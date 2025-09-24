Chandra Mangal Yuti: നവരാത്രി കാലത്തെ മഹാലക്ഷ്മി രാജയോഗം; ഇവരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയും ഒപ്പം അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങളും!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Mahalakshmi Rajayoga:  ജ്യോതിഷമനുസരിച്ച് ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്ഥാനങ്ങളും അവയുടെ സംക്രമണങ്ങളും ഇടയ്ക്കിടെ രാജയോഗങ്ങൾ പോലുള്ള ശുഭ യോഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും.  ഇവ മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ മാത്രമല്ല ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലും നേരിട്ട് സ്വാധീനം ചെലുത്തും.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Sep 24, 2025, 12:19 PM IST
  • ജ്യോതിഷമനുസരിച്ച് ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്ഥാനങ്ങളും അവയുടെ സംക്രമണങ്ങളും ഇടയ്ക്കിടെ രാജയോഗങ്ങൾ പോലുള്ള ശുഭ യോഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും
  • സെപ്റ്റംബർ 24 ന് ചന്ദ്രൻ തുലാം രാശിയിൽ പ്രവേശിക്കും അവിടെ ഗ്രഹങ്ങളുടെ അധിപനായ ചൊവ്വ ഇതിനകം തന്നെയുണ്ട്

Chandra Mangal Trransit: സെപ്റ്റംബർ 24 ന് ചന്ദ്രൻ തുലാം രാശിയിൽ പ്രവേശിക്കും അവിടെ ഗ്രഹങ്ങളുടെ അധിപനായ ചൊവ്വ ഇതിനകം തന്നെയുണ്ട്. ചൊവ്വയുടെയും ചന്ദ്രന്റെയും ഈ സംയോജനം മഹാലക്ഷ്മി രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കും. ഇത് ചില രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരും.  അതിലൂടെ അവർക്ക് സമ്പത്തും സ്വത്തും സമ്പാദിക്കാനും കഴിയും. അതുപോലെ വാഹനമോ വീടോ വാങ്ങാനും കഴിയും. 

ജ്യോതിഷം അനുസരിച്ച് ചൊവ്വയും ചന്ദ്രനും ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോഴാണ് മഹാലക്ഷ്മി യോഗം ഉണ്ടാകുന്നത്. ചൊവ്വയുടെയും ചന്ദ്രന്റെയും സംയോഗം ജാതകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെയോ ഒമ്പതാമത്തെയോ പത്താമത്തെയോ പതിനൊന്നാമത്തെയോ ഭാവങ്ങളിൽ വരുമ്പോൾ അത് വലിയ സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ നൽകുന്നു. ജ്യോതിഷത്തിൽ ഈ യോഗത്തെ വളരെ ശക്തമായി കണക്കാക്കുന്നു. മഹാലക്ഷ്മി യോഗം സമ്പത്ത്, സമൃദ്ധി, സന്തോഷം, ഐശ്വര്യം എന്നിവ നൽകുന്നു ഒപ്പം ലക്ഷ്മി ദേവി അനുഗ്രഹം എപ്പോഴും വർഷിക്കും അതിലൂടെ റോസ് വ്യക്തിക്ക് സമൂഹത്തിൽ ബഹുമാനവും ആദരവും ലഭിക്കും.

കന്നി (Virgo): മഹാലക്ഷ്മി രാജയോഗം ഇവരുടെ സമ്പത്തിന്റെയും സംസാരത്തിന്റെയും ഭാവത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ ഇടയ്ക്കിടെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടാം. നിങ്ങളുടെ സംസാരം ആളുകളെ ആകർഷിക്കും, തടസ്സപ്പെട്ട ഫണ്ടുകൾ വീണ്ടെടുക്കാനും കഴിയും, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയും, സ്ഥാനക്കയറ്റമുണ്ടാകും.

കർക്കടകം (Cancer):  മഹാലക്ഷ്മി രാജയോഗത്തിന്റെ രൂപീകരണം കർക്കിടകം രാശിക്കാർക്ക് നേട്ടങ്ങൾ നൽകും.  ഈ രാശിയുടെ സ്വത്തിന്റെയും ഭൗതിക സുഖങ്ങളുടെയും ഗൃഹത്തിലാണ് ഈ രാജയോഗം രൂപം കൊള്ളുന്നത്. അതിനാൽ, ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ സുഖസൗകര്യങ്ങളും ആഡംബരങ്ങളും വർദ്ധിക്കും. ബിസിനസുകാർക്ക് മനസമാധാനം, സമൂഹത്തിൽ ഒരു പുതിയ വ്യക്തിത്വം നേടുകയും ചെയ്യും. റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്, സ്വത്ത്, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് എന്നിവയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഗണ്യമായ ലാഭം കാണാൻ കഴിയും. 

കുംഭം (Aquarius):  മഹാലക്ഷ്മി രാജയോഗം നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും. ഈ രാശിയുടെ  ഒമ്പതാം ഭാവത്തിലാണ് ഈ രാജയോഗം രൂപപ്പെടുന്നത്. അതിനാൽ ഈ കാലയളവിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം അനുകൂലമായിരിക്കും,  നിങ്ങൾക്ക് മതപരമോ ശുഭകരമോ ആയ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കാം. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരീക്ഷകളിലും മത്സരങ്ങളിലും മികച്ച ഫലങ്ങൾ നേടാൻ കഴിയും. തൊഴിലുള്ളവർക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം, മൂലധന നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നും നേട്ടങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം. 

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

 

