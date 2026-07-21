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Ramayana Masam 2026: രാമായണത്തിലെ ഏറ്റവും മഹത്തായ ശ്ലോകം ഏതാണെന്ന് അറിയാമോ?

Ramayana Parayanam: ബന്ധങ്ങളിലെ നിരവധി മായകാഴ്ചകൾ തുറന്നുകാട്ടുന്ന ഒരു മഹാകാവ്യമാണ് രാമായണം. രാമായണത്തിന്റെ അർത്ഥം രാമന്റെ യാത്ര എന്നാണ്.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 21, 2026, 02:39 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 02:39 PM IST
Ramayana Masam 2026: രാമായണത്തിലെ ഏറ്റവും മഹത്തായ ശ്ലോകം ഏതാണെന്ന് അറിയാമോ?
Image Credit: File photoSource: Bureau

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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