Trigrahi Yoga: 30 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മീനത്തിൽ ത്രിഗ്രഹി യോഗം; 12 രാശിക്കാർക്കും എങ്ങനെയായിരിക്കും? അറിയാം...

Trigrahi Yoga 2026: ജ്യോതിഷപ്രകാരം 2026 ഏപ്രിലിൽ വളരെ അപൂർവ്വമായ ഒരു ത്രിഗ്രഹി യോഗം രൂപം കൊള്ളും. ഏപ്രിൽ 2 ന് ഗ്രഹങ്ങളുടെ അധിപനായ ചൊവ്വ ഗ്രഹം മീന രാശിയിൽ പ്രവേശിക്കും. ഏപ്രിൽ 11 ന് ബുധൻ മീന രാശിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. ഇവിടെ ശനി ഇതിനകം തന്നെയുണ്ട്. 30 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ശനി മീന രാശിയിലേക്ക് സംക്രമിക്കുന്നത്.
വ്യാഴം അധിപനായ മീന രാശിയിൽ ചൊവ്വ, ബുധൻ, ശനിയുടെ സംയോജനത്തിലൂടെ ത്രിഗ്രഹി യോഗം സൃഷ്ടിക്കും, ഏകദേശം 30 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സംഭവിക്കുന്ന ഈ സംയോജനം 12 രാശിക്കാരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ആഴത്തിലുള്ള സ്വാധീനം ചെലുത്തും.
ത്രിഗ്രഹി യോഗം എങ്ങനെയാണ് രൂപപ്പെടുന്നത്?
ജ്യോതിഷം അനുസരിച്ച് മൂന്ന് പ്രധാന ഗ്രഹങ്ങൾ ഒരു രാശിയിൽ ഒന്നിച്ചുവരുമ്പോഴാണ് ത്രിഗ്രഹി യോഗം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. കർമ്മദാതാവും വിധികർത്താവുമായ ശനി മീന രാശിയിലാണ്. ഗ്രഹങ്ങളുടെ അധിപനായ ചൊവ്വ ഏപ്രിൽ 2 ന് ഇവിടെ പ്രവേശിക്കും, ജ്ഞാനത്തിന്റെയും ബിസിനസ്സിന്റെയും ദാതാവായ ബുധൻ ഏപ്രിൽ 11 ന് അതേ രാശിയിൽ പ്രവേശിക്കും. മൂന്ന് ഗ്രഹങ്ങളുടെയും ഈ സംയോജനം ഒരു ശക്തമായ ത്രിഗ്രഹി യോഗം സൃഷ്ടിക്കും, ഇത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രവൃത്തികളെയും ചിന്തകളെയും തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള കഴിവുകളെയും സ്വാധീനിക്കും.
ത്രിഗ്രഹി യോഗയിൽ 12 രാശികൾക്കുമുള്ള ഫലങ്ങൾ
മേടം (Aries): ഈ രാജയോഗം ഇവരുടെ 12-ാം ഭാവത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ ഈ യോഗം ചെലവുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും മാനസിക സമ്മർദ്ദം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും കാരണമാകും. വിദേശ യാത്രകളിൽ നിന്നോ വിദേശ ജോലികളിൽ നിന്നോ ലാഭം ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിലും അനാവശ്യ ചെലവുകൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.
ഇടവം (Taurus): ഈ യോഗം ഇവരുടെ പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിലാണ് രൂപപ്പെടുന്നത്. അതുമൂലം വരുമാനത്തിലും ലാഭത്തിലും വർദ്ധനവ് കൊണ്ടുവരും. പുതിയ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് പണം നേടുന്നതിനും സുഹൃത്തുക്കളുടെ പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നതിനും നെറ്റ്വർക്കിംഗിൽ നിന്നുള്ള നേട്ടങ്ങൾക്കും ശക്തമായ സൂചനകളുണ്ട്.
മിഥുനം (Gemini): ഈ യോഗം ഇവരുടെ പത്താം ഭാവമായ കരിയറിന്റെയും പ്രശസ്തിയുടെയും ഭാഗത്താണ് രൂപപ്പെടുന്നത്. ഈ സമയത്ത് ജോലിസ്ഥലത്ത് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും, മേലുദ്യോഗസ്ഥരുമായുള്ള ഏകോപനം അത്യാവശ്യം, ഒരു സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിനോ പുതിയ പദവിക്കോ സാധ്യത.
