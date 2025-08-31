English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Saturn and Mars Drishti 2025: ശനിയും ചൊവ്വയും നേര്‍ക്കുനേർ; വരുന്ന 14 ദിവസം ഇവർക്ക് ഏറെ നിർണായകം

സെപ്റ്റംബർ 13 വരെയുള്ള കാലയളവ് മൂന്ന് രാശിക്കാർക്ക് വലിയ ദുരിതമായിരിക്കും.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Aug 31, 2025, 05:10 PM IST
  • വൃശ്ചികം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ശനിയുടെയും ചൊവ്വയുടെയും സംയോജനത്തിലൂടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധികളുണ്ടാകും.
  • ദേഷ്യം നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.
  • നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകും.

  1. CM Pinarayi Vijayan: വന്യജീവി പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കാൻ പദ്ധതിയുമായി സർക്കാർ; 45 ദിവസം കൊണ്ട് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായി സമഗ്രപദ്ധതി നടപ്പാക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

Saturn and Mars Drishti 2025: ശനിയും ചൊവ്വയും നേര്‍ക്കുനേർ; വരുന്ന 14 ദിവസം ഇവർക്ക് ഏറെ നിർണായകം

ജ്യോതിഷ പ്രകാരം ​ഗ്രഹങ്ങളുടെ രാശിമാറ്റം എപ്പോഴും വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്നാണ്. ഇത് 12 രാശികളിലും ശുഭകരവും അശുഭകരവുമായ ഫലങ്ങൾ നൽകുന്നു. ശനിയും ചൊവ്വയും നേർക്കുനേർ വരുമ്പോൾ ചില രാശികൾക്ക് വലിയ ദോഷങ്ങൾ വന്നെത്തും. ശനിയും ചൊവ്വയും സൃഷ്ടിക്കുന്ന ദോഷഫലം മൂന്ന് രാശികൾക്കാണ് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ പോകുന്നത്. 

പലവിധ വെല്ലുവിളികളാണ് ഇവർ നേരിടേണ്ടി വരിക. ചൊവ്വയും ശനിയും ചേരുമ്പോള്‍ അത് ഈ രാശികളുടെ ജീവിതം മാറ്റി മറിയ്ക്കുന്നു. സെപ്റ്റംബർ 13 വരെയാണ് ദോഷങ്ങൾ ഈ രാശിക്കാരുടെ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്നത്. ഏതൊക്കെ രാശിക്കാർക്കാണ് ദോഷഫലങ്ങൾ കിട്ടുകയെന്ന് നോക്കാം...

കന്നി രാശിക്കാര്‍ക്ക് ചൊവ്വയും ശനിയും ദോഷഫലങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നു. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ബിസിനസിൽ പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടേണ്ടി വരും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയും മോശമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ജോലിയിൽ സഹപ്രവർത്തകർക്കൊപ്പം തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ആരോ​ഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ്. 

Also Read: Today's Horoscope 31 August 2025: ഓ​ഗസ്റ്റ് മാസത്തിലെ അവസാനത്തെ ദിവസം; ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം

വൃശ്ചികം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ശനിയുടെയും ചൊവ്വയുടെയും സംയോജനത്തിലൂടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധികളുണ്ടാകും. ദേഷ്യം നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലും അസ്വാരസ്യങ്ങളുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടേണ്ടി വരും. ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും നഷ്ടപ്പെടും. 

മീനം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഈ കാലയളവിൽ നിരവധി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടേണ്ടി വരും. ജീവിതത്തിൽ വലിയ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടാൻ യോ​ഗം കാണുന്നുണ്ട്. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമായിരിക്കില്ല. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും. പുതിയ ബിസിനസ് ആരംഭിക്കാൻ ഈ സമയം അനുകൂലമല്ല. പ്രണയ ബന്ധത്തിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സെപ്റ്റംബർ 13 വരെ നല്ലതൊന്നും ജീവിതത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട.

