Herd of Deer Omen: 'മാന്‍ കൂട്ട'ത്തെ കാണുന്നത് ശുഭ ശകുനമോ അതോ ദോഷമോ? അറിയാം...

Herd of Deer Omen: മാനുകൾ പൊതുവേ കൂട്ടമായും ശാന്ത സ്വഭാവത്തോടേയും കാണപ്പെടുന്നതിനാൽ അവയെ കാണുന്നത് നല്ല ശകുനമായിട്ടാണ് പല വിശ്വാസി സമൂഹങ്ങളും കണക്കാക്കുന്നത്.

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Aug 21, 2025, 10:48 AM IST
  • ഒരു മാന്‍ കൂട്ടത്തെ കാണുന്നത് ജീവിതത്തില്‍ നല്ല സമയവും ഭാഗ്യവും കടന്നുവരുന്നതിന്റെ സൂചനയാണെന്നാണ് ചിലര്‍ വിശ്വസിക്കുന്നത്
  • മാന്‍ കൂട്ടത്തെ കാണുന്നത് ജീവിതത്തില്‍ സമാധാനവും ശാന്തതയും കൊണ്ടുവരും എന്നാണ് ഒരു വിഭാഗം വിശ്വസിക്കുന്നത്

നമ്മുടെ കാടുകളില്‍ സുലഭമായി കാണുന്ന മൃഗമാണ് മാന്‍. കാടുകളിലെ ഭക്ഷ്യശൃംഖലയില്‍ ഏറെക്കുറേ അവസാനം വരുന്ന ഇവ, മാസംഭുക്കുകളായി മൃഗങ്ങളുടെ പ്രധാന ഇരകളാണ്. കാടിനുള്ളിലും കാടിനോട് ചേര്‍ന്നും മാത്രമേ മാന്‍കൂട്ടങ്ങളെ സാധാരണ കാണാന്‍ സാധിക്കുകയുള്ളു.

മാനിനെ അല്ലെങ്കില്‍ മാന്‍ കൂട്ടത്തെ കാണുന്നത് ശുഭകരമാണോ അല്ലയോ എന്നതില്‍ പല ശകുന ശാസ്ത്രങ്ങള്‍ പ്രകാരം പല അഭിപ്രായങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. എന്നാല്‍ പൊതുവേ പറയുന്നത് മാന്‍ കൂട്ടത്തെ കാണുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് എന്നാണ്.

മാനുകള്‍ ശാന്തതയുടേയും സൗന്ദര്യത്തിന്റേയും നിഷ്‌കളങ്കതയുടേയും പ്രതീകങ്ങളായാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവയെ കാണുന്നത് ശുഭകരമാണെന്നാണ് പലരും വിശ്വസിക്കുന്നത്. 

മാന്‍ കൂട്ടത്തെ കാണുന്നത് ജീവിതത്തില്‍ സമാധാനവും ശാന്തതയും കൊണ്ടുവരും എന്നാണ് ഒരു വിഭാഗം വിശ്വസിക്കുന്നത്. മാനുകള്‍ പൊതുവേ ശാന്ത സ്വഭാവക്കാരും സമാധാനപ്രിയരും ആണെന്നാണല്ലോ കരുതപ്പെടുന്നത്. അതേ ശാന്തതയും സമാധാനവും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തില്‍ കൊണ്ടുവരുമെന്നാണ് വിശ്വാസം.

ഒരു മാന്‍ കൂട്ടത്തെ കാണുന്നത് ജീവിതത്തില്‍ നല്ല സമയവും ഭാഗ്യവും കടന്നുവരുന്നതിന്റെ സൂചനയാണെന്നാണ് ചിലര്‍ വിശ്വസിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ പലപ്പോഴും കാട്ടിനുള്ളിലാണെങ്കില്‍ മാന്‍ കൂട്ടത്തെ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഇരപിടിയന്‍ മൃഗം ഉണ്ടാകും എന്ന വസ്തുത മറക്കുകയും അരുത്. 

മാന്‍ കൂട്ടത്തെ കാണുന്നത് പുതിയ തുടക്കങ്ങളും അവസരങ്ങളും വരുന്നു എന്നതിന്റെ സൂചനയായും ചിലര്‍ കരുതുന്നുണ്ട്. മാന്‍ കൂട്ടം എന്നത് ഐക്യത്തേയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തേയും നിഷ്‌കളങ്കതയേയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നും ചിലര്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു. സമൂഹത്തിന്റേയും സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിന്റേയും പ്രാധാന്യത്തേയും ജീവിതത്തിന്റെ പരസ്പര ബന്ധത്തേയും മാന്‍ കൂട്ടത്തിന്റെ കാഴ്ച സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് മറ്റ് ചില സമൂഹങ്ങള്‍ വിശ്വസിക്കുന്നത്.

എന്തായാലും മിക്ക സമൂഹങ്ങളും മാന്‍ കൂട്ടത്തെ കാണുന്നത് ശുഭകരമായ ഒന്നായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇന്ത്യയിലോ കേരളത്തിലോ ഇത്തരം വിശ്വാസങ്ങള്‍ ഒന്നും ഇല്ല.

 

DeerAstrologyമാൻ

