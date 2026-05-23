Surya Grahan 2026: ജ്യോതിഷപരമായും ഈ ഗ്രഹണത്തിന് വലിയ പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. ശ്രാവണ മാസത്തിലും അമാവാസിയിലുമാണ് ഈ ഗ്രഹണം സംഭവിക്കുന്നത്.
2026ലെ ആദ്യ സൂര്യഗ്രഹണം സംഭവിച്ചത് ഫെബ്രുവരി 17നാണ്. രണ്ടാമത്തെ സൂര്യഗ്രഹണം എപ്പോൾ നടക്കും, എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ സവിശോഷതകൾ എന്നൊക്കെയുള്ള വിവരങ്ങൾ തേടുകയാണിപ്പോൾ ജ്യോതിശാസ്ത്ര പ്രേമികളും ജ്യോതിഷത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവരും ചെയ്യുന്നത്. ഈ വർഷത്തെ രണ്ടാമത്തെ സൂര്യഗ്രഹണം ഓഗസ്റ്റ് 12ന് സംഭവിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
ജ്യോതിശാസ്ത്രപരമായി വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ഈ ഗ്രഹണം ഒരു പ്രധാന ആകാശവിസ്മയമാണ്. ഇതിന്റെ ദൈർഘ്യം തന്നെയാണ് അതിനുള്ള കാരണം. ഒപ്പം ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഗ്രഹണം ദൃശ്യമാകുകയും ചെയ്യും. യൂറോപ്പിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ, ഗ്രീൻലാൻഡ്, ഐസ്ലാൻഡ്, വടക്കൻ സ്പെയിൻ എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിൽ സൂര്യഗ്രഹണം വളരെ വ്യക്തമായി കാണാൻ സാധിക്കും.
സൂര്യഗ്രഹണം 2026: തീയതിയും സമയവും
ഇന്ത്യൻ സമയം അനുസരിച്ച് ഓഗസ്റ്റ് 12ന് രാത്രി തുടങ്ങി ഓഗസ്റ്റ് 13ന് പുലർച്ചെ വരെ ഈ സൂര്യഗ്രഹണം നീണ്ടുനിൽക്കും.
സൂര്യഗ്രഹണത്തിന്റെ സമയം: രാത്രി 9:04ന് ഗ്രഹണം ആരംഭിക്കും. പരമാവധി ഗ്രഹണം (Maximum eclipse) രാത്രി 11:15ന് സംഭവിക്കും. തുടർന്ന് ഓഗസ്റ്റ് 13ന് പുലർച്ചെ 4.25ന് ഗ്രഹണം അവസാനിക്കും.
അതേസമയം ആഗോളതലത്തിൽ ഈ ഗ്രഹണം മണിക്കൂറുകളോളം നീണ്ടുനിൽക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതിനാൽ ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആകാശ പ്രതിഭാസമായിരിക്കും ഈ ഗ്രഹണം.
ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുമോ?
ഇന്ത്യൻ സമയപ്രകാരം രാത്രിയിലാണ് ഈ പ്രതിഭാസം നടക്കുന്നത്. അതിനാൽ ഓഗസ്റ്റ് 12ന് നടക്കുന്ന സൂര്യഗ്രഹണം ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകില്ല.
