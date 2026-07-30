ശ്രാവണ മാസം ശിവ ഭക്തർക്ക് ഏറ്റവും പവിത്രമായ മാസമാണ്. ഈ സമയം ഭക്തർ വ്രതമനുഷ്ഠിക്കുകയും ശിവക്ഷേത്രങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് ഭക്തിയോടെ പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ പ്രധാന ഭാഗമായ ശിവമന്ത്ര ജപം ഭക്തർക്ക് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം നൽകുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. സാവൻ മാസത്തിലെ ആരാധനയിൽ ഈ മന്ത്രങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും പ്രത്യേക സ്ഥാനമുണ്ട്.
ഓം നമഃ ശിവായ
ശിവഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പവിത്രമായ മന്ത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്. പഞ്ചാക്ഷരീ മന്ത്രം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ മന്ത്രം ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തിയും സമർപ്പണവും പ്രകടിപ്പിക്കാനായി ശ്രാവണ മാസത്തിൽ ഭക്തർ ജപിക്കുന്നു. ഈ മന്ത്ര ജപം മനസ്സിന് ശാന്തിയും വ്യക്തതയും ആത്മീയമായ സന്തുലിതാവസ്ഥയും നൽകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.
ഓം ത്ര്യംബകം യജാമഹേ സുഗന്ധിം പുഷ്ടിവർദ്ധനം | ഉർവാരുകമിവ ബന്ധനാന്മൃത്യോർ മുക്ഷീയ മാമൃതാത്
വേദകാലം തൊട്ടേ ഏറ്റവും പുണ്യമായി കരുതപ്പെടുന്ന പ്രാർത്ഥനകളിൽ ഒന്നാണ് മൃത്യുഞ്ജയ മന്ത്രം. ശക്തിയും ആരോഗ്യവും സംരക്ഷണവും ധൈര്യവും ലഭിക്കുന്നതിനായി ഈ മന്ത്രം ചൊല്ലാറുണ്ട്. ശ്രാവണ മാസത്തിൽ വിശ്വാസത്തിന്റെയും അതിജീവനത്തിന്റെയും പ്രതീകമായി പലരും ഈ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നു.
ഓം തത്പുരുഷായ വിദ്മഹേ മഹാദേവായ ധീമഹി തന്നോ രുദ്രഃ പ്രചോദയാത്
രുദ്ര ഗായത്രി മന്ത്രം ജപിക്കുന്നത് ജ്ഞാനവും വ്യക്തമായ ചിന്താശേഷിയും ആത്മീയ വെളിച്ചവും ലഭിക്കുന്നതിനാണ്. ഈ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നത് ധ്യാനവേളകളിലും ആരാധനകളിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനും പോസിറ്റീവ് ചിന്തകൾ വളർത്താനും ദൈവീകമായ ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാനും സഹായിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.
കർപ്പൂര ഗൗരം കരുണാവതാരം സംസാര സാരം ഭുജഗേന്ദ്ര ഹാരം
ശിവപൂജ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് പരമ്പരാഗതമായി ചൊല്ലുന്ന ഒരു മന്ത്രമാണിത്. ഭഗവാന്റെ ദയാലുവായ പ്രകൃതത്തെയും ശാന്തമായ രൂപത്തെയും വർണ്ണിക്കുന്ന ഈ വരികൾ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി മനസ്സിനെ സജ്ജമാക്കും. ശ്രാവണ മാസത്തിൽ ഈ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നത് ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാനും ഏകാഗ്രത വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കും.
ഓം തത്പുരുഷായ വിദ്മഹേ മഹാദേവായ ധീമഹി
ദൈനംദിന മന്ത്ര ജപത്തിന് അനുയോജ്യമായതും എളുപ്പത്തിൽ ഓർമ്മിച്ചു വെക്കാവുന്നതുമായ ഒരു ചെറിയ ശിവമന്ത്രമാണിത്. ധ്യാനവേളകളിലും പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുമ്പോഴും പല ഭക്തരും ശ്രാവണ മാസത്തിൽ ഇത് ചൊല്ലാറുണ്ട്. ഭക്തിയിലൂടെ ആത്മീയ ബോധവും ദൈവിക വഴികാട്ടിയും നേടാൻ ഈ മന്ത്രജപം സഹായിക്കുന്നു.
ഓം നമോ ഭഗവതേ രുദ്രായ
ഭഗവാന്റെ രൗദ്രഭാവത്തിന് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മന്ത്രം സവിശേഷമായ ശിവപൂജകളിൽ ജപിക്കപ്പെടുന്നു. ഇത് ധൈര്യത്തിന്റെയും സംരക്ഷണത്തിന്റെയും ആന്തരിക കരുത്തിന്റെയും പ്രതീകമായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ശ്രാവണ മാസത്തിലെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ ശിവാനുഗ്രഹം തേടാൻ ഭക്തർ ഈ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നു.
ഓം ഹ്രീം നമഃ ശിവായ
ശിവനാമത്തോടൊപ്പം 'ഹ്രീം' എന്ന് ചേർത്താണ് ഈ മന്ത്രം രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആന്തരിക മാറ്റങ്ങൾക്കും പോസിറ്റീവ് ഊർജ്ജത്തിനും സ്വയം തിരിച്ചറിവിനും ഈ മന്ത്രജപം സഹായിക്കുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. ശ്രാവണ മാസത്തിൽ ആത്മീയ പരിശീലനം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാൻ ഇത് ജപിക്കുന്നു.
ഓം ശിവായ നമഃ
തുടക്കക്കാർക്കും അനുഭവപരിചയമുള്ള ഭക്തർക്കും ഒരുപോലെ അനുയോജ്യമായ ലളിതവും എന്നാൽ അർത്ഥവത്തായതുമായ മന്ത്രമാണ് ഇത്. ശ്രാവണ മാസത്തിലുടനീളം ദിവസേനയുള്ള ആരാധനകളിലും ധ്യാനത്തിലും ക്ഷേത്രദർശനങ്ങളിലും ഇത് ജപിക്കാറുണ്ട്. വിശ്വാസത്തോടെയുള്ള ജപം മനസ്സിന് ശാന്തതയും സമാധാനവും നൽകുന്നു.
നമഃ ശിവായ
തുടക്കക്കാർക്കും പരിചയസമ്പന്നർക്കും ഒരുപോലെ യോജിച്ച മറ്റൊരു മന്ത്രമാണ് ഇത്. ശ്രാവണ മാസത്തിൽ ദിനചര്യകളുടെ ഭാഗമായും ധ്യാനത്തിലും ക്ഷേത്ര സന്ദർശന വേളകളിലും ഈ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നു. ഈ മന്ത്രം ഭക്തിയോടെ ജപിക്കുന്നത് മനസ്സിന് ഏകാഗ്രതയും ശാന്തതയും നൽകും.
ഹര ഹര മഹാദേവ്
രുദ്രാക്ഷമാല ഉപയോഗിച്ചുള്ള മന്ത്രജപത്തിൽ വളരെ ജനപ്രിയമായ ഒരു മന്ത്രമാണിത്. ധ്യാനത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഭക്തർ ഈ മന്ത്രം തുടർച്ചയായി ആവർത്തിക്കുന്നു. പതിവായി ഈ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നത് ഏകാഗ്രത വർദ്ധിപ്പിക്കാനും മനസ്സിന് ശാന്തത നൽകാനും സഹായിക്കും.
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