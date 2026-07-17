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Ramayana Masam 2026: ഇന്ന് കർക്കിടകം ഒന്ന്; രാമായണ പുണ്യമാസത്തിന്റെ തുടക്കം

Kaikidakam 01: ഓരോരുത്തരും രാമായണം വായിച്ചു തീർക്കുമ്പോൾ മനസിലെ വിദ്വേഷങ്ങളെയും കത്തിച്ചു കളയണം എന്നാണ് വിശ്വാസം.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 17, 2026, 07:18 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 07:33 AM IST
Ramayana Masam 2026: ഇന്ന് കർക്കിടകം ഒന്ന്; രാമായണ പുണ്യമാസത്തിന്റെ തുടക്കം
Image Credit: File photoSource: Bureau

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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Ramayana Masam 2026: ഇന്ന് കർക്കിടകം ഒന്ന്; രാമായണ പുണ്യമാസത്തിന്റെ തുടക്കം
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