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Sawan 2026: ശിവ ഭ​ഗവാന്റെ അനു​ഗ്രഹത്തിനായി ശ്രാവണ മാസത്തിൽ ഈ മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കൂ...

Lord Shiva Mantra: ശിവമന്ത്ര ജപം ഭക്തർക്ക് ഭ​ഗവാന്റെ അനു​ഗ്രഹം നൽകുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. സാവൻ മാസത്തിലെ ആരാധനയിൽ ഈ മന്ത്രങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും പ്രത്യേക സ്ഥാനമുണ്ട്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 30, 2026, 11:27 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 11:27 AM IST
Sawan 2026: ശിവ ഭ​ഗവാന്റെ അനു​ഗ്രഹത്തിനായി ശ്രാവണ മാസത്തിൽ ഈ മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കൂ...
Image Credit: Shiv | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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