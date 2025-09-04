English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Sabarimala Temple: ശബരിമലയിൽ ചിങ്ങ മാസപൂജകൾക്കും ഓണാഘോഷങ്ങൾക്കും തുടക്കമായി; ഭക്തിയുടെ നിറവിൽ ആയിരങ്ങൾ

Sabarimala Onasadhya: ഭഗവാന് മുന്നിൽ നിലവിളക്ക് കൊളുത്തി തൂശനിലയിൽ വിഭവങ്ങൾ വിളമ്പിയ ശേഷമാണ് ഭക്തർക്കായി സദ്യ വിളമ്പിയത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Sep 4, 2025, 02:22 PM IST
  • ശബരിമലയിൽ ചിങ്ങമാസ പൂജകൾക്കും ഓണത്തിനും തുടക്കമിട്ട് ഭക്തർക്ക് ഓണസദ്യ ഒരുക്കി
  • ശബരിമലയിലെ ഓണാഘോഷങ്ങൾ ഭക്തിയും ഐശ്വര്യവും നിറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചു

Read Also

  1. Sabarimala: മിഥുനമാസ പൂജയ്ക്കായി ശബരിമല നട ഇന്ന് തുറക്കും

Trending Photos

Dhanalekshmi DL- 16 Lottery Result: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യശാലിയാര്? ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Dhanalekshmi Lottery
Dhanalekshmi DL- 16 Lottery Result: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യശാലിയാര്? ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Gold price Today 3 September 2025: റെക്കോർഡ് ഭേദിച്ച് കുതിപ്പ്; സ്വർണവില 78,000ന് മുകളിൽ
7
Gold price today
Gold price Today 3 September 2025: റെക്കോർഡ് ഭേദിച്ച് കുതിപ്പ്; സ്വർണവില 78,000ന് മുകളിൽ
Gold price Today 4 September 2025: നേരിയ ആശ്വാസം! സ്വർണവില താഴേക്ക്; ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് ഇത്രയും...
5
Gold price
Gold price Today 4 September 2025: നേരിയ ആശ്വാസം! സ്വർണവില താഴേക്ക്; ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് ഇത്രയും...
Karunya Plus KN-588 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലിയാര്? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Plus Lottery
Karunya Plus KN-588 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലിയാര്? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
Sabarimala Temple: ശബരിമലയിൽ ചിങ്ങ മാസപൂജകൾക്കും ഓണാഘോഷങ്ങൾക്കും തുടക്കമായി; ഭക്തിയുടെ നിറവിൽ ആയിരങ്ങൾ

ശബരിമല: ശബരിമലയിൽ ഓണാഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ഭക്തർക്ക് വിഭവസമൃദ്ധമായ ഓണസദ്യ വിളമ്പി. മേൽശാന്തിയുടെ വകയായിരുന്നു ഇന്നത്തെ സദ്യ. ഭഗവാന് മുന്നിൽ നിലവിളക്ക് കൊളുത്തി തൂശനിലയിൽ വിഭവങ്ങൾ വിളമ്പിയ ശേഷമാണ് ഭക്തർക്കായി സദ്യ വിളമ്പിയത്.

Add Zee News as a Preferred Source

ശബരിമലയിൽ ചിങ്ങമാസ പൂജകൾക്കും ഓണത്തിനും തുടക്കമിട്ട് ഭക്തർക്ക് ഓണസദ്യ ഒരുക്കി. പതിനെട്ടാം പടിക്ക് താഴെയുള്ള വലിയ നടപ്പന്തലിൽ തയ്യാറാക്കിയ പന്തലിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് സദ്യ കഴിക്കാനെത്തിയത്. ഭഗവാൻ അയ്യപ്പൻ്റെ തിരുനടയിൽ മേൽശാന്തി കെ. ജയരാമൻ നമ്പൂതിരി നിലവിളക്ക് തെളിയിച്ച ശേഷം വിഭവങ്ങൾ തൂശനിലയിൽ വിളമ്പി.

ALSO READ: ഓണം മുതൽ ബമ്പർ യോഗം; ഇവരെയിനി പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല!

ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന പൂജാരിമാരും ദേവസ്വം ജീവനക്കാരും ചേർന്ന് ഭക്തർക്ക് സദ്യ വിളമ്പി. പായസം, അച്ചാർ, തോരൻ, അവിയൽ തുടങ്ങി 20-ൽ അധികം വിഭവങ്ങൾ സദ്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. സദ്യയിൽ പങ്കെടുത്ത ഭക്തർ നിറഞ്ഞ സന്തോഷത്തോടെയാണ് മടങ്ങിയത്.

നാളത്തെ ഓണസദ്യ ദേവസ്വം ജീവനക്കാരുടെയും മറ്റന്നാൾ പോലീസിൻ്റെയും വകയാണ്. വരും ദിവസങ്ങളിലും കൂടുതൽ ഭക്തർ ഓണസദ്യക്കായി എത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ശബരിമലയിലെ ഓണാഘോഷങ്ങൾ ഭക്തിയും ഐശ്വര്യവും നിറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Sabarimala TempleSabarimala Temple OnamOnasadhyaSabarimala Onasadhyaശബരിമല

Trending News