Shukra Chandra Yuti: ശുക്ര ചന്ദ്ര വൈഭവ ലക്ഷ്മി രാജയോഗം; ഇവർക്കിനി നേട്ടങ്ങൾ കടലോളം, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?

Shukra Chandra Yuti: ജ്യോതിഷമനുസരിച്ച് ഏപ്രിൽ 18 ന് വൈഭവ ലക്ഷ്മി രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കും. ഈ രാജയോഗം ചന്ദ്രനും ശുക്രനും തമ്മിൽ ചേരുമ്പോഴാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ശുക്രൻ ഭൗതിക സുഖം, ധനം, പ്രേമം, ആകർഷണം എന്നിവയുടെ കാരകനായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. അതുപോലെ ചന്ദ്രനെ മനസ്, ഭാവന, മാനസിക ശാന്തി, കുടുംബ ഐക്യം എന്നിവയുടെ കാരകനായും കണക്കാക്കുന്നു.
അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ രണ്ടു ഗ്രഹങ്ങളും മേടത്തിൽ കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ ചിലർക്ക് ജീവിതത്തിൽ പുതിയ തുടക്കം, ഊർജ്ജസ്വലത എന്നിവയുണ്ടാകും. അതിലൂടെ ആ വ്യക്തയ്ക്ക് ഭൗതിക മാനസിക നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഈ രാജയോഗത്തിന്റെ പ്രഭാവം എല്ലാ രാശിക്കാരിലും ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും ഈ മൂന്ന് രാശിക്കാർക്ക് സ്പെഷ്യൽ നേട്ടങ്ങൾ നൽകും. ആ രാശികൾ ഏതൊക്കെ ആണെന്ന് അറിയാം...
വൈഭവ ലക്ഷ്മി യോഗം എങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു?
ജ്യോതിഷപ്രകാരം വൈഭവ ലക്ഷ്മി യോഗം ഉണ്ടാകാൻ കാരണം ശുക്രനും ചന്ദ്രനും കൂടിച്ചേരുന്നതു കൊണ്ടാണ്. ശുക്രൻ മാർച്ച് 26 ണ് മേടത്തിൽ പ്രവേശിക്കും അതുപോലെ ഏപ്രിൽ 18 അടുപ്പിച്ചു ചന്ദ്രനും മേട രാശിയിലെത്തും. അങ്ങനെയാണ് ഇവർ കൂടിച്ചേരുന്നത്. ജ്യോതിഷത്തിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടു ശുഭ ഗ്രഹങ്ങളുടെ കൂടിച്ചേരൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും.
ഈ രാജയോഗം കാരണം പെട്ടന്നുള്ള ധനനേട്ടം, നിക്ഷേപത്തിൽ നേട്ടം, പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്, ജോലിയിൽ ഉന്നതി, ബിസിനസിൽ നേട്ടം എന്നിവ ഉണ്ടാകും ഒപ്പം മാനസിക സുഖവും കുടുംബ ഐക്യതയും ഉണ്ടാകും.
ഈ രാജയോഗത്താൽ നേട്ടം ഇവർക്ക്
മേടം (Aries): മേട രാശിയിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന വൈഭവ ലക്ഷ്മി രാജയോഗം ഇവർക്കും നേട്ടങ്ങൾ നൽകും. ഈ യോഗത്തിലൂടെ വ്യക്തിത്വ വികസനം, ആത്മവിശ്വാസം എന്നിവ വർധിപ്പിക്കും. വിവാഹിതർക്കും ഈ രാജയോഗം ഗുണം നൽകും . അതുപോലെ വിവാഹം നടക്കാത്തവരുടെ വിവാഹം ഉടൻ നടക്കും
ചിങ്ങം (Leo): ഇവർക്കും ഈ രാജയോഗം അനുകൂലമായിരിക്കും. കാരണം നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ സ്ഥാനത്താണ് ഈ രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇ സമയം ഇവർക്ക് നേട്ടങ്ങളുടെ ചാകര ആയിരിക്കും. ബഹുമാനം വർധിക്കും, വിദേശ യാത്രയ്ക്ക് സാധ്യത, സർക്കാർ ജോലിക്ക് ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കാൻ സാധ്യത.
കർക്കടകം (Cancer): ഇവർക്കും ഈ രാജയോഗം ലഭനേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. കാരണം ഈ രാജയോഗം നിങ്ങളുടെ കർമ്മ ഭാവത്തിലാണ് രൂപപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമയം ജോലിയിൽ വമ്പൻ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, ജോലിയുള്ളവർക്ക് പ്രമോഷൻ, ഇൻക്രിമെന്റ് എന്നിവ ലഭിക്കും ഒപ്പം ധനലാഭവും ഉണ്ടാകും.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
