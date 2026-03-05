Dwi Dwadash Rajayoga: ശനി-ചൊവ്വ സംഗമം ഈ രാശിക്കാർക്ക് നൽകും ബമ്പർ ജാക്ക്പോട്ട്

Shani Mangal Yuti 2026: കർമ്മദാതാവായ ശനിയെ ഒമ്പത് ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായ ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഏഴരശനിയും കണ്ടക ശനിയും ശനി ഗ്രഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. കൂടാതെ വ്യക്തികളുടെ പ്രവൃത്തികൾക്കനുസരിച്ച് ശനി ഫലം നൽകുന്നു. നിലവിൽ മീന രാശിയിലാണ് ശനി. 2027 ജൂൺ 2 വരെ അവിടെ തുടരും.
ഈ രാശിയിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ശനി വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളുമായി സംയോജനമോ കോണീയ ബന്ധമോ ഉണ്ടാക്കും, ഇത് ശുഭകരവും അശുഭകരവുമായ യോഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും. മാർച്ച് 5 ന് ശനി ചൊവ്വയുമായി സംയോജിച്ച് ദ്വി ദ്വാദശ യോഗം ഉണ്ടാക്കും. ഈ യോഗം 12 രാശിക്കാരുടെയും ജീവിതത്തെയും സ്വാധീനിക്കും. എന്നിങ്കിലും മേടം, ചിങ്ങം, മീനം എന്നീ രാശിക്കാർക്ക് കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് ഫലങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടും. ഭാഗ്യ രാശികളെക്കുറിച്ച് അറിയാം...
ദൃക് പഞ്ചാംഗം അനുസരിച്ച്, മാർച്ച് 5 ന് വൈകുന്നേരം 4:33 ന് ചൊവ്വയും ശനിയും പരസ്പരം 30° യിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുകയും അതിലൂടെ ദ്വി ദ്വാദശ യോഗം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും. ചൊവ്വ ബുധൻ, സൂര്യൻ, രാഹു എന്നിവരോടൊപ്പം കുംഭത്തിൽ വസിക്കും, ശനി ശുക്രനോടൊപ്പം മീനത്തിൽ വസിക്കും.
മേടം (Aries): ശനി-ചൊവ്വ ദ്വി ദ്വാദശ യോഗം ഇവർക്ക് ഗുണകരമാകും. ശനി പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിലും ചൊവ്വ പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിലും നിൽക്കുന്നു. തൽഫലമായി ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് അവരുടെ കരിയറിൽ ഗണ്യമായ നേട്ടമുണ്ടാകും. ഒരു പുതിയ ജോലി, ഇൻക്രിമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോത്സാഹനം ലഭിച്ചേക്കാം. സർക്കാർ ജോലി ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ബിസിനസ്സിൽ വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാകാം. ഒരു പ്രധാന ഇടപാടോ പദ്ധതിയോ ലഭിച്ചേക്കാം. എതിരാളികൾക്ക് കടുത്ത പോരാട്ടം നൽകും . പ്രണയ ജീവിതം നല്ലതായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധം മധുരമുള്ളതായിരിക്കാം.
ചിങ്ങം (Leo): ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ദ്വി ദ്വാദശയോഗം വളരെ ഗുണകരമാകും. ചൊവ്വ ഈ രാശിയുടെ ഏഴാം ഭാവത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. തൽഫലമായി, ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ആത്മീയതയോട് ശക്തമായ ചായ്വ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഗണ്യമായ തുക സമ്പാദിക്കുന്നതിൽ വിജയിക്കും.
കരിയറിൻറെ കാര്യത്തിൽ, നിങ്ങൾക്ക് കാര്യമായ പുരോഗതി കൈവരിക്കാൻ കഴിയും. മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കാൻ കഴിയും. കൂടാതെ, വിദേശത്തേക്ക് പോകാനുള്ള സ്വപ്നം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടാം. ഭാവിയിൽ നല്ല അവസരങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാവുന്ന ചില പുതിയ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും. മേലുദ്യോഗസ്ഥരെ കാണാനുള്ള നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടാം. ബിസിനസ്സിൽ ലാഭത്തിന്റെ സൂചനകളും ഉണ്ട്. ബിസിനസ്സ് വിപുലീകരണത്തിനുള്ള സാധ്യതകൾ ശക്തമാകും. എതിരാളികളെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നിങ്ങൾ വിജയിച്ചേക്കാം. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി നല്ലതായിരിക്കും. ഭാവിയിലേക്ക് പണം ലാഭിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ വിജയിക്കും. ബന്ധങ്ങൾ മധുരമായി തുടരും. ദാമ്പത്യ ജീവിതം നല്ലതായിരിക്കും. ഇണയുമായുള്ള സ്നേഹവും ഐക്യവും നിറഞ്ഞ ഒരു ബന്ധം നിങ്ങൾ നിലനിർത്തും.
മീനം (Pisces): ഇവർക്കും ചൊവ്വ-ശനി സംയോഗം ഗുണകരമാകും. ഈ രാശിയുടെ രണ്ടാം ഭാവത്തിലും ചൊവ്വ ലഗ്നത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. തൽഫലമായി, ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾക്കുള്ള സാധ്യത, പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതത്തിലെ ദീർഘകാല പ്രശ്നങ്ങൾ അവസാനിച്ചേക്കാം. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ വിജയം നേടാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ ജോലി വിലമതിക്കപ്പെടാം. ബിസിനസ്സിൽ ലാഭത്തിനുള്ള സാധ്യത, തെറ്റായ തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് വലിയ നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കാം. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി നല്ലതായിരിക്കും. ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് ജാഗ്രത പാലിക്കുക.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
