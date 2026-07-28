/Guru Purnima 2026: 56 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഗുരുപൂർണിമയിൽ അപൂർവ്വ രാജയോഗങ്ങൾ; ഇവർക്ക് ലഭിക്കും വമ്പൻ നേട്ടങ്ങൾ

Auspiciousn Rajayoga On Guru Purnima: ഹിന്ദു കലണ്ടർ പ്രകാരം ആഷാഢ മാസത്തിലെ പൂർണിമയെയാണ് ഗുരു പൂർണിമയായി ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഈ ദിനം ഗുരുക്കന്മാരോടുള്ള നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു പുണ്യ ദിനമാണ്. 2026 ലെ ഗുരു പൂർണിമ ജൂലൈ 29 ആയ നാളെയാണ്. ഈ വർഷത്തെ ഗുരു പൂർണിമ ഒരു അപൂർവ ഗ്രഹ ക്രമീകരണത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു. അതായത് 56 വർഷത്തിനിടയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ്. ഇത് പല രാശിക്കാർക്കും പ്രത്യേക നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും.
വേദ കലണ്ടർ അനുസരിച്ച് ആഷാഢ പൂർണിമ തീയതി 2026 ജൂലൈ 28 ന് വൈകുന്നേരം 6:18 ന് ആരംഭിച്ച് ജൂലൈ 29 ന് രാത്രി 8:05 ന് അവസാനിക്കും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഉദയാതിഥി പ്രകാരം ഗുരു പൂർണിമ ജൂലൈ 29 ന് ആഘോഷിക്കും. സത്യനാരായണ വ്രതത്തിനും ഗുരു പൂജയ്ക്കും ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയം രാവിലെ 5:41 മുതൽ 9:47 വരെയാണ്. ഈ ശുഭ സമയത്ത് ഗുരുവിനെ ആരാധിക്കുകയും കഥപാരായണം ചെയ്യുന്നതും വളരെ നല്ലതാണ്.
ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഇത്തവണ ഗുരു പൂർണിമയിൽ ബുധാദിത്യ രാജയോഗം രൂപം കൊള്ളുന്നു. സൂര്യ-ബുധ- സംയോഗം കാരണമാണ് ഈ യോഗം രൂപംകൊള്ളുന്നത്. കൂടാതെ ശശ് രാജയോഗം, ഹൻസ രാജയോഗം തുടങ്ങിയ ശക്തമായ സംയോജനങ്ങളും രൂപം കൊള്ളുന്നു. ഈ യോഗങ്ങൾ ബൗദ്ധിക കഴിവ്, കരിയർ, ബഹുമാനം എന്നിവ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ 56 വർഷത്തിനിടെ ഇതാദ്യമായാണ് ഇത്തരം അപൂർവ യോഗങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടാകുന്നത്.
മേടം വൃശ്ചിക രാശിക്കാർക്ക് അവരുടെ കരിയറിലും ബിസിനസിലും വലിയ വളർച്ച കൈവരിക്കാൻ കഴിയും. വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാകാൻ സാധ്യത. ഇവർക്ക് ഈ രാജയോഗങ്ങൾ നേരിട്ട് സ്വാധീനം നൽകും. കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ വേഗത്തിൽ ദൃശ്യമാകും, പുതിയ അവസരങ്ങൾ ഉയർന്നുവരും. പ്രൊഫഷണൽ പുരോഗതിക്ക് ഈ സമയം വളരെ അനുകൂലമാണ്.
ചിങ്ങം, ധനു രാശിക്കാർക്ക് വർദ്ധിച്ച ബഹുമാനവും അന്തസ്സും അനുഭവപ്പെടും. തൊഴിലുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റങ്ങളോ പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളോ ലഭിച്ചേക്കാം. വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ സമയം വളരെ അനുകൂലമായിരിക്കും. വ്യാഴത്തിന്റെയും സൂര്യന്റെയും സ്വാധീനം അറിവും വിജയവും വർദ്ധിപ്പിക്കും. ആത്മവിശ്വാസം ശക്തിപ്പെടുത്തും.
മകരം, കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളും മാനസിക സമാധാനവും അനുഭവപ്പെടും. പഴയ നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് കാര്യമായ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത. ചന്ദ്രന്റെയും രാജയോഗങ്ങളുടെയും സ്ഥാനം കാരണം ഈ രാശിക്കാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും ഗുണം ചെയ്യും. മാതാപിതാക്കളെയും മുതിർന്നവരെയും ബഹുമാനിക്കുന്നത് കൂടുതൽ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകും.
ഈ ദിവസം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഗുരുവിന്റെ പാദപൂജ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹം വാങ്ങണം. ഒപ്പം ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ഓരോ വിജയത്തിനും അറിവിനും നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുക. ഭഗവാൻ സത്യനാരായണന്റെ കഥ ചൊല്ലുക. ദാനധർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും അറിവ് നേടുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഭക്തിപൂർവ്വമായ ആരാധന രാജയോഗത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും.
ഈ വർഷം ഗുരുപൂർണ്ണിമയിൽ രൂപപ്പെടുന്ന രാജയോഗം എല്ലാ രാശിക്കാരെയും ബാധിക്കും, എന്നാൽ മേടം, ഇടവം, ചിങ്ങം, ധനു, മകരം, കുംഭം എന്നീ രാശിക്കാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
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