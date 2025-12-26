പത്തനംതിട്ട: ശബരിമലയില് നെയ്യഭിഷേകത്തിന്റെ സമയത്തില് മാറ്റം വരുത്തി. ഇന്ന് രാവിലെ 10.30 വരെ ഭക്തര്ക്ക് നെയ്യഭിഷേകം ചെയ്യാനാകുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ശനിയാഴ്ച 9.30വരെയാണ് നെയ്യഭിഷേകത്തിനുള്ള സമയം.
അതേസമയം ഇന്ന് തങ്കഅങ്കി രഥഘോഷയാത്ര സന്നിധാനത്ത് എത്തും. ഡിസംബർ 23ന് രാവിലെയാണ് ആറന്മുള പാർഥസാരഥി ക്ഷേത്രത്തിൽനിന്നും തങ്ക അങ്കി ഘോഷയാത്ര പുറപ്പെട്ടത്. സന്നിധാനത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ തങ്കഅങ്കി ചാർത്തി ദീപാരാധന നടക്കും. തുടർന്ന് ശനിയാഴ്ച തങ്ക അങ്കി ചാർത്തിയുള്ള മണ്ഡലപൂജയും നടക്കും. രാവിലെ 10.10നും 11.30 നും ഇടയിലുള്ള മുഹൂർത്തത്തിലായിരിക്കും ഈ വർഷത്തെ മണ്ഡലപൂജ നടക്കുക.
ശനിയാഴ്ച രാത്രി 11.00 മണിയോടെ ഹരിവരാസനം പാടി നട അടയ്ക്കും. ശേഷം മകരവിളക്ക് മഹോത്സവത്തിനായി ശബരിമല നട ഡിസംബർ 30ന് തുറക്കും.
മണ്ഡല പൂജയോടനുബന്ധിച്ച് ഈ വർഷം വലിയ തിരക്കാണ് ശബരിമലയില് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. അതിനിടെ ഇന്നും നാളെയും (ഡിസംബർ 26, 27) കടുത്ത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തും. ഈ ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള വെർച്വൽ ക്യൂ ബുക്കിംഗ് നേരത്തെ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. തിരക്ക് കൂടിയതിനാൽ ഇത്തവണ ക്യൂ ബുക്കിങ്ങിലും നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഇന്ന് വെർച്വൽ ക്യൂ വഴി 30,000 പേരെ മാത്രമെ ദർശനത്തിന് അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ. ഡിസംബർ 27ന് 35,000 പേരെയും വെർച്വൽ ക്യൂ വഴി ദർശനം അനുവദിക്കും. ഈ ദിവസങ്ങളില് സ്പോട്ട് ബുക്കിങ്ങിലും നിയന്ത്രണമേർപ്പെടുത്തി. 2000 പേർക്ക് മാത്രമാണ് സ്പോട്ട് ബുക്കിങ്ങിലൂടെ ദർശനം നടത്താൻ കഴിയൂ.
