Samudrik Shastra: കവിളിൽ മറുകുണ്ടോ? അറിയാം അവരുടെ സ്വഭാവവും വ്യക്തിത്വവും!

Samudrik Shastra: സാമുദ്രിക ശാസ്ത്രമനുസരിച്ച് ശരീരത്തിലെ ഓരോ മറുകിനും ഒരു പ്രത്യേക അർത്ഥമുണ്ട് എന്നാണ്. എങ്കിലും ശരീരത്തിലെ എല്ലാ മറുകും അശുഭകരമല്ല. ചില മറുകുകൾ ശുഭകരവുമാണ്, ചിലത് നിങ്ങളുടെ കരിയറിനെയും ഭാവിയെയും കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തും.
സാമുദ്രിക ശാസ്ത്രമനുസരിച്ച് ശരീരത്തിലെ ഓരോ മറുകിനും ഒരു പ്രത്യേക അർത്ഥവും അതിൽ കവിളിലെ മറുകുകൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക പ്രാധാന്യവുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇന്ന് നമുക്ക് കവിളിലെ മറുകിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവത്തെയും വ്യക്തിത്വത്തെയും കുറിച്ച് അറിയാം...
ഇവർ വളരെയധികം വികാരാധീനരാണ് (highly emotional)
സാമുദ്രിക ശാസ്ത്രമനുസരിച്ച് കവിളിന്റെ മധ്യത്തിൽ മറുകുള്ള ആളുകൾ വളരെ വികാരാധീനരാണ്. ഈ ആളുകൾ എപ്പോഴും ഭാഗ്യത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. മറ്റുള്ളവരെ സ്വാധീനിക്കാനും ഇവർ പ്രാപ്തരാണ്. അതുപോലെ മറ്റുള്ളവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് ഇവർ എളുപ്പത്തിൽ അസ്വസ്ഥരാകും. നല്ല ദീർഘവീക്ഷണമുള്ളവരുമാണ്.
കവിളിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് മറുക്
കവിളിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് മറുകുള്ളവർ സർഗ്ഗാത്മകരും പോസിറ്റീവുമായിരിക്കും. ഒരു കാര്യവും സാധാരണ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. എല്ലാ ജോലിയിലും അവരുടെ കലാപരമായ കഴിവ് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇവർക്ക് പണത്തിന് ഒരു കുറവുമുണ്ടാകില്ല, കുടുംബത്തോട് വളരെ അടുപ്പമുള്ളവരും ഇണയോട് പൂർണ്ണമായും അർപ്പണബോധമുള്ളവരുമായിരിക്കും.
വലത് കവിളിലെ മറുക് (Mole on the Right Cheek)
ഒരു സ്ത്രീയുടെ വലതു കവിളിൽ മറുകുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ ആകർഷകമായ മുഖഭാവത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അത്തരം സ്ത്രീകൾ വളരെ സമ്പന്നരും പണത്തിന് ഒരു കുറവുമില്ലാത്തവരുമാണ്.
രണ്ട് കവിളിലും മറുക് (Mole on Both Cheeks)
സാമുദ്രിക ശാസ്ത്രമനുസരിച്ച് രണ്ട് കവിളുകളിലും മറുകുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വ്യത്യസ്ത അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. അത്തരം ആളുകൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നേടുന്നതുവരെ വിശ്രമിക്കില്ല. ശരിയായ പാത പിന്തുടരാനും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനും അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. അത്തരം ആളുകൾ സ്വന്തം ഇച്ഛാശക്തിയുടെ യജമാനന്മാരാണ്. ജീവിത പങ്കാളികളുടെ കാര്യത്തിൽ വലതു കവിളിൽ മറുകുള്ള സ്ത്രീകൾ വളരെ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്.
