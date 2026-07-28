Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Astrology & Religion
  • /Guru Purnima 2026: 56 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഗുരുപൂർണിമയിൽ അപൂർവ്വ രാജയോഗങ്ങൾ; ഇവർക്ക് ലഭിക്കും വമ്പൻ നേട്ടങ്ങൾ

Guru Purnima 2026: 56 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഗുരുപൂർണിമയിൽ അപൂർവ്വ രാജയോഗങ്ങൾ; ഇവർക്ക് ലഭിക്കും വമ്പൻ നേട്ടങ്ങൾ

Special Rajayogas: 56 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ വർഷത്തെ ഗുരുപൂർണിമയിൽ ഒരു അടിപൊളി രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കാൻ പോകുകയാണ്. നാളെയാണ് ഗുരുപൂർണിമ. ഏതൊക്കെ രാശിക്കാർക്കാണ് വമ്പൻ നേട്ടങ്ങൾ എന്ന നമുക്ക് നോക്കാം...

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 28, 2026, 02:29 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 02:29 PM IST
Guru Purnima 2026: 56 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഗുരുപൂർണിമയിൽ അപൂർവ്വ രാജയോഗങ്ങൾ; ഇവർക്ക് ലഭിക്കും വമ്പൻ നേട്ടങ്ങൾ
Image Credit: File photo

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
HIV Test: യുവാക്കളിൽ എയ്ഡ്സ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം കൂടുന്നു; എല്ലാ കോളേജുകളിലും എച്ച്ഐവി ടെസ്റ്റ് നടത്താൻ കർണാടക സർക്കാർ
HIV test29 min ago
2
Esophageal Cancer1 hr ago
3
Assembly Election2 hrs ago
4
Youth found dead3 hrs ago
5
Operation Toofan3 hrs ago