ഹിന്ദു കലണ്ടറിലെ അഞ്ചാമത്തെ മാസമായ സാവൻ അഥവാ ശ്രാവണ മാസം ശിവഭക്തർക്ക് ഏറ്റവും സവിശേഷവും പവിത്രവുമായ ഒന്നാണ്. ഈ മാസം മുഴുവനായും പരമശിവനെ പൂജിക്കുന്നതിനായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ശിവഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മാസമാണിതെന്നും, ഈ കാലയളവിലെ പ്രാർത്ഥനകളും വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങളും പ്രത്യേക ഫലങ്ങളും അനുഗ്രഹങ്ങളും നൽകുമെന്നുമാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത്.
സാവൻ മാസത്തിൽ ശിവൻ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഭരണം ഏറ്റെടുക്കുകയും ഭക്തരുടെ മേൽ അനുഗ്രഹവർഷം ചൊരിയുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. സമുദ്രമഥന കഥയുമായും ഈ മാസത്തിന് ബന്ധമുണ്ട്. ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും ചേർന്ന് അമൃതിനായി സമുദ്രം കടഞ്ഞത് ഈ മാസത്തിലാണെന്നാണ് വിശ്വാസിക്കപ്പെടുന്നത്.
സമുദ്രമഥനത്തിനിടെ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള കാളകൂട മാരകവിഷം ഉയർന്നുവന്നു. ലോകത്തെ രക്ഷിക്കാൻ ശിവൻ ഈ വിഷം മുഴുവൻ കുടിച്ചിറക്കിയതായാണ് വിശ്വാസം. ഇതിന്റെ ഓർമ്മ പുതുക്കൽ കൂടിയായതിനാലാണ് ശ്രാവണ മാസം ശിവാരാധനയ്ക്ക് ഇത്രയധികം പ്രാധാന്യമുള്ളതായി മാറിയത്.
തിങ്കളാഴ്ച വ്രതം
സാവൻ മാസത്തിലെ തിങ്കളാഴ്ചകൾക്ക് (സാവൻ സോമവാർ) വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഭക്തർ ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കുകയും ശിവക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ദർശനം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. പലരും സാവനിലെ ആദ്യ തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ വ്രതം ആരംഭിച്ച് തുടർച്ചയായി 16 തിങ്കളാഴ്ചകൾ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന 'സോല സോമവാർ വ്രതം' അനുഷ്ഠിക്കാറുണ്ട്.
ഈ മാസത്തിലെ എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചകളും ശിവപത്നിയായ പാർവതി ദേവിക്കായി പ്രത്യേകം സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 'മംഗള ഗൗരി വ്രതം' എന്നാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിലെ വ്രതാനുഷ്ഠാനം അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇവയ്ക്ക് പുറമെ സാവൻ ശിവരാത്രി, ഹരിയാലി അമാവാസി തുടങ്ങിയ പ്രധാന ഉത്സവങ്ങളും സാവൻ മാസത്തിലാണ് വരുന്നത്.
സാവൻ 2026: പ്രധാന തീയതികൾ (ഉത്തരേന്ത്യ)
ദൃക് പഞ്ചാംഗം അനുസരിച്ച്, 2026-ൽ സാവൻ മാസം ജൂലൈ 30-ന് ആരംഭിച്ച് ഓഗസ്റ്റ് 28-ന് ശ്രാവണ പൂർണിമയോടെയാണ് അവസാനിക്കുന്നത്.
ഒന്നാം സാവാൻ തിങ്കൾ: 03 ഓഗസ്റ്റ് 2026
രണ്ടാം സാവാൻ തിങ്കൾ: 10 ഓഗസ്റ്റ് 2026
മൂന്നാം സാവാൻ തിങ്കൾ: 17 ഓഗസ്റ്റ് 2026
നാലാം സാവാൻ തിങ്കൾ: 24 ഓഗസ്റ്റ് 2026
സാവൻ 2026: പ്രധാന തീയതികൾ (ദക്ഷിണേന്ത്യ)
ഇന്ത്യയിൽ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ ശ്രാവണ മാസത്തിന്റെ ആരംഭം വ്യത്യസ്ത തീയതികളിലാണ്. ഇവ തമ്മിൽ ഏകദേശം 15 ദിവസത്തെ വ്യത്യാസം ഉണ്ട്. ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ പൂർണ്ണിമന്ത രീതി പിന്തുടരുമ്പോൾ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ അമാവാസി കലണ്ടറാണ് പിന്തുടരുന്നത്. അതിനാലാണ് ഈ വ്യത്യാസം വരുന്നത്.
ഒന്നാം സാവാൻ തിങ്കൾ: 17 ഓഗസ്റ്റ് 2026
രണ്ടാം സാവാൻ തിങ്കൾ: 24 ഓഗസ്റ്റ് 2026
മൂന്നാം സാവാൻ തിങ്കൾ: 31 ഓഗസ്റ്റ് 2026
നാലാം സാവാൻ തിങ്കൾ: 07 സെപ്റ്റംബർ 2026
സാവൻ മാസത്തിൽ ശിവനെ ആരാധിക്കേണ്ടതെങ്ങനെ?
ആദ്യമായി ഗംഗാജലം, പാൽ, ശുദ്ധമായ വെള്ളം എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ശിവലിംഗത്തിൽ അഭിഷേകം നടത്തുക.
അഭിഷേകത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും ശുദ്ധജലം ഒഴിച്ച് ശിവലിംഗം വൃത്തിയാക്കുക.
തുടർന്ന് 11 അല്ലെങ്കിൽ 21 കൂവളം ഇലകൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക.
ഇതിനുശേഷം ഉമ്മത്തിൻ പൂവ്, പൂക്കൾ, ഗോതമ്പ്, തേൻ, ചന്ദനം, മധുരപലഹാരങ്ങൾ എന്നിവ ശിവലിംഗത്തിൽ അർപ്പിക്കുക.
പൂജാസമയത്ത് 'ഓം നമഃ ശിവായ' മന്ത്രം ജപിക്കുകയും ശിവന്റെ 108 നാമങ്ങൾ ഭക്തിയോടെ ഉരുവിടുകയും ചെയ്യുക.
ശുദ്ധമായ നെയ്യ് വിളക്ക് കത്തിച്ച് ധൂപം കാട്ടുക.
തുടർന്ന് ശിവ ചാലിസയും രുദ്രാഷ്ടകവും ചൊല്ലുക.
ഭഗവാൻ ശിവന്റെയും പാർവതി ദേവിയുടെയും ആരതി ഉഴിഞ്ഞ് പൂജ പൂർത്തിയാക്കുക.
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