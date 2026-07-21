/Ramayana Masam 2026: രാമായണത്തിലെ ഏറ്റവും മഹത്തായ ശ്ലോകം ഏതാണെന്ന് അറിയാമോ?

രാമായണവും കർക്കടക മാസവും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധം? എന്ന നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ?. കേരളീയർ കർക്കടക മാസത്തെ രാമായണ മാസമായിട്ടാണ് ആചരിക്കുന്നത്. വിശ്വാസമനുസരിച്ചു വാല്മീകി രചിച്ച രാമായണം ലവകുശന്മാരെക്കൊണ്ട് ആദ്യമായി പാടിച്ചു കേൾപ്പിച്ചത് ഒരു കർക്കടക മാസത്തിലായിരുന്നു എന്നാണ്.
കർക്കടക മാസത്തിൽ രാമായണം വായിക്കുന്നതിലൂടെ ദുരിതങ്ങൾ നീക്കുവാനും മനസിന് ശാന്തിയും ഏകാഗ്രതയും ലഭിക്കും എന്നുമാണ് വിശാസം. എന്തായാലും ഇന്ന് നമുക്ക് രാമായണത്തിലെ ഏറ്റവും മഹത്തായ ശ്ലോകം ഏതെന്ന് അറിയാം...
ഒരിക്കൽ വിക്രമാദിത്യ മഹാരാജാവ് തന്റെ സദസ്സിലുള്ളവരോടായി ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം കൂടിയാണിത്. അതായത് രാമായണത്തിലെ ഏറ്റവും മഹത്തായ ശ്ലോകമേതാണ്? അത്തിന്റെ ശരി ഉത്തരം പറയുന്നവർക്ക് 1000 സ്വര്ണ്ണനാണയം സമ്മാനമായി നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്രേ. ഈ ചോദ്യം വലച്ചത് വിക്രമാദിത്യസദസ്സിലെ പണ്ഡിതനായ വരരുചി മഹർഷിയെയായിരുന്നു. വരരുചി ആയിരുന്നു വിക്രമാദിത്യ മഹാരാജാവിന്റെ പണ്ഡിത സദസിലെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ മഹർഷി.
തുടർന്ന് ഈ ഉത്തരമന്വേഷിച്ച് കുറേനാള് അദ്ദേഹം അലഞ്ഞു നടന്നു. അങ്ങനെ നടന്നു നടന്ന് ഒരു ദിവസം രാത്രി അദ്ദേഹം ഒരു മരച്ചുവട്ടിലെത്തി ക്ഷീണിതനായ അദ്ദേഹം അവിടെ കിടന്നുറങ്ങിയപ്പോള് രണ്ട് യക്ഷികള് തമ്മില് സംസാരിക്കുന്നത് കേള്ക്കാനിടയായിഎന്നും അങ്ങനെയാണ് ഉത്തരം കണ്ടെത്തിയതെന്നുമാണ് വിശ്വാസം. ആ ശ്ലോകം ഇതാണ്...
"രാമം ദശരഥം വിദ്ധി
മാം വിദ്ധി ജനകാത്മജാം
അയോദ്ധ്യമടവീം വിദ്ധി
ഗച്ഛാ താത യഥാ സുഖം" - രാമായണത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ശ്ലോകങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും, ഏറ്റവും മഹത്തായതായി പണ്ഡിതന്മാരും ഭക്തരും ഒന്നടങ്കം കരുതുന്നത് അയോദ്ധ്യാകാണ്ഡത്തിലെ ഈ ശ്ലോകത്തെയാണ്. ഇത് വനവാസത്തിനു പുറപ്പെടുന്ന ശ്രീരാമനോടൊപ്പം പോകാനൊരുങ്ങിയ ലക്ഷ്മണനോട് മാതാവായ സുമിത്ര നൽകുന്ന ഉപദേശമാണ്. ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർഥം ഇപ്രകാരമാണ്...
"മകനേ, ശ്രീരാമനെ സാക്ഷാൽ ദശരഥ മഹാരാജാവായി കാണുക. സീതയെ എന്നെപ്പോലെയും അതായത് അമ്മയായ സുമിത്രയെപോലെയും, വനത്തെ അയോധ്യയായും സങ്കൽപ്പിച്ച് നീ സന്തോഷത്തോടെ പോയി വരിക. രാമായണത്തിലെ ഏറ്റവും വികാരപരമായ സന്ദര്ഭമായ രാമൻ വനവാസത്തിന് തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കണ്ട് യാത്രാനുമതി വാങ്ങാനെത്തിയ ലക്ഷമണനോട് മാതാവായ സുമിത്ര പറയുന്നതാണ് ഈ മഹാ ശ്ലോകം.
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