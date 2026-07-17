/Ramayana Masam 2026: ഇന്ന് കർക്കിടകം ഒന്ന്; രാമായണ പുണ്യമാസത്തിന്റെ തുടക്കം

Ramayana Masam 2026: ഇന്ന് കർക്കടകം ഒന്ന്... രാമായണ പുണ്യമാസത്തിന്റെ തുടക്കം. ഭക്തിസാന്ദ്രമായ പുണ്യമാസത്തിന്റെ തുടക്കമായ ഇന്നു മുതൽ തുഞ്ചന്റെ കിളിമകൾ ചൊല്ലും കഥകൾക്കായി മലയാളികൾ കാതോർക്കും.
അമ്പലങ്ങളിലും വീടുകളിലും രാമായണത്തിന്റെ പൊരുളും നന്മയും പകർന്നു നൽകുന്ന ഒരു മാസം കൂടിയാണ് ഇന്ന് മുതൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്, രാമനാമ ധ്വനി മുഴങ്ങുന്ന ധന്യമാസമാണ് കർക്കടകം ഒപ്പം മലയാളികളുടെ കലണ്ടറിലെ അവസാന മാസവും. രാമനാമം ജപിക്കുന്നതിലൂടെ മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് അര്ഹരാക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാണ് വിശ്വാസം. കർക്കടകത്തിലെ കോരിച്ചൊരിയുന്ന മഴയും പഞ്ഞക്കർക്കടകത്തിലെ പട്ടിണിയുമൊന്നും പഴയപോലെ ഇപ്പോഴില്ലെങ്കിലും എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും മായ്ക്കുന്ന അക്ഷരവെളിച്ചമായി രാമായണം മലയാളി ഭവനങ്ങളെ പ്രകാശസാന്ദ്രമാക്കും.
അജ്ഞാനമാകുന്ന അന്ധകാരം മനസ്സിൽ നിന്നും നീക്കി വിജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രകാശം പരത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് രാമായണ പാരായണം കര്ക്കടകത്തില് നിര്ബന്ധമാക്കുന്നത് എന്നാണ് വിശ്വാസം. കർക്കടക മാസത്തെ പണ്ടുള്ളവർ പറഞ്ഞിരുന്നത് പഞ്ഞമാസമെന്നെന്നാണ്. ഈ സമയം മിക്ക വീടുകളിലും ഗണപതിഹോമവും ഭഗവതി സേവയുമൊക്കെ നടത്താറുമുണ്ട്. അവതാര പുരുഷനുപോലും വേദനകളിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ നാം സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ കാര്യം റയേണ്ടതില്ലല്ലോ? മനുഷ്യ മനസുകൾക്കുള്ളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന തേജോരൂപത്തെ ഒന്നുകൂടി ജ്വലിപ്പിക്കുന്ന ശക്തി ചൈതന്യമാണ് ഈ രാമായണ പാരായത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്നത്. കർക്കിടകം ഒന്നായ ഇന്ന് രാവിലെ കുളിച്ച് ശുദ്ധമായി ദീപം തെളിയിച്ച് രാമായണം തൊട്ട് വന്ദിച്ച് ഭക്തർക്ക് വായന ആരംഭിക്കാം.
ഭക്തിയോടെ രാമായണം പാരായണം ചെയ്യുകയോ ശ്രവിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ തപസിൻറെ പുണ്യം ലഭിക്കുമെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. രാമായണ പാരായണത്തിലൂടെ ചെയ്തുപോയ പാപങ്ങളെ കഴുകി ശുദ്ധമാക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിലും പുറത്തും രാമനും രാവണനുമുണ്ട്. കർക്കടക മാസത്തിൽ വായന തുടങ്ങുന്ന രാമായണം കർക്കടത്തിൽ തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്കിലും ഉഷ സന്ധ്യ, മദ്ധ്യാഹ്ന സന്ധ്യ, സായം സന്ധ്യ എന്നീ മൂന്നു സന്ധ്യകളിൽ രാമായണം പാരായണം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്.
ഇനി കർക്കിടക മാസത്തിൽ മുഴുവൻ ദിവസവും രാമായണ പാരായണത്തിന് കഴിയാത്തവർക്ക് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ടോ, 3 ദിവസം കൊണ്ടോ, 5 ദിവസം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ 7 ദിവസം കൊണ്ടോ രാമായണം പാരായണം ചെയ്തു തീർക്കാമെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. മാസാവസാനം ശ്രീരാമപട്ടാഭിഷേകം വായിച്ച് വിളക്കിന് മുന്നിൽ പുഷ്പങ്ങൾ അർപ്പിച്ച് പാരായണം പൂർത്തിയാക്കണം. ശ്രീരാമന്, സീത, വസിഷ്ഠന്, ഭരതന്, ലക്ഷ്മണന്, ശത്രുഘ്നന്, ഹനുമാന്, മഹാഗണപതി, ബ്രഹ്മാവ്, മഹേശ്വരന്, നാരദന് എന്നിവരുള്പ്പെട്ട 11 പേരുള്ള ശ്രീരാമ പട്ടാഭിഷേക ചിത്രത്തിന്റെ മുന്നില് വടക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞിരുന്നു രാമായണ പാരായണം ചെയ്യുന്നതാണ് ഉത്തമമാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. രാവിലെ കിഴക്കോട്ടോ വടക്കോട്ടോ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ പടിഞ്ഞാറോട്ടോ വടക്കോട്ടോ അല്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ വടക്കോട്ടോ ചമ്രം പടിഞ്ഞു നിലത്തിരുന്നു വേണം രാമായണം പാരായണം ചെയ്യാൻ.
കർക്കടക മാസത്തിൽ നിത്യേന വിളക്ക് തെളിയിക്കുന്നതിന്റെ മുന്നിലായി ശ്രീരാമ പട്ടാഭിഷേക ചിത്രം വയ്ക്കുന്നതും നല്ലതാണ്. എന്നാൽ യുദ്ധം, കലഹം, വ്യഥ, മരണം എന്നിവ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ പാരായണം അവസാനിപ്പിക്കാതെ നോക്കണം. ശ്രീരാമന്റെ ജനനം മുതൽ പട്ടാഭിഷേകം വരെയുള്ള പൂർവരാമായണമാണ് പാരായണം ചെയ്യേണ്ടത് ഉത്തര രാമായണം സാധാരണയായി വായിക്കാറില്ല.
ഓരോ ദിവസത്തെയും വായനയ്ക്ക് മുൻപ് ഗണപതി വന്ദനത്തോടൊപ്പം ബാലകാണ്ഡത്തിലെ ‘ശ്രീ രാമ രാമാ രാമാ ശ്രീ രാമചന്ദ്ര ജയ…' എന്ന് തുടങ്ങുന്ന പതിനാലു വരികൾ ചൊല്ലണം. അതുപോലെ യുദ്ധകാണ്ഡം അവസാന ഭാഗത്തുള്ള രാമായണമാഹാത്മ്യം വായിച്ചുവേണം നിത്യപാരായണം അവസാനിപ്പിക്കാനെന്നുമാണ് വിശ്വാസം.
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