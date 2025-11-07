English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Astrology & Religion
  • Rahu Rashiparivartan: പുതുവർഷത്തിൽ രാഹു ശനിയുടെ രാശിയിലേക്ക്; ഇവർക്ക് ലഭിക്കും സുവർണ്ണ നേട്ടങ്ങൾ!

Rahu Rashiparivartan: പുതുവർഷത്തിൽ രാഹു ശനിയുടെ രാശിയിലേക്ക്; ഇവർക്ക് ലഭിക്കും സുവർണ്ണ നേട്ടങ്ങൾ!

Rahu Gochar 2026: ജ്യോതിഷം അനുസരിച്ച് അടുത്ത വർഷം അതായത് 2026 ൽ രാഹു തന്റെ രാശി മാറ്റും. ഇതിലൂടെ ചില രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം മാറിമറിയും...

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Nov 7, 2025, 08:06 AM IST
  • രാഹു 18 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു രാശിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് മാറുന്നു
  • രാഹുവും കേതുവും എപ്പോഴും വിപരീത ദിശയിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്

Read Also

  1. Guru Chandra Yuti: ഗജകേസരി യോഗത്താൽ മൂന്ന് രാശിക്കാർക്ക് ലഭിക്കും ബമ്പർ നേട്ടങ്ങൾ, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?

Trending Photos

Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിനം; മിഥുന രാശിക്കാർ സംസാരത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലും സംയമനം പാലിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിനം; മിഥുന രാശിക്കാർ സംസാരത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലും സംയമനം പാലിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Horoscope Today: ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? സമ്പൂർണ രാശിഫലം അറിയാം
12
Astrology news
Horoscope Today: ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? സമ്പൂർണ രാശിഫലം അറിയാം
Trigrahi Yoga 2025: ത്രിഗ്രഹി യോഗയിലൂടെ ഈ രാശിക്കാർക്ക് ബമ്പർ നേട്ടങ്ങൾ; നിങ്ങള്‍ ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ടോ?
6
Trigrahi Yoga 2025
Trigrahi Yoga 2025: ത്രിഗ്രഹി യോഗയിലൂടെ ഈ രാശിക്കാർക്ക് ബമ്പർ നേട്ടങ്ങൾ; നിങ്ങള്‍ ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ടോ?
Karthik Purnima 2025: കാർത്തിക പൗർണമിയിൽ ഭാഗ്യം തെളിയുന്ന രാശിക്കാർ ഇവർ; ജീവിതം സന്തോഷത്തിൽ ആറാടും!
6
Astrology news
Karthik Purnima 2025: കാർത്തിക പൗർണമിയിൽ ഭാഗ്യം തെളിയുന്ന രാശിക്കാർ ഇവർ; ജീവിതം സന്തോഷത്തിൽ ആറാടും!
Rahu Rashiparivartan: പുതുവർഷത്തിൽ രാഹു ശനിയുടെ രാശിയിലേക്ക്; ഇവർക്ക് ലഭിക്കും സുവർണ്ണ നേട്ടങ്ങൾ!

Rahu Gochar 2026: ജ്യോതിഷ പ്രകാരം പാപഗ്രഹമെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന രാഹു 18 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു രാശിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് മാറുന്നു. രാഹുവും കേതുവും എപ്പോഴും വിപരീത ദിശയിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. 2026 ൽ രാഹു കുംഭം വിട്ട് ശനിയുടെ ആധിപത്യമുള്ള മകരം രാശിയിൽ പ്രവേശിക്കും.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: മേട രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിനം; മിഥുന രാശിക്കാർ സംസാരത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലും സംയമനം പാലിക്കുക

ഇത് ചില രാശിക്കാർക്ക് നല്ല സമയങ്ങൾ തെളിയിക്കും. ഒപ്പം ഇവർക്ക് അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളും ഭാഗ്യവും അനുഭവപ്പെടും. ആ ഭാഗ്യ രാശിക്കാർ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം...

ധനു (Sagittarius): രാഹുവിന്റെ രാശിമാറ്റം ഇവർക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും. രാഹു ഈ രാശിയുടെ സമ്പത്തിന്റെയും സംസാരത്തിന്റെയും ഗൃഹത്തിലൂടെ വക്രഗതിയിൽ സഞ്ചരിക്കും. ഇതിലൂടെ ഇവർക്ക് അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും. സംസാരം നിങ്ങളുടെ സ്വാധീനം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ആളുകൾ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഇടയാക്കുകയും ചെയ്യും. മുമ്പ് മുടങ്ങിപ്പോയ പദ്ധതികൾക്കും ഈ സമയത്ത് ശക്തി പ്രാപിക്കാം, നിക്ഷേപം, പങ്കാളിത്തം അല്ലെങ്കിൽ നൈപുണ്യ വികസനം എന്നിവയിലേക്ക് കടക്കുന്നത് ഈ സമയത്ത് ഗുണകരമാകും.

Also Read: ശനി ഉതൃട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; 2026 മുതൽ ഇവരെയിനി പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല, വച്ചടി വച്ചടി കയറ്റം മാത്രം!

ഇടവം (Taurus): രാഹുവിന്റെ വകരഗതി ഇവർക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും. ഈ രാശിയുടെ പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിലേക്ക് രാഹു വക്രഗതിയിൽ നീങ്ങുമ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ വരുമാനം വർദ്ധിക്കും. ബിസിനസുകാർക്ക് ഒരു പ്രധാന ബിസിനസ്സ് ഇടപാടിൽ ഏർപ്പെടാനും സാധ്യത, ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഓഹരി വിപണി, ഊഹക്കച്ചവടം, ലോട്ടറി എന്നിവയിൽ നിന്നും നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും. സ്ഥാനക്കയറ്റം, ശമ്പള വർദ്ധനവ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് സാധ്യത.  ജോലിയും ബിസിനസും വികസിക്കും, പ്രശസ്തി വർദ്ധിക്കും. ജീവിതശൈലി കൂടുതൽ സുഖകരവും സമൃദ്ധവുമായിത്തീരും, ഇത് സംതൃപ്തിയിലേക്ക് നയിക്കും.

മിഥുനം (Gemini): രാഹുവിന്റെ പിന്നോക്കാവസ്ഥ ഇവർക്ക് ഗുണകരമായിരിക്കും. രാഹു ഈ രാശിയുടെ കർമ്മ ഗൃഹത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കും. ഈ സമയം നിങ്ങളുടെ ജോലിയിലും ബിസിനസിലും പുരോഗതിക്കുള്ള അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടും. ബിസിനസ് യാത്രകൾ ലാഭകരമാകും, ഇത് പുതിയ ബിസിനസ്സ് അവസരങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കും. തൊഴിലില്ലാത്തവർക്ക് ജോലി കണ്ടെത്താനും ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കാനും സാധ്യത. ബിസിനസ് ഉടമകൾക്ക് നല്ല ലാഭം ലഭിക്കും. 

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Rahu GocharRahu Rashi ParivartanRahu Transit 2026Rahu In Makaram RashiAstrology

Trending News