്രഹ ക്ഷേത്രമാണിത്. നാഗനാഥർ ആയി ശിവൻ ഇവിടെ ആരാധിക്കപ്പെടുന്നു.
4. നാഗനാഥസ്വാമി ക്ഷേത്രം: തമിഴ്നാട് കീഴപ്പെരുമ്പള്ളം കേതു ഭഗവാന്റെ ദോഷങ്ങൾ മാറാൻ ഭക്തർ സന്ദർശിക്കുന്ന പ്രധാന നവഗ്രഹ ക്ഷേത്രമാണ് നാഗനാഥസ്വാമി ക്ഷേത്രം. നാഗനാഥ സ്വാമിയായിട്ടാണ് ശിവൻ ഇവിടെ ആരാധിക്കപ്പെടുന്നത്. കേതു ദോഷം മാറാൻ ഇവിടെ പ്രത്യേക പൂജകൾ നടത്താറുണ്ട്.
5. തെലങ്കാനയിലെ രാഹു-കേതു ക്ഷേത്രം: രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഭക്തർ രാഹു കേതു ദോഷപരിഹാരങ്ങൾക്കായി തെലങ്കാനയിലെ ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെത്തുന്നു. ഇവിടെ നടത്തുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ മാനസിക സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കുന്നതിനും തടസ്സങ്ങൾ നീക്കുന്നതിനും ജീവിതത്തിൽ മികച്ച വൈകാരിക സന്തുലിതാവസ്ഥ ലഭിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുമെന്നാണ് വിശ്വാസം.
