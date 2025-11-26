English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Lord Shani Blessings: പുതുവർഷത്തിൽ ശനി കൃപയാൽ ഇവരുടെ സമയം തെളിയും നൽകും വൻ സാമ്പത്തിക നേട്ടവും

Lord Shani: 2026 ൽ ചില രാശികളുടെ സംക്രമണത്തിൽ ശനി ദേവൻ കിടിലം നേട്ടങ്ങൾ നൽകും.  ഇത് ചില രാശിക്കാർക്ക് കരിയറിലും ബിസിനസിലും ഉയർച്ച നൽകും.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Nov 26, 2025, 12:44 PM IST
  • ജ്യോതിഷം അനുസരിച്ച് ശനിയെ കർമ്മ ദാതാവായും വിധി കർത്താവായും അറിയപ്പെടുന്നു
  • ശനി ദേവൻ ഓരോ രണ്ടര വർഷത്തിലാണ് രാശി മാറുന്നത്
  • 2025 മാർച്ചിൽ ശനി മീന രാശിയിൽ പ്രവേശിച്ചു ഇത് 2027 ജൂൺ വരെ തുടരും

Lord Shani Blessings: പുതുവർഷത്തിൽ ശനി കൃപയാൽ ഇവരുടെ സമയം തെളിയും നൽകും വൻ സാമ്പത്തിക നേട്ടവും

Shani Dev Transit: ജ്യോതിഷം അനുസരിച്ച് ശനിയെ കർമ്മ ദാതാവായും വിധി കർത്താവായും അറിയപ്പെടുന്നു. ശനി ദേവൻ ഓരോ രണ്ടര വർഷത്തിലാണ് രാശി മാറുന്നത്.  2025 മാർച്ചിൽ ശനി മീന രാശിയിൽ പ്രവേശിച്ചു ഇത് 2027 ജൂൺ വരെ തുടരും.

Also Read: ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറും; വൃശ്ചിക രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം

ശനി ഏത് രാശിയുടേയോ 2, 5, അല്ലെങ്കിൽ 9-ാം ഭാവത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ, അവർക്ക് സുവർണ്ണ നേട്ടങ്ങൾ നൽകും. ഇവർക്ക് 2027 വരെ വലിയ നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്യാൻ കഴിയും. കരിയറിനും ബിസിനസിനും അഭിവൃദ്ധിയും മനസ്സ് സന്തോഷകരമാകും.  ആ ഭാഗ്യ രാശികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം...

കർക്കിടകം (Cancer): ശനിയുടെ മാറ്റം ഇവർക്കും ഗുണകരമാകും. ഈ കാലയളവിൽ തൊഴിലിലുള്ളവർക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റവും ഇൻക്രിമെന്റും ലഭിക്കും. ബിസിനസ്സിലോ തൊഴിലിലോ ലാഭത്തിന്റെ സൂചന, കഠിനാധ്വാനം ഫലം ചെയ്യും, ഗണ്യമായ നേട്ടങ്ങളിലേക്കുള്ള വാതിലുകൾ തുറക്കും. കുടുംബത്തിനുള്ളിൽ സന്തോഷത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകും, സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ, ഈ കാലയളവിൽ നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തിപ്പെടും, ശേഷിക്കുന്ന ജോലികൾ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടും. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും.

Also Read: 200 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ത്രിഗ്രഹി യോഗം; പുതുവർഷത്തിൽ ഇവരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയും

വൃശ്ചികം (Scorpio): ശനി മീനത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് പുതുവർഷത്തിൽ ഇവർക്കും നേട്ടങ്ങൾ നൽകും. ഈ സമയം ഇവരുടെ ധൈര്യവും വീര്യവും വർദ്ധിക്കും, ബിസിനസിലും ജോലിയിലും എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ ഭാവിയിൽ ഗുണകരമായിരിക്കും, ജോലി വിലമതിക്കും, ഒരു മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്ന് പ്രശംസ ലഭിക്കുന്നതിന്റെ ശുഭ സൂചനകളുണ്ട്. ഈ കാലയളവിൽ ഒരു പുതിയ പദ്ധതിയോ ബിസിനസ്സോ നേട്ടങ്ങൾ നൽകും. പെട്ടെന്നുള്ള സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾക്കും സാധ്യത. 

കുംഭം (Aquarius): ശനിയുടെ ഈ മാറ്റം ഇവർക്കും ഗുണകരമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ രാശിയുടെ ധനിക പാദത്തിലേക്ക് ശനി സഞ്ചരിക്കുന്നതിനാൽ ഇടയ്ക്കിടെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടാം. പുതിയ അവസരങ്ങൾ തെളിയും, ശരിയായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ ഇത് നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കും. ബിസിനസ്സിലോ തൊഴിലിലോ ലാഭത്തിന്റെ സൂചന, ഗണ്യമായ ലാഭത്തിലേക്കുള്ള വാതിൽ തുറക്കും. 

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

