Dev Diwali 2025: ദേവ് ദീപാവലിയിൽ അപൂർവ്വ രാജയോഗങ്ങൾ; ശിവ കരുണയാൽ ഇവർക്ക് വമ്പൻ നേട്ടങ്ങൾ

Dev Deepavali 2026: ജ്യോതിഷ പ്രകാരം ഈ വർഷത്തെ ദേവ് ദീപാവലി വളരെയധികം സവിശേഷമാണ്, കാരണം ഈ ദിനം നിരവധി ശുഭകരമായ രാജയോഗങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ 12 രാശിക്കാരിലും അനുഭവപ്പെടും.
ദേവ് ദീപാവലി എന്നാണ്?
എല്ലാ വർഷവും കാർത്തിക പൂർണിമയിലാണ് ദേവ് ദീപാവലി എന്ന പുണ്യോത്സവം ആഘോഷിക്കുന്നത്. ദീപാവലി കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം 15 ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇത് ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഈ വർഷം ദേവ് ദീപാവലി 2025 നവംബർ 5 നാണ്.
അപൂർവ്വ രാജയോഗങ്ങൾ
ഈ ദിവസം അപൂർവ്വമായ രാജയോഗങ്ങൾ രൂപം കൊള്ളുന്നു. അതിന്റ ഫലമായി ചില രാശിക്കാർക്ക് വിഷ്ണുവിന്റെയും ശിവന്റെയും ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെയും അനുഗ്രഹം ലഭിക്കാം. ഇത്തവണത്തെ ദേവ ദീപാവലിയിൽ നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്യുന്ന ആ രാശിക്കാരെ അറിയാം...
ജ്യോതിഷ പ്രകാരം ദേവ ദീപാവലി ദിവസം ചന്ദ്രൻ മേട രാശിയിലായിരിക്കും. കൂടാതെ ശനി വ്യാഴത്തിന്റെ രാശിയായ മീനത്തിൽ വക്രഗതിയിൽ ആയിരിക്കും. ഇത് വിപരീത രാജയോഗത്തിന് കാരണമാകും. കൂടാതെ, അതിന്റെ ഉന്നത രാശിയായ വ്യാഴം കർക്കടകത്തിൽ ഹംസ രാജയോഗത്തിന് രൂപം നൽകും. ആദ്യ രാശിയായ തുലാം രാശിയിൽ ശുക്രൻ മാളവ്യ യോഗത്തോടൊപ്പം കേന്ദ്ര ത്രികോണ രാജയോഗവും,
കുംഭത്തിലെ രാഹുവിനൊപ്പം നവപഞ്ചമ രാജയോഗവും സൃഷ്ടിക്കും. കൂടാതെ, ഗ്രഹങ്ങളുടെ അധിപനായ ചൊവ്വ കേന്ദ്ര ത്രികോണ രാജയോഗത്തോടൊപ്പം രുചക് രാജയോഗവും സൃഷ്ടിക്കും. തുലാം രാശിയിൽ സൂര്യൻ ശുക്രനോടൊപ്പം ശുക്രദിത്യ യോഗവും, ബുധൻ ചൊവ്വയോടൊപ്പം വൃശ്ചികത്തിലും ഉണ്ടാകും. കൂടാതെ, ഈ ദിവസം, സിദ്ധി, അമൃത് സിദ്ധി, സർവാർത്ത സിദ്ധി യോഗവും രൂപം കൊള്ളുന്നു. കൂടാതെ ദേവ് ദീപാവലി ദിവസം തന്നെ ശനി മീന രാശിയിൽ വക്ര ഗതിയിൽ ചലിക്കാൻ തുടങ്ങും.
കർക്കടകം (Cancer): കർക്കടക രാശിക്കാർക്കും ദേവ് ദീപാവലി ദിവസം വളരെ വിശേഷപ്പെട്ടതായിരിക്കും. ദീർഘകാലമായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികൾ പൂർത്തീകരിക്കാനും സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാനും കഴിയും. അഞ്ചാം ഭാവത്തിൽ ചൊവ്വയും ഒമ്പതാം ഭാവത്തിൽ ശനിയും മൂന്നാം ഭാവത്തിൽ ശുക്രനും ഉള്ളതിനാൽ ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യം അനുകൂലമാകും. അവർ തങ്ങളുടെ എതിരാളികളുടെ മേൽ വിജയം നേടുകയും ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. മാനസിക പിരിമുറുക്കത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കൂടാതെ, ചൊവ്വയുടെ സ്വാധീനം ഒരു കേന്ദ്ര-ത്രികോണ രാജയോഗത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ദേവ് ദീപാവലി ദിനം ഈ രാശിക്കാർക്കും വിശേഷപ്പെട്ടതായിരിക്കും. ലഗ്ന ഭാവത്തിൽ ചൊവ്വയും പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ അസുര ഗുരുവായ ശുക്രനും വിപരീത രാജയോഗത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. കൂടാതെ ദേവഗുരു ഉയർന്ന രാശിയിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഭാഗ്യ ഭാവത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു. തൽഫലമായി ഈ രാശിക്കാർക്ക് പൂർണ്ണ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചേക്കാം. വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികൾ പൂർത്തീകരിക്കാനും സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സാധ്യത. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടാനുള്ള നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നം പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയും. ആത്മീയതയിലും താൽപ്പര്യമുണ്ടാകാം. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില നല്ല വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലും നേട്ടങ്ങൾക്കുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്.
മേടം (Aries): ഇവർക്കും ദേവ് ദീപാവലി സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന അപൂർവ യോഗങ്ങൾ വമ്പൻ നേട്ടങ്ങൾ നൽകും. ചൊവ്വ എട്ടാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് വിപരീത രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കും. ശുക്രൻ ഏഴാം ഭാവത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത്തിലൂടെ മാളവ്യ രാജയോഗം, വ്യാഴം നാലാമത്തെ ഭാവത്തിലും, രാഹു പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിലും, ശനി പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിലും. തൽഫലമായി, ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് പല മേഖലകളിലും നേട്ടങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടാം. ജീവിതത്തിൽ സുഖസൗകര്യങ്ങളിലും ആഡംബരങ്ങളിലും ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വർദ്ധനവ് സാധ്യമാണ്. പൂർവ്വിക സ്വത്തിനെച്ചൊല്ലിയുള്ള ദീർഘകാല തർക്കം അവസാനിച്ചേക്കാം. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യമായ നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നേക്കാം.
