English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Astrology & Religion
  • ശബരിമലയിൽ വൻ തിരക്ക്; വെർച്വൽ ക്യൂ, സ്പോട്ട് ബുക്കിംഗുകൾക്ക് നിയന്ത്രണം, നെയ്യഭിഷേകത്തിന്‍റെ സമയത്തിൽ മാറ്റം

ശബരിമലയിൽ വൻ തിരക്ക്; വെർച്വൽ ക്യൂ, സ്പോട്ട് ബുക്കിംഗുകൾക്ക് നിയന്ത്രണം, നെയ്യഭിഷേകത്തിന്‍റെ സമയത്തിൽ മാറ്റം

തിരക്ക് കണക്കിലെടുത്ത് വെർച്വൽ ക്യൂ, സ്പോട്ട് ബുക്കിംഗുകൾക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Dec 26, 2025, 12:00 AM IST
  • ഇന്ന് തങ്കഅങ്കി രഥഘോഷയാത്ര സന്നിധാനത്ത് എത്തും.
  • ഡിസംബർ 23ന് രാവിലെയാണ് ആറന്മുള പാർഥസാരഥി ക്ഷേത്രത്തിൽനിന്നും തങ്ക അങ്കി ഘോഷയാത്ര പുറപ്പെട്ടത്.

Read Also

  1. Narendra Modi: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ജനുവരിയിൽ കേരളത്തിൽ എത്തും; തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ്റെ വികസന രേഖ പ്രഖ്യാപിക്കും

Trending Photos

Gold Rate Kerala Today: ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ തന്നെ! സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നും വർധനവ്; നിരക്കറിയാം...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ തന്നെ! സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നും വർധനവ്; നിരക്കറിയാം...
Kerala DL-32 Lottery Result Today: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ അറിയണ്ടേ? ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala DL-32 Lottery Result Today: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ അറിയണ്ടേ? ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Kerala KN-603 Lottery Result: ക്രിസ്മസ് ദിനത്തിൽ കോടിപതിയായതാര്? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Plus Lottery
Kerala KN-603 Lottery Result: ക്രിസ്മസ് ദിനത്തിൽ കോടിപതിയായതാര്? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
New Year Horoscope: ആ​ഗ്രഹിച്ചതൊക്കെ നൽകും പുതുവർഷം; ഈ മൂന്ന് നക്ഷത്രക്കാർക്ക് വലിയ സൗഭാ​ഗ്യങ്ങൾ വന്നുചേരും
5
Astrology
New Year Horoscope: ആ​ഗ്രഹിച്ചതൊക്കെ നൽകും പുതുവർഷം; ഈ മൂന്ന് നക്ഷത്രക്കാർക്ക് വലിയ സൗഭാ​ഗ്യങ്ങൾ വന്നുചേരും
ശബരിമലയിൽ വൻ തിരക്ക്; വെർച്വൽ ക്യൂ, സ്പോട്ട് ബുക്കിംഗുകൾക്ക് നിയന്ത്രണം, നെയ്യഭിഷേകത്തിന്‍റെ സമയത്തിൽ മാറ്റം

പത്തനംതിട്ട: ശബരിമലയില്‍ നെയ്യഭിഷേകത്തിന്റെ സമയത്തില്‍ മാറ്റം വരുത്തി. ഇന്ന് രാവിലെ 10.30 വരെ ഭക്തര്‍ക്ക് നെയ്യഭിഷേകം ചെയ്യാനാകുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ശനിയാഴ്ച 9.30വരെയാണ് നെയ്യഭിഷേകത്തിനുള്ള സമയം. 

Add Zee News as a Preferred Source

അതേസമയം ഇന്ന് തങ്കഅങ്കി രഥഘോഷയാത്ര സന്നിധാനത്ത് എത്തും. ഡിസംബർ 23ന് രാവിലെയാണ് ആറന്മുള പാർഥസാരഥി ക്ഷേത്രത്തിൽനിന്നും തങ്ക അങ്കി ഘോഷയാത്ര പുറപ്പെട്ടത്. സന്നിധാനത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ തങ്കഅങ്കി ചാർത്തി ദീപാരാധന നടക്കും. തുടർന്ന് ശനിയാഴ്ച തങ്ക അങ്കി ചാർത്തിയുള്ള മണ്ഡലപൂജയും നടക്കും. രാവിലെ 10.10നും 11.30 നും ഇടയിലുള്ള മുഹൂർത്തത്തിലായിരിക്കും ഈ വർഷത്തെ മണ്ഡലപൂജ നടക്കുക. 

Also Read: Sabarimala Gold Theft: സോണിയാ ഗാന്ധിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ദുരൂഹത ;ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയും മുഖ്യമന്ത്രിയും ഒരുമിച്ചുള്ള ഫോട്ടോ എഐ എന്ന് എംവി ഗോവിന്ദൻ

ശനിയാഴ്ച രാത്രി 11.00 മണിയോടെ ഹരിവരാസനം പാടി നട അടയ്ക്കും. ശേഷം മകരവിളക്ക് മഹോത്സവത്തിനായി ശബരിമല നട ഡിസംബർ 30ന് തുറക്കും.

മണ്ഡല പൂജയോടനുബന്ധിച്ച് ഈ വർഷം വലിയ തിരക്കാണ് ശബരിമലയില്‍ അനുഭവപ്പെടുന്നത്. അതിനിടെ ഇന്നും നാളെയും (ഡിസംബർ 26, 27) കടുത്ത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തും. ഈ ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള വെർച്വൽ ക്യൂ ബുക്കിംഗ് നേരത്തെ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. തിരക്ക് കൂടിയതിനാൽ ഇത്തവണ ക്യൂ ബുക്കിങ്ങിലും നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഇന്ന് വെർച്വൽ ക്യൂ വഴി 30,000 പേരെ മാത്രമെ ദർശനത്തിന് അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ. ഡിസംബർ 27ന് 35,000 പേരെയും വെർച്വൽ ക്യൂ വഴി ദർശനം അനുവദിക്കും. ഈ ദിവസങ്ങളില്‍ സ്പോട്ട് ബുക്കിങ്ങിലും നിയന്ത്രണമേർപ്പെടുത്തി. 2000 പേർക്ക് മാത്രമാണ് സ്പോട്ട് ബുക്കിങ്ങിലൂടെ ദർശനം നടത്താൻ കഴിയൂ.

 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

SabarimalaSabarimala Darshanശബരിമല

Trending News