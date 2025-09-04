Sabarimala Temple: ശബരിമലയിൽ ചിങ്ങ മാസപൂജകൾക്കും ഓണാഘോഷങ്ങൾക്കും തുടക്കമായി; ഭക്തിയുടെ നിറവിൽ ആയിരങ്ങൾ

ശബരിമല: ശബരിമലയിൽ ഓണാഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ഭക്തർക്ക് വിഭവസമൃദ്ധമായ ഓണസദ്യ വിളമ്പി. മേൽശാന്തിയുടെ വകയായിരുന്നു ഇന്നത്തെ സദ്യ. ഭഗവാന് മുന്നിൽ നിലവിളക്ക് കൊളുത്തി തൂശനിലയിൽ വിഭവങ്ങൾ വിളമ്പിയ ശേഷമാണ് ഭക്തർക്കായി സദ്യ വിളമ്പിയത്.
ശബരിമലയിൽ ചിങ്ങമാസ പൂജകൾക്കും ഓണത്തിനും തുടക്കമിട്ട് ഭക്തർക്ക് ഓണസദ്യ ഒരുക്കി. പതിനെട്ടാം പടിക്ക് താഴെയുള്ള വലിയ നടപ്പന്തലിൽ തയ്യാറാക്കിയ പന്തലിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് സദ്യ കഴിക്കാനെത്തിയത്. ഭഗവാൻ അയ്യപ്പൻ്റെ തിരുനടയിൽ മേൽശാന്തി കെ. ജയരാമൻ നമ്പൂതിരി നിലവിളക്ക് തെളിയിച്ച ശേഷം വിഭവങ്ങൾ തൂശനിലയിൽ വിളമ്പി.
ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന പൂജാരിമാരും ദേവസ്വം ജീവനക്കാരും ചേർന്ന് ഭക്തർക്ക് സദ്യ വിളമ്പി. പായസം, അച്ചാർ, തോരൻ, അവിയൽ തുടങ്ങി 20-ൽ അധികം വിഭവങ്ങൾ സദ്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. സദ്യയിൽ പങ്കെടുത്ത ഭക്തർ നിറഞ്ഞ സന്തോഷത്തോടെയാണ് മടങ്ങിയത്.
നാളത്തെ ഓണസദ്യ ദേവസ്വം ജീവനക്കാരുടെയും മറ്റന്നാൾ പോലീസിൻ്റെയും വകയാണ്. വരും ദിവസങ്ങളിലും കൂടുതൽ ഭക്തർ ഓണസദ്യക്കായി എത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ശബരിമലയിലെ ഓണാഘോഷങ്ങൾ ഭക്തിയും ഐശ്വര്യവും നിറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചു.