കർക്കടകം (Cancer): ഇവരുടെ ഒമ്പതാം ഭാവമായ ഭാഗ്യത്തിന്റെയും ധർമ്മത്തിന്റെയും ഭാവത്തിലാണ് ഈ യോഗം രൂപം കൊള്ളുന്നത്. ഭാഗ്യം നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാകും, മതപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ താൽപ്പര്യം വർദ്ധിക്കും, ദീർഘദൂര യാത്രകളുമായോ വിദേശ യാത്രകളുമായോ ബന്ധപ്പെട്ട അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.
ചിങ്ങം (Leo): പെട്ടെന്നുള്ള സംഭവങ്ങളുടെയും അപകടസാധ്യതകളുടെയും ഭാവമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന എട്ടാം ഭാവത്തിലാണ് ഈ യോഗം. ഈ സമയത്ത് പെട്ടെന്നുള്ള നേട്ടങ്ങളും നഷ്ടങ്ങളും സാധ്യമാണ്, അതിനാൽ നിക്ഷേപത്തിന്റെയും ആരോഗ്യത്തിന്റെയും കാര്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേക ജാഗ്രത പാലിക്കുക.
കന്നി (Virgo): നിങ്ങളുടെ ഏഴാം ഭാവമായ വിവാഹത്തിന്റെയും പങ്കാളിത്തത്തിന്റെയും ഭാവത്തിലാണ് ഈ യോഗം രൂപം കൊള്ളുന്നത്. അതിലൂടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം, ബിസിനസ്സ് പങ്കാളിത്തങ്ങൾക്ക് ചിന്തനീയമായ തീരുമാനങ്ങൾ ആവശ്യമായി വരും.
തുലാം (Libra): മീനം ഇവരുടെ ആറാം ഭാവത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അത് രോഗങ്ങളുടെയും ശത്രുക്കളുടെയും മത്സരത്തിന്റെയും ഭാവമാണ്. ഈ സമയത്ത് മത്സരം വർദ്ധിക്കും, പക്ഷേ കഠിനാധ്വാനം ശത്രുക്കളെ മറികടക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഈ യോഗം നിങ്ങളുടെ അഞ്ചാം ഭാവത്തിലാണ് രൂപം കൊള്ളുന്നത്. അത് സ്നേഹത്തിന്റെയും കുട്ടികളുടെയും സർഗ്ഗാത്മകതയുടെയും ഭാവമാണ്. നിങ്ങളുടെ പ്രണയ ജീവിതം ശക്തിപ്പെടും, നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നല്ല വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം,
ധനു (Sagittarius): വീട്, സന്തോഷം, സ്വത്ത് എന്നിവയുടെ ഭാവമായ നിങ്ങളുടെ നാലാമത്തെ ഭാവത്തിലാണ് ഈ യോഗം. ഈ സമയത്ത് കുടുംബത്തിൽ സമാധാനവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാകും, സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നേട്ടങ്ങൾക്കുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട്.
മകരം (Capricorn): മൂന്നാം ഭാവത്തിലാണ് ഈ യോഗം രൂപം കൊള്ളുന്നത്, അത് ധൈര്യത്തിന്റെയും ആശയവിനിമയത്തിന്റെയും യാത്രയുടെയും ഭാവമാണ്. നിങ്ങളുടെ ആശയവിനിമയ കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടും, ചെറിയ യാത്രകൾ പ്രയോജനകരമാകും, പുതിയ പദ്ധതികൾ വിജയിക്കും.
കുംഭം (Aquarius): നിങ്ങളുടെ രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ മീനം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു, അത് സമ്പത്തിന്റെയും സംസാരത്തിന്റെയും ഭാവമാണ്. ഈ സമയത്ത് സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിലും ചെലവുകൾ വർദ്ധിക്കാൻ സാധ്യത. സംസാരത്തിൽ സംയമനം പാലിക്കുകയും ചിന്തനീയമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക.
മീനം (Pisces): ഈ യോഗം മീന രാശിയിൽ വരുന്നത് കൊണ്ടുതന്നെ ഇവർക്ക് നല്ലതായിരിക്കും. ഇത് നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തും. നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കും, ജീവിതത്തിൽ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നു. എന്നിരുന്നാലും തിടുക്കത്തിലുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക, മാനസിക സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുക.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
