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Sawan Month 2026: ഈ വർഷം ശ്രാവണ മാസം ആരംഭിക്കുന്നതെന്ന്? ശിവ ഭ​ഗവാന്റെ അനു​ഗ്രഹത്തിനായി ഇക്കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം

Sawan Month Date And Significance: സാവൻ മാസത്തിലെ പ്രാർത്ഥനകളും വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങളും പ്രത്യേക ഫലങ്ങളും അനുഗ്രഹങ്ങളും നൽകുമെന്നുമാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 05, 2026, 02:02 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 02:02 PM IST
Sawan Month 2026: ഈ വർഷം ശ്രാവണ മാസം ആരംഭിക്കുന്നതെന്ന്? ശിവ ഭ​ഗവാന്റെ അനു​ഗ്രഹത്തിനായി ഇക്കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം
Image Credit: Shiva | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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